Как правильно мыть ламинат: полезные советы

Ламинат становится все более популярным благодаря своему виду, похожему на древесину, доступной цене и относительно низким требованиям к уходу. Однако, чтобы сохранить его хорошее состояние, необходимо знать, как правильно ухаживать за ним, избегать повреждений от чрезмерной влаги или агрессивных химических средств.

Благодаря соответствующему уходу ваш ламинат будет оставаться чистым и блестящим на протяжении многих лет. В своей статье издание MarthaStewart предоставило подробные инструкции по уходу за ламинированным полом, удалению пятен и потертостей, а также полезным лайфхакам для длительного сохранения его вида.

Как часто мыть ламинированные полы

Ламинат быстро накапливает пыль, крошки и другую грязь, поэтому ежедневное подметание обязательно. Это поможет избежать появления царапин. Для поддержания блеска ламината достаточно делать глубокую чистку раз в две недели.

Необходимые материалы

Пылесос с насадкой для твердого пола

Щетка с мягкой щетиной

Швабра из микрофибры

Ведро

Дистиллированный белый уксус

Пищевая сода

Горячая вода

Мягкое мыло

Полотенца из микрофибры

Как правильно мыть ламинированный пол

Правильное мытье ламината состоит в том, чтобы избегать чрезмерного увлажнения. Избыточная вода может повредить поверхность и вызвать деформацию. Используйте веник с мягкой щетиной, сухую швабру или пылесос с насадкой для твердого пола, чтобы удалить пыль и грязь. Убедитесь, что насадка не царапает поверхность. В ведре смешайте 3,5 литра горячей воды, 1 стакан уксуса и несколько капель мягкого мыла. Возьмите швабру из микрофибры, смочите ее в растворе и хорошо отожмите. Во избежание повторного загрязнения протирайте пол сзади вперед. Для зон с сильными загрязнениями используйте щетку с мягкой щетиной. Слейте грязный раствор и наполните ведро чистой водой. Протрите пол чистой влажной шваброй, чтобы удалить остатки моющего средства. Дайте полу высохнуть естественным путём. Если осталась стоячая вода, используйте сухую швабру или полотенце из микрофибры.

Как удалить потертости

Потертости лучше удалять, когда они только появились. Используйте ткань из микрофибры и натирайте поверхность круговыми движениями. Избегайте абразивных инструментов, которые могут поцарапать ламинат. Для удаления жвачки или липких веществ заморозьте их с помощью пакета со льдом, затем осторожно поскребите пластиковым ножом.

Как удалить пятна

Хотя ламинат устойчив к пятнам, некоторые загрязнения требуют особого подхода:

Уксус и вода: смешайте теплую воду с небольшим количеством уксуса. Смочите ткань из микрофибры, отожмите ее и протрите пятно. Масляные пятна: для пятен на масляной основе используйте жидкость для снятия лака или ацетона. Протрите участок и дайте ему высохнуть.

Советы

Контролируйте количество влаги. Чрезмерная влага может повредить пол. Используйте швабры, минимально удерживающие воду. Избегайте агрессивных химикатов. Средства отбеливателя или сильные очистительные препараты могут разрушить защитный слой ламината. Не используйте воск и полироль. Они создают остатки, которые сложно удалить. Защищайте пол:

Используйте ковры в зонах с высоким движением.

Избегайте хождения в обуви на каблуках.

Используйте подкладки под мебель.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить красоту и функциональность полов на долгие годы.

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