Как правильно мыть грибы: советы, которые сохранят их свежесть и вкус

Как правильно мыть грибы / © Credits

Эта тема неоднократно вызывала дискуссии среди кулинаров. Одни утверждают, что грибы категорически нельзя мыть под водой, ведь они впитывают влагу, становятся водянистыми и теряют способность подрумяниваться на сковороде. Другие же убеждены, что быстрое промывание под проточной водой не вредит продукту, если его хорошо просушить. Так где же истина, попыталось разобраться издание Real Simple.

Грибы — это не только деликатес, но и продукт, который растет в почве или на древесине. На их поверхности могут оставаться частицы земли или даже микроорганизмы, которые потенциально способны вызвать пищевые отравления. Поэтому перед тем как готовить, грибы нужно обязательно очистить.

Способы мытья грибов

Метод влажного полотенца

Этот способ считается «классическим» во многих кулинарных школах.

Смочите бумажное полотенце или чистое кухонное полотенце.

Осторожно протрите каждый гриб, удаляйте землю и соринки.

Этот вариант идеален, если грибы куплены в магазине и практически чистые.

Быстрая промывка под водой

Грибы впитывают минимальное количество жидкости, поэтому можно без страха их быстро промыть.

Поместите грибы в дуршлаг.

Быстро промойте холодной водой.

Сразу обсушите бумажным полотенцем.

Важно: не замачивайте грибы надолго, чтобы они не стали скользкими.

Как мыть разные виды грибов

Шампиньоны обычно чистые, поэтому хватит протирания полотенцем или быстрого полоскания.

Вешенки и шиитаке легко моются, но для хрустящей корочки лучше сократить контакт с водой.

Лисички можно быстро промыть, но если есть отверстия от насекомых, замочите в подсоленной воде на 15-20 мин, затем хорошо высушите.

Сморчки из-за своей «ячеистой» структуры часто содержат песок. Сначала встряхните в бумажном пакете, затем прополощите в холодной подсоленной воде и тщательно просушите.

Грибы следует мыть только перед приготовлением. Если сделать это заранее, они быстро испортятся, станут скользкими и потеряют аромат.

Мыть или не мыть грибы под водой — дело выбора. Главное, чтобы они были чистыми, свежими и хорошо просушенными перед приготовлением. Используйте метод, который подходит вам и конкретному виду грибов и ваши блюда всегда будут ароматными и вкусными.