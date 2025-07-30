Как правильно обрезать огурцы: советы, которые помогут собрать рекордный урожай / © Associated Press

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Однако чтобы получить много качественных и вкусных огурцов, необходимо вовремя и правильно проводить обрезку растения. Опытный садовод Jamie Walton поделился полезными советами, которые мы дополнили практическими наблюдениями и полезной агрономической информацией.

Многие огородники считают, что достаточно просто посадить огурцы, поливать их и ждать урожая. На самом же деле без правильного формирования куста растение быстро загущается, перестает дышать, слабеет и дает меньше плодов. Обрезка:

улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск появления грибковых заболеваний;

сосредотачивает ресурсы на плодоношении, а не на лишней зелени;

предотвращает образование горьких плодов в тепличных условиях;

облегчает уход, сбор урожая и подвязывание.

Когда начинать обрезку

Первую обрезку следует проводить, когда огуречный побег достигнет 30-60 см в высоту. В этот период растение уже достаточно окрепло, чтобы перенести этот процесс, но еще не успело слишком загустеть.

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Основные этапы правильной обрезки

Удаление нижних листьев

Начинайте с обрезания нижних листьев, особенно тех, которые касаются почвы. Это поможет предотвратить заражение мучнистой росой или другими грибками, которые распространяются через капли воды во время полива.

Совет: делайте это постепенно в течение всего сезона, когда листья начинают желтеть или терять упругость.

Удаление пасынков (боковых побегов)

Пасынки вырастают в пазухах между основным стеблем и листом. Их удаление позволяет формировать растение в один основной ствол, который будет более стабильно плодоносить. Это особенно актуально для тепличных сортов, растение станет компактнее, с меньшим количеством листьев и большей урожайностью.

Контроль за цветами

Первые 3-4 цветка (особенно у тепличных сортов) можно удалить, это позволяет растению сосредоточить силы на росте и укреплении корневой системы. Впоследствии оно отблагодарит большим и здоровым урожаем.

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Отличайте мужские и женские цветы

Женские цветы — имеют маленький зародыш плода (маленький огурчик за лепестками).

Мужские цветы — тонкая ножка, без завязи.

У некоторых тепличных сортов мужские цветы нужно удалять, поскольку их опыление может вызвать появление горьких плодов из-за выработки вещества кукурбитацина.

Усики

Усики — это естественный «крючок» огурца, с помощью которого он цепляется за опору. Их не нужно удалять, ведь они помогают растению расти вертикально. Садовод советует подвязывать растение к шпагату или сетке, чтобы обеспечить равномерный рост и избежать ломания.

Самые распространенные ошибки

Обрезание в жаркое время дня — лучше делать это утром или вечером. Обрезка влажным инструментом, он может занести инфекцию. Всегда дезинфицируйте ножницы. Оставление поврежденных листьев, они могут быть источником заболевания. Чрезмерное удаление побегов, растению также нужна зеленая масса для фотосинтеза.

Частота обрезки огурцов

Огурцы растут очень быстро, иногда за ночь заметно прибавляют в высоту. Поэтому проводите осмотр и легкую обрезку каждые 3-4 дня, особенно в период активного роста.

Правильная обрезка огурцов — это простая, но эффективная агротехническая практика, которая позволяет вырастить здоровые кусты, без болезней и с богатым урожаем. Конечно, каждый сорт имеет свои особенности, поэтому обращайте внимание на рекомендации производителя семян, но базовые принципы общие для большинства вьющихся сортов.

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