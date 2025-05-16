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Как правильно наточить кухонные ножи: полезные советы
Острые ножи — это не только признак профессиональной кухни, но и гарантия вашей безопасности и удовольствия от приготовления.
Знали ли вы, что тупой нож значительно опаснее острого, он требует больших усилий при нарезании и часто скользит, что может привести к порезам. Если вы хотите готовить быстро, удобно и аккуратно — ваши ножи должны быть в отличном состоянии. Издание Martha Stewart собрало лучшие советы экспертов по кухонному делу, чтобы научить вас правильно точить, хонинговать и хранить ножи.
Острый нож — ваш главный союзник на кухне. Острое лезвие обеспечивает точную резку, позволяет контролировать движения и уменьшает риск травм. К тому же равномерно нарезанные ингредиенты лучше готовятся — от овощей до курицы.
Ножи, требующие чрезмерного давления, — это признак, что пора их подточить. Если нож «хрустит» продуктами или размазывает помидоры вместо четкого среза — он нуждается в уходе.
Хонингование и точение — в чем разница
Большинство людей путают эти два процесса. Но между ними есть принципиальная разница:
Хонингование — это выравнивание края лезвия, которое со временем деформируется. Оно не снимает металл, а только возвращает нож к правильной геометрии.
Точение — это снятие слоя металла, чтобы сформировать новый край. Его нужно проводить реже, чем хонингование.
Совет: хонинговать следует чаще — желательно перед каждым использованием. А вот затачивать только когда нож уже потерял способность эффективно резать.
Как пользоваться хонинговой сталью
Это самый простой и быстрый способ поддерживать лезвие в идеальном состоянии.
Держите нож под углом примерно 20° к стальному стержню.
Проведите лезвием по стали от основания к острию, равномерно.
Повторите по 8–10 раз с каждой стороны лезвия.
Для проверки — разрезайте лист бумаги. Если нож режет легко — все хорошо.
Лайфхак: поставьте стальной стержень вертикально на полотенце или деревянную доску для лучшей стабильности.
Как часто нужно точить ножи
Это зависит от типа стали:
Керамические ножи — держат остроту долго, но их сложно заточить самостоятельно.
Нержавеющая сталь — стандартная, требует регулярного ухода.
Углеродистая сталь — легче затачивается, но больше подвержена ржавчине.
Общее правило: затачивайте нож, когда он не может легко прорезать помидор или бумагу. Если приходится «пилить» — пора брать точилку.
Методы точения: что выбрать
Точильный камень — выбор профессионалов
Самый универсальный и контролируемый способ. Такие камни могут иметь грубую и мелкую поверхность для начальной и финишной обработки. Они подходят для большинства типов стали и дают максимально острый край.
Как пользоваться:
Замочите камень в воде на 10–30 минут.
Держите лезвие под углом 15–20°C.
Двигайте нож по камню плавно и чередуйте стороны.
Завершите полированием лезвия на кожаном ремне или мелкозернистой стороне.
Плюсы: высокая точность, подходит для всех ножей.
Минусы: нуждается в сноровке
Электрические точилки — для спешащих
Идеальны для новичков или тех, кто не хочет тратить время. Просто вставляете нож и ведете его через абразивные диски.
Плюсы: быстро, удобно
Минусы: агрессивно снимают металл, не подходят для дорогих или дамасских ножей
Проходные точилки (ручные)
Компактные, с фиксированным углом, подходят для базовой заточки. Но не обеспечивают такой уровень точности, как камень.
Как хранить ножи
Неправильное хранение — одна из причин потери остроты. Не бросайте ножи в ящик, это травмоопасно и портит лезвия.
Рекомендуемые способы:
Магнитная рейка на стене
Деревянный блок с прорезями
Отдельный ящик с фиксаторами
Не забывайте: всегда мойте ножи вручную, не в посудомойке. Моющие средства и высокие температуры разрушают сталь.
Забота о ножах — это не обязанность, а часть вашего кулинарного стиля. Всего несколько минут ухода — и ваши инструменты прослужат годы.