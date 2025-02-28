Как правильно мыть холодильник: полезные советы

Ваш холодильник – это сердце кухни, тот незаменимый помощник, который ежедневно хранит продукты свежими, охлажденными, а семью – сытой и удовлетворенной.

Мы открываем его десятки раз в день, ставим туда новые продукты, забываем об остатках вчерашнего ужина и иногда даже не замечаем, как где-то в уголке поселился неприятный запах. Чтобы холодильник служил дольше, не превращался в источник бактерий и поддерживал идеальную температуру, ему нужен тщательный уход, рассказало издание Martha Stewart.

Как часто нужно мыть холодильник

Регулярный уход за холодильником – это залог чистоты, свежести и здоровья вашей семьи. Важно проводить легкую уборку раз в неделю, протирать полочки и проверять продукты на свежесть. Однако тщательную очистку нужно проводить по меньшей мере раз в три месяца.

Переполненный холодильник может повлечь за собой не только хаос, но и нарушение циркуляции воздуха, а это повлияет на качество хранения пищи. Забытые остатки пищи могут испортиться и стать источником неприятного запаха. Поэтому важно следить за тем, чтобы холодильник всегда был аккуратным и упорядоченным.

Что нужно для мойки холодильника

Перед началом уборки убедитесь, что у вас есть все необходимые средства:

Салфетки из микрофибры

Губка

Пищевая сода

Дистиллированный белый уксус

Распылитель

Старая зубная щетка

Моющее средство для посуды

Ватные палочки

Как проводить еженедельную очистку

Еженедельная чистка поможет избежать накопления пятен, загрязнений и неприятного запаха. Она занимает минимум времени, зато значительно облегчает генеральную уборку.

Извлеките все продукты. Протрите салфеткой из микрофибры все крошки и остатки пищи. Сделайте очистительную пасту из равных частей пищевой соды и белого уксуса, нанесите на пятна и оставьте на 5 мин. Протрите пятна влажной губкой. Приготовьте мыльный раствор (горячая вода и несколько капель моющего средства). Протрите полки и внутренние стенки холодильника губкой, смоченной в растворе. Удалите остатки мыла влажной салфеткой. Протрите наружную поверхность холодильника, в частности ручку, используйте средство, безопасное для материала.

Тщательная очистка холодильника

Генеральную мойку холодильника следует проводить каждые три месяца. Это поможет избавиться от устаревших загрязнений и обеспечить идеальную гигиену.

Извлеките все продукты. Быстропортящиеся продукты временно храните в морозильной камере или термосумке. Проверьте срок годности всех продуктов. Выбросьте испорченные или подозрительные. Извлеките все полки и ящики. Замочите их в мыльном растворе, протрите губкой, промойте и высушите. Очистите внутренние стенки раствором уксуса и воды (1:1), используйте распылитель. Для труднодоступных мест используйте старую зубную щетку или ватные палочки. Вытрите насухо все поверхности салфеткой из микрофибры. Очистите внешнюю поверхность, включая ручки, резиновые прокладки и вентиляционные отверстия. Не забудьте про охлаждающие катушки. Они накапливают пыль, что может повлиять на энергоэффективность. Раз в год очищайте их пылесосом или специальной щеткой. После высыхания поверните все полки и продукты на место.

Как устранить неприятные запахи

Даже после очищения иногда в холодильнике остаются нежелательные запахи. Чтобы избавиться от них:

Поставьте в холодильник миску с пищевой содой или древесным углем – они отлично впитывают запахи. Периодически обновляйте этот природный поглотитель. Не храните открытые продукты без упаковки – используйте контейнеры или пищевую пленку.

Как поддерживать холодильник в чистоте

Чтобы холодильник оставался свежим и чистоплотным между генеральными уборками, соблюдайте несколько простых правил:

Сразу убирайте разливы.

Раз в неделю проверяйте продукты на свежесть.

Размещайте продукты правильно. Молочные продукты лучше хранить на средней полке, мясо – внизу, а фрукты и овощи – в специальных отделениях.

Организуйте пространство. Используйте контейнеры и подписывайте их.

Уход за холодильником – это не только вопрос чистоты, но и забота о здоровье вашей семьи. Ведь чистый холодильник – это свежая еда, отсутствие неприятных запахов и удобное использование. Уделяйте своему холодильнику немного внимания – и он будет служить вам долгие годы.

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