Как правильно обрезать томаты: полезные советы садовода

Как правильно обрезать томаты / © ТСН

Реклама

Однако чтобы куст не превратился в хаотичную зеленую массу и действительно давал большой урожай, его необходимо правильно формировать. Садовод Джейми Уолтон поделится своим опытом обрезки томатов.

Обрезка томатов

Прежде всего следует определить тип томата, ведь не каждый требует одинакового внимания с ножницами:

Индетерминантные сорта (высокорослые) растут постоянно, почти без ограничений, и требуют регулярной обрезки, подвязывания и формирования в один или максимум два стебля.

Детерминантные сорта (низкорослые или кустовые) имеют ограниченный рост и, как правило, не требуют жесткой обрезки. Однако даже для них желательно удалять нижние листья, которые касаются почвы.

Определить тип вашего сорта можно по информации на пакетике с семенами или легко найти информацию в интернете по названию.

Реклама

Что обрезать у высокорослых помидоров

Если вы выращиваете индетерминантные томаты, начинайте обрезку через 1-2 недели после высадки рассады в открытый грунт или теплицу. Следуйте следующему алгоритму:

Удаление нижних листьев. Прежде всего обрежьте листья, которые касаются земли. Они быстро впитывают влагу, загрязняются и становятся уязвимыми к грибковым заболеваниям, таким как фитофтора или мучнистая роса.

Удаление пасынков. Пасынки — это боковые побеги, которые растут в пазухе (углу) между главным стеблем и листом. Они отбирают питательные вещества, которые могли бы пойти на рост плодов. Маленькие пасынки можно просто обламывать пальцами, а большие обрезайте острыми ножницами.

Не обрезайте верхушку основного стебля — это точка роста, которая обеспечивает дальнейшее развитие растения.

Обрезание пасынков

Самое интересное, что обрезанные пасынки не обязательно выбрасывать. Их можно поставить в воду, где они быстро пустят корни. Это отличный способ получить дополнительные кусты совершенно бесплатно.

Формирование куста, у которого два стебля

Иногда из одного корня вырастает два сильных стебля. Вы можете:

Оставить оба и подвязать их отдельно;

Обрезать один стебель и использовать его как черенок для размножения.

Оба варианта правильные, поэтому выбирайте тот, который лучше подходит к вашему пространству и целей.

Реклама

Советы

Используйте прочную опору или шпалеру, чтобы направлять рост куста вверх.

Проводите обрезку в сухую погоду и утром, чтобы срезы быстрее подсохли.

Всегда используйте стерильные инструменты, чтобы не занести инфекцию.

Не обрезайте более трети зеленой массы за один раз, ведь это может сильно стрессировать растение.

Обрезка томатов — простой, но чрезвычайно эффективный способ, который помогает получить больше вкусных и сочных плодов. Она позволяет кусту не тратить силы на лишнюю зелень, а вместо этого концентрировать ресурсы на плоды. И даже обычный пасынок может стать началом новой жизни, ведь вырастить томат из черенка легко, доступно и чрезвычайно приятно.