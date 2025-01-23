Как правильно мыть ламинат: полезные советы

Ламинат становится все более популярным благодаря своему виду, похожему на древесину, доступной цене и относительно низким требованиям к уходу. Однако, чтобы сохранить его хорошее состояние, необходимо знать, как правильно ухаживать за ним, избегать повреждений от чрезмерной влаги или агрессивных химических средств.
Благодаря соответствующему уходу ваш ламинат будет оставаться чистым и блестящим на протяжении многих лет. В своей статье издание MarthaStewart предоставило подробные инструкции по уходу за ламинированным полом, удалению пятен и потертостей, а также полезным лайфхакам для длительного сохранения его вида.
Как часто мыть ламинированные полы
Ламинат быстро накапливает пыль, крошки и другую грязь, поэтому ежедневное подметание обязательно. Это поможет избежать появления царапин. Для поддержания блеска ламината достаточно делать глубокую чистку раз в две недели.
Необходимые материалы
- Пылесос с насадкой для твердого пола
- Щетка с мягкой щетиной
- Швабра из микрофибры
- Ведро
- Дистиллированный белый уксус
- Пищевая сода
- Горячая вода
- Мягкое мыло
- Полотенца из микрофибры
Как правильно мыть ламинированный пол
- Правильное мытье ламината состоит в том, чтобы избегать чрезмерного увлажнения. Избыточная вода может повредить поверхность и вызвать деформацию.
- Используйте веник с мягкой щетиной, сухую швабру или пылесос с насадкой для твердого пола, чтобы удалить пыль и грязь. Убедитесь, что насадка не царапает поверхность.
- В ведре смешайте 3,5 литра горячей воды, 1 стакан уксуса и несколько капель мягкого мыла.
- Возьмите швабру из микрофибры, смочите ее в растворе и хорошо отожмите. Во избежание повторного загрязнения протирайте пол сзади вперед.
- Для зон с сильными загрязнениями используйте щетку с мягкой щетиной.
- Слейте грязный раствор и наполните ведро чистой водой. Протрите пол чистой влажной шваброй, чтобы удалить остатки моющего средства.
- Дайте полу высохнуть естественным путём. Если осталась стоячая вода, используйте сухую швабру или полотенце из микрофибры.
Как удалить потертости
Потертости лучше удалять, когда они только появились. Используйте ткань из микрофибры и натирайте поверхность круговыми движениями. Избегайте абразивных инструментов, которые могут поцарапать ламинат. Для удаления жвачки или липких веществ заморозьте их с помощью пакета со льдом, затем осторожно поскребите пластиковым ножом.
Как удалить пятна
Хотя ламинат устойчив к пятнам, некоторые загрязнения требуют особого подхода:
- Уксус и вода: смешайте теплую воду с небольшим количеством уксуса. Смочите ткань из микрофибры, отожмите ее и протрите пятно.
- Масляные пятна: для пятен на масляной основе используйте жидкость для снятия лака или ацетона. Протрите участок и дайте ему высохнуть.
Советы
- Контролируйте количество влаги. Чрезмерная влага может повредить пол. Используйте швабры, минимально удерживающие воду.
- Избегайте агрессивных химикатов. Средства отбеливателя или сильные очистительные препараты могут разрушить защитный слой ламината.
- Не используйте воск и полироль. Они создают остатки, которые сложно удалить.
- Защищайте пол:
- Используйте ковры в зонах с высоким движением.
- Избегайте хождения в обуви на каблуках.
- Используйте подкладки под мебель.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить красоту и функциональность полов на долгие годы.
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