Как правильно мыть холодильник: полезные советы

Ваш холодильник – это сердце кухни, тот незаменимый помощник, который ежедневно хранит продукты свежими, охлажденными, а семью – сытой и удовлетворенной.
Мы открываем его десятки раз в день, ставим туда новые продукты, забываем об остатках вчерашнего ужина и иногда даже не замечаем, как где-то в уголке поселился неприятный запах. Чтобы холодильник служил дольше, не превращался в источник бактерий и поддерживал идеальную температуру, ему нужен тщательный уход, рассказало издание Martha Stewart.
Как часто нужно мыть холодильник
Регулярный уход за холодильником – это залог чистоты, свежести и здоровья вашей семьи. Важно проводить легкую уборку раз в неделю, протирать полочки и проверять продукты на свежесть. Однако тщательную очистку нужно проводить по меньшей мере раз в три месяца.
Переполненный холодильник может повлечь за собой не только хаос, но и нарушение циркуляции воздуха, а это повлияет на качество хранения пищи. Забытые остатки пищи могут испортиться и стать источником неприятного запаха. Поэтому важно следить за тем, чтобы холодильник всегда был аккуратным и упорядоченным.
Что нужно для мойки холодильника
Перед началом уборки убедитесь, что у вас есть все необходимые средства:
- Салфетки из микрофибры
- Губка
- Пищевая сода
- Дистиллированный белый уксус
- Распылитель
- Старая зубная щетка
- Моющее средство для посуды
- Ватные палочки
Как проводить еженедельную очистку
Еженедельная чистка поможет избежать накопления пятен, загрязнений и неприятного запаха. Она занимает минимум времени, зато значительно облегчает генеральную уборку.
- Извлеките все продукты.
- Протрите салфеткой из микрофибры все крошки и остатки пищи.
- Сделайте очистительную пасту из равных частей пищевой соды и белого уксуса, нанесите на пятна и оставьте на 5 мин.
- Протрите пятна влажной губкой.
- Приготовьте мыльный раствор (горячая вода и несколько капель моющего средства).
- Протрите полки и внутренние стенки холодильника губкой, смоченной в растворе.
- Удалите остатки мыла влажной салфеткой.
- Протрите наружную поверхность холодильника, в частности ручку, используйте средство, безопасное для материала.
Тщательная очистка холодильника
Генеральную мойку холодильника следует проводить каждые три месяца. Это поможет избавиться от устаревших загрязнений и обеспечить идеальную гигиену.
- Извлеките все продукты. Быстропортящиеся продукты временно храните в морозильной камере или термосумке.
- Проверьте срок годности всех продуктов. Выбросьте испорченные или подозрительные.
- Извлеките все полки и ящики.
- Замочите их в мыльном растворе, протрите губкой, промойте и высушите.
- Очистите внутренние стенки раствором уксуса и воды (1:1), используйте распылитель.
- Для труднодоступных мест используйте старую зубную щетку или ватные палочки.
- Вытрите насухо все поверхности салфеткой из микрофибры.
- Очистите внешнюю поверхность, включая ручки, резиновые прокладки и вентиляционные отверстия.
- Не забудьте про охлаждающие катушки. Они накапливают пыль, что может повлиять на энергоэффективность. Раз в год очищайте их пылесосом или специальной щеткой.
- После высыхания поверните все полки и продукты на место.
Как устранить неприятные запахи
Даже после очищения иногда в холодильнике остаются нежелательные запахи. Чтобы избавиться от них:
- Поставьте в холодильник миску с пищевой содой или древесным углем – они отлично впитывают запахи.
- Периодически обновляйте этот природный поглотитель.
- Не храните открытые продукты без упаковки – используйте контейнеры или пищевую пленку.
Как поддерживать холодильник в чистоте
Чтобы холодильник оставался свежим и чистоплотным между генеральными уборками, соблюдайте несколько простых правил:
- Сразу убирайте разливы.
- Раз в неделю проверяйте продукты на свежесть.
- Размещайте продукты правильно. Молочные продукты лучше хранить на средней полке, мясо – внизу, а фрукты и овощи – в специальных отделениях.
- Организуйте пространство. Используйте контейнеры и подписывайте их.
Уход за холодильником – это не только вопрос чистоты, но и забота о здоровье вашей семьи. Ведь чистый холодильник – это свежая еда, отсутствие неприятных запахов и удобное использование. Уделяйте своему холодильнику немного внимания – и он будет служить вам долгие годы.
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