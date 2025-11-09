Как правильно обрезать яблоню, чтобы она щедро плодоносила годами

Как правильно обрезать яблоню, чтобы она щедро родила годами / © Associated Press

Реклама

Яблоня — это настоящее украшение сада. Она дарит тень в жару, россыпь розовых лепестков весной и сочные плоды осенью. Но чтобы дерево радовало урожаем много лет, ему нужно немного помочь, в частности, правильно обрезать. И хотя многие воспринимают эту процедуру как сложную или даже «болезненную» для дерева, на самом деле это забота, которая продлевает ему жизнь, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Обрезка яблони — не просто «эстетика»

Обрезка — это не только о форме кроны, но и о здоровье дерева. Она помогает яблоне дышать, получать больше солнца и меньше болеть. Со временем яблони становятся слишком густыми. Если не проредить крону, ветви затеняют друг друга, яблоки не вызревают, а грибковые болезни быстрее распространяются.

Обрезка также помогает сохранить баланс между ростом и плодоношением. Если дерево тратит слишком много энергии на образование новых побегов, урожай следующего года будет слабее.

Реклама

Когда обрезать яблоню

Идеальное время — поздняя зима или ранняя весна, когда дерево еще спит, а сокодвижение еще не началось. Это уменьшает риск заражения грибковыми болезнями, ведь срезы быстрее заживают.

Если у вас молодое дерево, не спешите — дайте ему окрепнуть хотя бы год-два. А уже потом формируйте крону, чтобы задать правильное направление роста.

Когда нельзя обрезать

Есть ситуации, когда обрезать яблоню не стоит:

дерево слишком молодое или не укоренилось после пересадки;

на нем есть признаки болезней, например бактериальный ожог, тогда обрезка только распространит инфекцию;

слишком поздняя весна или лето, срезы трудно заживают и дерево ослабевает.

Если яблоня большая или требует значительного вмешательства, лучше пригласить сертифицированного арбориста. Безопасность и для вас, и для дерева — превыше всего.

Реклама

Как правильно обрезать яблоню

Подготовьте инструменты. Секатор, садовая пила, прочная лестница и перчатки — базовый набор. Инструменты должны быть чистыми и острыми, чтобы не травмировать ветви. Планируйте, прежде чем резать. Посмотрите на дерево с разных сторон. Представьте, какой вид оно должно иметь после обрезки, с открытым центром, хорошо освещенным солнцем и без хаотичных веток. Уберите лишнее. Удалите поломанные или сухие ветви, те, что растут внутрь кроны или перекрещиваются, вертикальные побеги, которые растут вверх от ствола. Не срезайте более 25% живых ветвей за один раз. Иначе дерево начнет активно наращивать новые побеги вместо того, чтобы родить. Оставьте главную ветку — «лидера». У яблони должен быть один центральный ствол, от которого отходят основные ветви. Если есть несколько конкурентов за лидерство, оставьте самую сильную, а остальные удалите. Так дерево сосредоточится на вертикальном росте, а не на хаотичном ветвлении. Укоротите слишком длинные ветви. Найдите здоровую почку или боковую ветку, на которую можно «направить» срез. Режьте под углом в 0,5 см над ней. Так вы не только укротите размер кроны, но и стимулируете развитие новых плодородных побегов.

Советы

Не стремитесь сделать идеально симметричную крону за один сезон. Лучше постепенно, год за годом.

Солнце — лучшее удобрение. После прореживания дерево получит больше света, а плоды станут больше и слаще.

Обработайте срезы садовым варом, это защитит яблоню от инфекций и вредителей.

Не забывайте о молодых побегах. Если весной видите много новых побегов, удалите часть вручную, чтобы не перегружать дерево.

Через несколько недель после обрезки яблоня «оживет», появятся новые побеги, почки, а листва станет гуще. А в следующем сезоне, ждите больше плодов и меньше мелочи.

Если яблоки в этом году не созрели или остались мелкими, в следующем сезоне можно прореживать завязи и оставлять только самые сильные плоды. Так дерево не переутомится, а урожай будет лучше.

Обрезка яблони — это не про «обрезать лишнее», а про дать дереву дышать, расти и родить. Поэтому берите секатор и с любовью заботьтесь о своем саду.