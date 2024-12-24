Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как правильно мыть стиральную машину и нужно ли это делать

Как правильно мыть стиральную машину и нужно ли это делать

Стиральная машина / Фото: Associated Press

Может показаться странным регулярно чистить прибор, используемый для очистки одежды. Но чистка стиральной машины – обязательная часть ухода за ней, которая предотвращает накопление мусора, появление неприятных запахов и даже плесени.

Как правильно ухаживать за машинами с верхней и фронтальной загрузкой рассказало издание Martha Stewart.

Зачем чистить стиральную машину

Со временем в стиральной машине могут скапливаться остатки мыла, мусора, шерсть домашних животных, минералы из воды и даже бактерии. Это не только создает среду для развития неприятных запахов, но может повлиять на эффективность работы прибора. Регулярная чистка машины не только продлит ее срок службы, но и сохранит свежесть одежды.

Как часто нужно чистить стиральную машину

В идеале – раз в месяц, очистка машины – это профилактика, а не способ решения проблем. Если ваша одежда начала терять свежесть после стирки или вы заметили накопление мусора в уплотнителях — это сигнал, что пора заняться уборкой.

Как почистить стиральную машину с верхней загрузкой

Машины с верхней загрузкой бывают двух типов: традиционные (с мешалкой в центре) и высокоэффективные (с плоской крыльчаткой на дне).

Материалы:

  • Белый дистиллированный уксус
  • Таблетки для очистки стиральных машин
  • Пищевая сода
  • Универсальный очиститель
  • Распылитель

Что делать:

  1. Приготовьте уксусный спрей: смешайте уксус и воду в соотношении 1:1, налейте в распылитель.
  2. Очистите внутреннюю часть машины: опрыскивайте уплотнители и барабан спреем с уксусом или универсальным очистителем. Протрите салфеткой.
  3. Разберите детали: в традиционных моделях – снимите мешалку, в гибридных – рабочее колесо. Замочите их в горячей воде с уксусом и содой.
  4. Выполните горячий цикл стирки: добавьте таблетку для чистки машины.
  5. Использование уксуса: если вы выбираете естественный вариант, налейте 2 стакана уксуса в дозатор и запустите горячий цикл. Затем добавьте пол стакана соды в барабан и повторите цикл.
  6. Избегайте уксуса для резиновых компонентов: уксус может повредить резиновые шланги и проверяйте инструкции производителя.

Как почистить стиральную машину с фронтальной загрузкой

В машинах с фронтальной загрузкой основной проблемой является резиновый уплотнитель вокруг дверцы. Он часто становится местом накопления влаги и мусора, что может способствовать развитию плесени.

Материалы:

  • Хлорный отбеливатель
  • Белый дистиллированный уксус
  • Салфетка из микрофибры
  • Распылитель
  • Большая миска

Что делать:

  1. Очистите сливной фильтр: найдите фильтр у дна машины, промойте его под водой. Предварительно подготовьте миску для сбора остаточной воды.
  2. Удалите остатки воды: запустите цикл отжима.
  3. Приготовьте уксусный спрей: опрыскивайте резиновый уплотнитель, оставьте на минуту, затем протрите салфеткой.
  4. Очистите отбеливателем: налейте хлорный отбеливатель в отсек для моющего средства (не в специальный отбеливатель). Запустите цикл на горячей температуре.
  5. Завершите очистку: протрите остатки салфеткой и запустите дополнительный цикл полоскания.
  6. Проветривайте машину: после завершения оставьте дверцу и ящик для стирального средства открытым.

Как предотвратить накопление грязи

  • Держите дверцу машины открытой после каждой стирки для вентиляции.
  • Регулярно протирайте уплотнители и проверяйте дренаж.
  • Во избежание остатков используйте соответствующие моющие средства в умеренном количестве.
  • Избегайте чрезмерного использования смягчителей ткани, которые могут накапливаться на деталях.

Регулярная чистка стиральной машины – залог ее долговечности и эффективности. Простой уход ежемесячно поможет избежать неприятных запахов, сохранить свежесть одежды и обеспечить бесперебойную работу прибора. Теперь, когда вы знаете, как это сделать правильно, ваше белье всегда будет безупречным.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация