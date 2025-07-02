Как правильно мыть полы: советы для каждого типа покрытия

Как правильно мыть пол / © Credits

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Пыль, аллергены, шерсть животных и микробы накапливаются на разных типах покрытий, и если их не убирать регулярно и правильно, они могут нанести вред не только интерьеру, но и самочувствию. В своей статье издание Martha Stewart рассказало об уходе за полом всех типов: деревянным, ламинатом, коврами, плиткой и камнем, а также, какие средства использовать и как выводить пятна — даже те, которые оставили любимцы.

Прежде чем перейти к конкретным покрытиям, стоит усвоить несколько универсальных принципов:

Регулярность — ключ к успеху. Минимум раз в неделю стоит проводить сухую уборку: пылесосить, подметать или протирать пол.

Правильная последовательность: сначала сухая уборка (пылесос или веник), а уже потом влажная.

Меньше воды — лучше: чрезмерная влага вредит большинству покрытий, особенно дереву и ламинату.

Проверяйте этикетки средств: выбирайте те, которые подходят именно к вашему покрытию. Избегайте агрессивной химии без необходимости.

Деревянный пол

Частота:

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Еженедельная сухая уборка (веник, мягкая щетка или пылесос).

Влажная уборка — раз в 2-4 недели (или чаще при наличии животных).

Что нельзя:

Оставлять лужи — вода может проникнуть в швы и деформировать доски.

Использовать жесткие щетки, абразивные средства или пароочистители.

Ламинат

Особенности:

Ламинат похож на дерево, но более чувствителен к воде.

Нельзя использовать пары или мыть чрезмерно влажной тряпкой.

Как мыть:

Ежедневно — сухая метла или микрофибра для сбора пыли.

1-2 раза в неделю — слегка влажная тряпка.

Лайфхак: всегда вытирайте насухо после мытья, особенно вдоль швов.

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Плитка и каменный пол

Плитка

Не боится влаги, однако требует правильного мытья, чтобы швы не теряли вид.

Не используйте губчатые швабры — они втирают грязь в швы.

Камень

Тоже нуждается в деликатном мытье.

Избегайте кислотных средств (уксус, лимонная кислота) — они разрушают структуру камня.

Ковры

Регулярность:

2-3 раза в неделю — пылесосить.

1 раз в 6 месяцев — глубокая паровая чистка.

Как удалить пятна:

Большинство пятен выводятся с помощью средств на основе энзимов.

Всегда промокайте, а не трите: бумажным полотенцем или мягкой тряпкой.

Для владельцев животных

Домашние животные — это радость и пятна. Но не беда:

После инцидента сразу промокните жидкость.

Используйте энзимные средства для устранения запаха.

Регулярная уборка шерсти — залог гигиены.

Как сохранить блеск пола

Коврики возле дверей — уменьшают грязь от обуви.

Носки дома — нежная альтернатива обуви, которая не вредит полу.

Ароматизированная вода с эфирными маслами (лаванда, эвкалипт) — придаст свежести без химии.

Ошибки во время мытья полов

Чрезмерное количество воды. Использование «универсальных» средств для всего. Игнорирование инструкций производителя покрытия. Чрезмерное трение щетками или жесткими тряпками. Использование моющих средств без теста на незаметном участке.

Неважно, ваш дом полностью в дереве, или комбинированный с плиткой и коврами — главное знать подход к каждому материалу. Внимательность, регулярность и правильные средства сделают пол не только чистым, но и долговечным.

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