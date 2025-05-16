Как правильно наточить кухонные ножи: полезные советы / © Associated Press

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Знали ли вы, что тупой нож значительно опаснее острого, он требует больших усилий при нарезании и часто скользит, что может привести к порезам. Если вы хотите готовить быстро, удобно и аккуратно — ваши ножи должны быть в отличном состоянии. Издание Martha Stewart собрало лучшие советы экспертов по кухонному делу, чтобы научить вас правильно точить, хонинговать и хранить ножи.

Острый нож — ваш главный союзник на кухне. Острое лезвие обеспечивает точную резку, позволяет контролировать движения и уменьшает риск травм. К тому же равномерно нарезанные ингредиенты лучше готовятся — от овощей до курицы.

Ножи, требующие чрезмерного давления, — это признак, что пора их подточить. Если нож «хрустит» продуктами или размазывает помидоры вместо четкого среза — он нуждается в уходе.

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Хонингование и точение — в чем разница

Большинство людей путают эти два процесса. Но между ними есть принципиальная разница:

Хонингование — это выравнивание края лезвия, которое со временем деформируется. Оно не снимает металл, а только возвращает нож к правильной геометрии.

Точение — это снятие слоя металла, чтобы сформировать новый край. Его нужно проводить реже, чем хонингование.

Совет: хонинговать следует чаще — желательно перед каждым использованием. А вот затачивать только когда нож уже потерял способность эффективно резать.

Как пользоваться хонинговой сталью

Это самый простой и быстрый способ поддерживать лезвие в идеальном состоянии.

Держите нож под углом примерно 20° к стальному стержню. Проведите лезвием по стали от основания к острию, равномерно. Повторите по 8–10 раз с каждой стороны лезвия. Для проверки — разрезайте лист бумаги. Если нож режет легко — все хорошо.

Лайфхак: поставьте стальной стержень вертикально на полотенце или деревянную доску для лучшей стабильности.

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Как часто нужно точить ножи

Это зависит от типа стали:

Керамические ножи — держат остроту долго, но их сложно заточить самостоятельно.

Нержавеющая сталь — стандартная, требует регулярного ухода.

Углеродистая сталь — легче затачивается, но больше подвержена ржавчине.

Общее правило: затачивайте нож, когда он не может легко прорезать помидор или бумагу. Если приходится «пилить» — пора брать точилку.

Методы точения: что выбрать

Точильный камень — выбор профессионалов

Самый универсальный и контролируемый способ. Такие камни могут иметь грубую и мелкую поверхность для начальной и финишной обработки. Они подходят для большинства типов стали и дают максимально острый край.

Как пользоваться:

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Замочите камень в воде на 10–30 минут. Держите лезвие под углом 15–20°C. Двигайте нож по камню плавно и чередуйте стороны. Завершите полированием лезвия на кожаном ремне или мелкозернистой стороне.

Плюсы : высокая точность, подходит для всех ножей.

Минусы: нуждается в сноровке

Электрические точилки — для спешащих

Идеальны для новичков или тех, кто не хочет тратить время. Просто вставляете нож и ведете его через абразивные диски.

Плюсы: быстро, удобно

Минусы: агрессивно снимают металл, не подходят для дорогих или дамасских ножей

Проходные точилки (ручные)

Компактные, с фиксированным углом, подходят для базовой заточки. Но не обеспечивают такой уровень точности, как камень.

Как хранить ножи

Неправильное хранение — одна из причин потери остроты. Не бросайте ножи в ящик, это травмоопасно и портит лезвия.

Рекомендуемые способы:

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Магнитная рейка на стене

Деревянный блок с прорезями

Отдельный ящик с фиксаторами

Не забывайте: всегда мойте ножи вручную, не в посудомойке. Моющие средства и высокие температуры разрушают сталь.

Забота о ножах — это не обязанность, а часть вашего кулинарного стиля. Всего несколько минут ухода — и ваши инструменты прослужат годы.