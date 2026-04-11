Как правильно обрезать лаванду, чтобы вырастить новые кусты

Лаванда — одно из тех растений, которое не просто украшает сад или балкон, а буквально «размножается само», если знать правильную технику, об этом рассказали на странице Gardening with Ish.

И если вы заметили на кусте свежие зеленые побеги, это идеальный момент действовать. Именно сейчас можно не только сформировать красивый куст, но и получить новые растения абсолютно бесплатно.

С чего начать

Первый и самый важный шаг — выбор стеблей. Выбирайте побеги без цветов, они должны быть свежие, молодые и зеленые. Именно они лучше всего укореняются и дают сильные новые растения.

Как правильно срезать черенок

Идеальный живец лаванды:

длина: 5-7 см

срез: сразу под узлом листьев

Это очень важно, потому что именно в этом месте содержится больше всего природных гормонов роста, которые помогают растению быстрее пустить корни.

Подготовка черенка

Чтобы растение не тратило лишнюю энергию, удалите нижние листья и оставьте только 2-3 листочка сверху. В результате черенок должен выглядеть минималистично и это именно то, что нужно для успешного укоренения.

Стимулятор роста

Можно обойтись и без него, ведь лаванда достаточно неприхотлива. Но если хотите повысить шансы, просто смочите черенок в воде, затем окуните в стимулятор корнеобразования. Это даст растению «быстрый старт».

Как высаживать

Идеальный субстрат — универсальный грунт и немного песка или перлита для дренажа. Важно сначала сделать отверстие в почве и только потом вставлять черенок. Так вы не сотрете стимулятор роста со стебля. После посадки слегка уплотните землю и хорошо полейте.

Влажность

Чтобы черенки прижились, им нужен влажный микроклимат. Самый простой способ — накрыть горшок полиэтиленовым пакетом, но не герметично. Оставьте немного пространства для воздуха, это предотвращает появление плесени и поддерживает здоровую среду.

Лучшее место, чтобы держать лаванду, это светлый подоконник или защищенное солнечное место. Главное — тепло и свет без резких перепадов.

Результат

Черенки можно оставить в горшке до весны. Когда они укоренятся, их можно разделить и пересадить отдельно. И в результате вы получите много новых кустов лаванды без всяких затрат.

Лаванда — идеальный пример растения, которое благодарит за минимальный уход максимальной отдачей. Правильная обрезка и черенкование дают возможность омолодить куст, размножить растение и создать целый ароматный сад. И самое приятное, что все это можно сделать буквально с одного куста.