Как правильно хранить контейнеры для еды: полезные советы

Контейнеры от заказа еды на вынос, упаковка обеда и хранение остатков ужина могут создать настоящий хаос на вашей кухне.

Неупорядоченные контейнеры для хранения пищи быстро "размножаются" и, кажется, разбрасываются по всем уголкам. Но издание Martha Stewart в своей статье рассказало, как вы сможете легко справиться с одной из самых сложных проблем организации пространства на кухне.

Подсчитайте имеющиеся контейнеры

Прежде чем покупать новые или решать, как хранить у вас уже есть, важно собрать весь ваш арсенал контейнеров. Включая предметы, которые находятся в шкафах, холодильнике, посудомоечной машине и других местах. Контейнеры для хранения пищевых продуктов, кажется, размножаются как плодовые мушки. Подсчет поможет понять, что у вас есть, что устарело или повреждено и какие контейнеры не отвечают вашим потребностям.

Совместите контейнеры с их крышками

Одно из основных правил организации – хранить контейнеры вместе с их крышками. Объедините как можно больше контейнеров с крышками, а лишние выбросьте. Когда что-то организуешь, первым шагом является уборка беспорядка. Избавьтесь от всех ненужных, лишних контейнеров, которые вы хранили для "этот хороший, когда-нибудь и сгодится". Именно такие часто не обладают хорошим качеством, как те, что вы бы приобрели сегодня, поэтому избавьтесь их в пользу стильных и функциональных вариантов.

Откажитесь от лишних запасов

Следующий этап – определить точное количество контейнеров, которые вам необходимы и их назначение. Нужны ли вам контейнеры для хранения остатков ужина или специальные стеклянные емкости для разогрева пищи. В домашнем хозяйстве требуется только один, возможно, два комплекта контейнеров в зависимости от размера семьи.

Чтобы контролировать, какие контейнеры используются, можно наклеить на дно каждой емкости небольшой кусочек ленты. Через несколько недель те, на которых лента осталась, скорее всего, больше не понадобятся.

Купите то, что вам нужно

Если вы обнаружили, что ваша коллекция переполнена устаревшими вариантами или наборами, которые не отвечают вашим потребностям, возможно, пора приобрести новые.

Чем меньше у вас контейнеров разных типов и размеров, тем легче их организовать и тем меньше места они занимают. Выбирайте наборы, состоящие из контейнеров с соответствующими крышками, коллекции, которые легко хранятся и занимают немного места, помогут максимально использовать пространство вашей кухни.

Создайте систему организации

Определите отдельные места для каждой категории контейнеров. Если вы используете их для перекусов в пути, обеда или хранения остатков пищи, храните их все в одном ящике или шкафу.

Когда все в доме разбрасывают вещи в разных местах, это свидетельствует о том, что для чего-то нет конкретного места. Разместите контейнеры так, чтобы сначала использовались самые большие, а вокруг – меньшие. Используйте дополнительные органайзеры и маленькие полки, которые увеличивают вертикальное пространство, а корзины для контейнеров и крышек делают систему хранения удобной даже для детей.

Правильная организация контейнеров для хранения пищи – это не только вопрос эстетики, но и безопасность, функциональность и сохранение пространства в вашей кухне. Разработка четкой организационной системы обеспечит конкретное место для каждого контейнера и ваша кухня будет всегда упорядоченной и удобной для использования.

Мы также писали о том, как хранить длинную одежду в шкафу, чтобы она не была помята.

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