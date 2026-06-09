Как правильно обрезать цветы разных видов: эксперты дали советы для роскошного сада на весь сезон

Анисодонтея (капская мальва) / © Credits

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Обрезка отмерших цветов может иметь большое положительное влияние на растения. Если все сделать правильно, это действие может стимулировать больше цветения и поддерживать растения в опрятном и аккуратном виде.

Большинство однолетних и многолетних растений будут продолжать цвести в течение всего вегетационного периода, если регулярно обрезать отмершие цветы. Но крайне важно обрезать растения вовремя и делать правильные срезы, иначе вы рискуете испортить цветы и пригласить болезни в свой сад.

Что вам нужно знать о том, как обрезать отмершие цветы, когда обрезать отцветшие цветы и как избежать самых распространенных ошибок, которые могут нечаянно повредить растения, рассказывает GardeningKnowHow.

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Что такое удаление отцветших цветов

Термин «отцветших цветов» относится к акту удаления цветов с растения. В большинстве случаев это цветы, которые начали стареть и больше не считаются привлекательными. Удаление таких цветов помогает растениям иметь свежий и опрятный вид. Это также может стимулировать больше цветения, которое длится дольше в течение сезона.

Иногда садоводам также может потребоваться удалить цветы или бутоны, поврежденные вредителями или болезнями. Следовательно, удаление сухих головок — это способ сохранить растения здоровыми и цветущими.

Преимущества удаления сухих головок

Для многих садоводов удаление сухих головок цветов уже является важным аспектом регулярного ухода за растениями. Это особенно касается декоративных растений в домашнем ландшафте. Вот некоторые из главных преимуществ удаления сухих головок:

Улучшает вид растений

С возрастом большинство цветов начинают сбрасывать лепестки и засыхать. Это гораздо менее эстетически приятно, чем свежие здоровые цветы. Отрезание головок делает растения менее неопрятными и уставшими, а также предотвращает падение лепестков на землю и образование лишнего мусора.

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Помогает предотвратить болезни

Разложение растительной массы, независимо от того, находится ли она на растении или в земле под ним, создает идеальную среду для грибковых и бактериальных болезней растений. Удаление отцветших цветов до того, как они начнут разлагаться, в значительной степени способствует сохранению здоровья вашего растения.

Способствует большему цветению

Когда цветы сбрасывают лепестки и начинают формировать семенные головки, энергия сосредотачивается на развитии семян, а не на цветах. Однако регулярное удаление отцветших головок направляет энергию на цветы. Это приводит к здоровым растениям, большему количеству цветов и более длительному вегетационному периоду.

Контролирует нежелательное распространение

Даже если вы любите свои цветы, вы не хотите, чтобы они распространялись по всему саду и двору. Отмершие цветы удаляются до того, как они будут иметь возможность вырастить и распространить семена. Этот метод особенно важен для контроля растений, известных своей способностью к самосеву.

Когда следует удалять отмершие головки растений

Возьмите за привычку удалять отмершие головки рано и часто. Даже если вы проводите в саду лишь короткое время ежедневно, ваши задачи по удалению отмерших головок будут намного легче, и вы потенциально будете вознаграждены большим количеством цветения.

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Начните удалять отмершие головки в начале вегетационного периода, примерно в конце весны, когда осталось лишь несколько растений с увядшими цветами. Повторяйте процесс каждые несколько дней, и с каждым разом хлопоты с удалением отмерших цветов будут уменьшаться.

Если вы будете обрезать повторно цветущие растения, начиная с начала сезона, и будете продолжать эту задачу в течение лета, вы будете наслаждаться большим количеством цветов и продолжите цикл цветения. Многие однолетние цветы, такие как циннии и герани, очень хорошо реагируют на удаление отмерших цветов и будут выпускать больше цветов, чем больше вы их обрезаете.

Однако, если вы решите подождать до более позднего периода сезона, например, до начала осени, задача удаления отмерших цветов может стать непосильной. Кроме того, к тому моменту вы потеряете возможность повторного цветения.

Как обрезать отмершие цветы

Методы удаления отмерших цветов могут отличаться в зависимости от вида растения. Вот самые распространенные и эффективные методы:

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Прищипывание

Многие виды можно «прищипывать». Когда садоводы прищипывают цветы, они могут быстро и эффективно удалять растительную массу с помощью пальцев. Этот метод хорошо работает на растениях с тонкими стеблями и мягкими листьями.

Когда растения теряют цветение, прищипните или срежьте цветонос под отцветшим цветком и чуть выше первой пары полных, здоровых листьев. Повторите со всеми мертвыми цветками на растении.

Обрезание отцветших цветков

Вы также можете использовать секатор для обрезки отцветших растений. Они идеально подходят для более крупных цветов, таких как те, что растут на древесных многолетниках или кустарниках. Выбирайте острые и чистые инструменты, которые могут делать точные срезы, не измельчая и не повреждая стебли растения.

Чтобы растения имели наилучший вид, делайте каждый срез как можно дальше до ближайшей пары здоровых листьев. Вы также всегда должны чистить секатор между каждым растением, чтобы ограничить распространение болезней.

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Хотя вы можете удалять отдельные цветы, растущие на высоких стеблях, те, что маленькие или растут в гроздьях, может быть трудно или утомительно обрезать. В этих случаях лучшим решением может быть обрезка растения. Чтобы ваши растения имели больший обрез, удалите примерно треть растения, прежде чем увядшие цветы начнут давать семена.

Всегда тщательно проверяйте растения, чтобы убедиться, что среди увядших цветов не скрываются свежие цветочные почки, прежде чем срезать верхушку растения. Если вы найдете новые почки, срежьте стебель чуть выше них.

Всем ли цветам требуется удаление отмерших головок

Последствия удаления отмерших головок растения будут отличаться в зависимости от вида. Чтобы лучше определить, следует ли удалять цветы растения, важно понимать его цикл роста.

Однолетние цветы — это те, которые растут, цветут и дают семена в течение одного сезона. Поскольку размножение является важным для выживания однолетних видов, большинство положительно реагируют на удаление отмерших головок. Однако есть самоочищающиеся однолетние цветы, которым удаление отмерших головок не требуется. К ним относятся петунии и бегонии.

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Многолетние растения по-разному реагируют на удаление отмерших головок в зависимости от вида. Лучше всего подходят те, что, как известно, цветут повторно, например многолетние сорта шалфея, садового флокса и некоторых роз.

Цветы, которые всегда следует отщипывать

Многие однолетние цветы нуждаются в удалении отцветших цветков, чтобы стимулировать длительное образование новых бутонов. Цветы, которые срезаются и снова появляются, или те, что естественным образом продолжают цвести в течение всего вегетационного периода, лучше всего подходят. Отщипывание этих видов растений позволит вам наслаждаться яркими вспышками цветов в течение всего летнего сезона.

Определенные виды многолетних растений также могут хорошо реагировать на удаление отцветших цветков, способствуя дополнительному расцветанию после типичного периода цветения растения. Некоторые из наиболее распространенных растений, которые вознаграждают эти усилия вторым цветением:

Космея

Садовый флокс

Дельфиниум

Люпин

Шалфей

Шалфей

Вероника

Ромашка

Тысячелистник

Эхинацея

Астильба

Кореопсис

Цветы, которые никогда не следует обрезать

Хотя неправильная обрезка отцветших цветов не нанесет вреда большинству растений, она может негативно повлиять на их цветение или привести к нежелательным болезням. Многие виды цветущих кустарников, например, лучше всего растут, когда отцветшим цветам позволяют оставаться в течение всей зимы.

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То же самое можно сказать и о нескольких видах позднецветущих многолетних растений. Другие растения, такие как бальзаминники и петунии, самоочищаются и сбрасывают свои отцветшие цветы естественным путем. Ожидание до подходящего времени для обрезки этих растений помогает им хорошо подготовиться к предстоящему сезону. Некоторые растения, которые никогда не следует обрезать, включают:

Мальвы

Наперстянка

Лобелия

Незабудка

Бальзаминники

Петунии

Нет ничего приятнее для садовода, чем наблюдать, как сад оживает прекрасным цветением. Практикуя задачу удаления отцветших цветов в течение сезона, природа благословит вас второй волной цветения, чтобы наслаждаться им еще больше.

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