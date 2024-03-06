Как правильно обрезать когти собаке: 5 лучших советов от кинолога

Обрезка когтей у вашей собаки может стать достаточно неприятной процедурой, которую большинство животных не воспринимают с энтузиазмом.

Правильный подход к обрезке когтей сделает этот процесс менее стрессовым и даже приятным как для вас, так и для вашего четырехлапого друга.

Кинолог Джефф Косби в своем TikTok поделился пятью советами, как правильно обрезать когти домашнему любимцу:

Создайте положительные ассоциации

Используйте коврик для слизывания лакомства или другие любимые вкусности, чтобы успокоить вашего питомца и создать положительные ассоциации с процедурой обрезки когтей.

Будьте терпеливы

Никогда не заставляйте собаку к обрезке когтей, если она не готова. Если вам не удается выполнить эту процедуру с первой попытки, не переживайте. Попробуйте впоследствии, когда животное будет более спокойным и более подготовленным.

Обрезайте когти с молодого возраста

Если это возможно, тренируйте своего любимца до обрезки когтей еще с детства. Это поможет собаке привыкнуть к процедуре и снизит стресс в будущем.

Режьте осторожно

Обрезка когтей – это деликатный процесс. Если вы не уверены, где именно резать, обрежьте только кончик когтя во избежание ранений и кровотечения.

Используйте альтернативные методы

Если ваша собака отрицательно реагирует на когтерез или кусачку, попробуйте использовать электроточилку для когтей (гриндер) или другие инструменты для удобства и снижения стресса.

С правильным подходом обрезка когтей может стать меньшим стрессом для вас и вашего любимца, обеспечивая животному комфорт и здоровье.

Не забывайте награждать собачку за спокойное поведение и терпение во время процедуры.

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