Как правильно обрезать помидоры, чтобы удвоить урожай и "клонировать" растение

Как правильно обрезать помидоры / © Associated Press

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Когда рассада уже несколько недель как успешно прижилась на новом месте, наступает время для одного из самых важных летних ритуалов — обрезки и формирования. Многие боятся прикасаться к растениям ножницами, считая это слишком сложным процессом. Однако правильная обрезка — это настоящая инвестиция в ваш будущий урожай. Она помогает сформировать аккуратный, здоровый куст, увеличивает количество плодов и, что наиболее интересно в случае с помидорами, дарит массу новых, бесплатных растений-дубликатов.

Известный садовод Джейми Уолтон рассказал о профессиональных секретах пасынкования, которые не только спасут растения от болезней, но и помогут «клонировать» ваши любимые сорта.

Резать или не резать

Прежде чем сделать первый надрез, крайне важно определить, к какому именно типу относится ваш куст. От этого зависит вся дальнейшая стратегия:

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Индетерминантные (лианообразные) сорта . При правильных условиях эти гиганты способны расти вверх практически бесконечно. Их обязательно нужно обрезать, формировать в один высокий главный стебель и подвязывать к шпалере.

Детерминантные (кустовые) сорта. У них размер четко определен генетикой. Им можно не мешать и позволить расти так, как им заблагорассудится. Однако даже у этих неприхотливых кустовых сортов стоит регулярно удалять нижние листья, которые начинают желтеть.

Если вы не уверены, какой именно сорт растет в вашем кашпо, просто проверьте этикетку с рассады, упаковку с семенами или введите название сорта в Google.

Как проводить пасынкование томатов

Если ваш томат оказался лиановидным, процедуру обрезки следует начинать уже через 2–3 недели после высадки в грунт или контейнер.

Защита от болезней. Начните с удаления самых нижних листьев, которые касаются земли. Поскольку они постоянно контактируют с влажной почвой, они наиболее уязвимы к различным грибковым инфекциям, в частности к мучнистой росе. Удаление пасынков. Теперь обратите внимание на боковые побеги (пасынки), которые растут под углом 45° в пазухах растения, между главным стеблем и листьями. Крупные отростки аккуратно удаляйте специальными ножницами или секатором, а совсем маленькие можно просто выщипывать пальцами. Проводите эту процедуру снизу вверх по всему стеблю, но не трогайте верхушку (точку роста), ведь она должна продолжать свой рост вверх. Работа с опорой. Очищенный стебель по мере его роста продолжайте аккуратно обматывать вокруг опорного шпагата или фиксировать на опоре.

Как размножить куст

Самый приятный бонус обрезки томатов — возможность легко размножить любимый сорт без дополнительных затрат.

Все срезанные боковые побеги или удаленный второй главный стебель не выбрасывайте в мусор. Просто поставьте их в стакан с чистой водой. Уже через короткое время они пустят крепкие корешки и превратятся в полноценную копию материнского растения, готовую к посадке. Это идеальный способ быстро и бесплатно расширить свой огород.

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Формирование томатов — это не просто рутинная садовая работа, а настоящее искусство и проявление заботы о своём зелёном уголке. Благодаря правильному пасынкованию растение не тратит силы на лишнюю зелень, а направляет всю энергию на созревание сочных и сладких плодов.

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