Как правильно мыть стиральную машину и нужно ли это делать

Может показаться странным регулярно чистить прибор, используемый для очистки одежды. Но чистка стиральной машины – обязательная часть ухода за ней, которая предотвращает накопление мусора, появление неприятных запахов и даже плесени.
Как правильно ухаживать за машинами с верхней и фронтальной загрузкой рассказало издание Martha Stewart.
Зачем чистить стиральную машину
Со временем в стиральной машине могут скапливаться остатки мыла, мусора, шерсть домашних животных, минералы из воды и даже бактерии. Это не только создает среду для развития неприятных запахов, но может повлиять на эффективность работы прибора. Регулярная чистка машины не только продлит ее срок службы, но и сохранит свежесть одежды.
Как часто нужно чистить стиральную машину
В идеале – раз в месяц, очистка машины – это профилактика, а не способ решения проблем. Если ваша одежда начала терять свежесть после стирки или вы заметили накопление мусора в уплотнителях — это сигнал, что пора заняться уборкой.
Как почистить стиральную машину с верхней загрузкой
Машины с верхней загрузкой бывают двух типов: традиционные (с мешалкой в центре) и высокоэффективные (с плоской крыльчаткой на дне).
Материалы:
- Белый дистиллированный уксус
- Таблетки для очистки стиральных машин
- Пищевая сода
- Универсальный очиститель
- Распылитель
Что делать:
- Приготовьте уксусный спрей: смешайте уксус и воду в соотношении 1:1, налейте в распылитель.
- Очистите внутреннюю часть машины: опрыскивайте уплотнители и барабан спреем с уксусом или универсальным очистителем. Протрите салфеткой.
- Разберите детали: в традиционных моделях – снимите мешалку, в гибридных – рабочее колесо. Замочите их в горячей воде с уксусом и содой.
- Выполните горячий цикл стирки: добавьте таблетку для чистки машины.
- Использование уксуса: если вы выбираете естественный вариант, налейте 2 стакана уксуса в дозатор и запустите горячий цикл. Затем добавьте пол стакана соды в барабан и повторите цикл.
- Избегайте уксуса для резиновых компонентов: уксус может повредить резиновые шланги и проверяйте инструкции производителя.
Как почистить стиральную машину с фронтальной загрузкой
В машинах с фронтальной загрузкой основной проблемой является резиновый уплотнитель вокруг дверцы. Он часто становится местом накопления влаги и мусора, что может способствовать развитию плесени.
Материалы:
- Хлорный отбеливатель
- Белый дистиллированный уксус
- Салфетка из микрофибры
- Распылитель
- Большая миска
Что делать:
- Очистите сливной фильтр: найдите фильтр у дна машины, промойте его под водой. Предварительно подготовьте миску для сбора остаточной воды.
- Удалите остатки воды: запустите цикл отжима.
- Приготовьте уксусный спрей: опрыскивайте резиновый уплотнитель, оставьте на минуту, затем протрите салфеткой.
- Очистите отбеливателем: налейте хлорный отбеливатель в отсек для моющего средства (не в специальный отбеливатель). Запустите цикл на горячей температуре.
- Завершите очистку: протрите остатки салфеткой и запустите дополнительный цикл полоскания.
- Проветривайте машину: после завершения оставьте дверцу и ящик для стирального средства открытым.
Как предотвратить накопление грязи
- Держите дверцу машины открытой после каждой стирки для вентиляции.
- Регулярно протирайте уплотнители и проверяйте дренаж.
- Во избежание остатков используйте соответствующие моющие средства в умеренном количестве.
- Избегайте чрезмерного использования смягчителей ткани, которые могут накапливаться на деталях.
Регулярная чистка стиральной машины – залог ее долговечности и эффективности. Простой уход ежемесячно поможет избежать неприятных запахов, сохранить свежесть одежды и обеспечить бесперебойную работу прибора. Теперь, когда вы знаете, как это сделать правильно, ваше белье всегда будет безупречным.
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