- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 2 мин
Как правильно отбивать мясо на биточки: советы от шефа
Шум отбивного молотка, запах свежего мяса, несколько минут и на столе уже ароматные домашние биточки. Казалось бы, простое дело. Но кулинарные тонкости решают все.
Биточки — блюдо, знакомое каждому с детства. Это то самое мясо, которое отбивали дома под обеденные новости, пока мама или бабушка шутили, что «главное — не перестараться». Сегодня биточки снова в моде, их подают в ресторанах, добавляют в бенто-боксы, готовят на гриле и даже в аэрофритюре. Но секрет идеального результата в основе, как именно вы отбиваете мясо. Фудблогер Александр Огородник рассказал, как сделать это быстро, чисто и профессионально, без хаоса на кухне.
Хитрость от шефа
Вместо кухонной пленки или обертывания полотенцами он предлагает обычный полиэтиленовый пакет с застежкой. Просто отрезайте часть, где пакет закрывается, и разверните его, как книгу. Кладете внутрь кусочек мяса и вперед, одна сторона, а затем вторая. В результате получите чистую поверхность, никаких брызг, идеально отбитый кусок и главное, никто не будет мыть всю кухню после вас.
Секрет этого метода в гигиеничности и контроле силы удара. Пакет не рвется, не прилипает к мясу и не дает волокнам расползаться. К тому же мясо сохраняет сок и текстуру.
Техника
Многие думают, что отбивание — это просто «чем сильнее, тем лучше». Но на самом деле главное — ритм и контроль. Шеф советует:
Толщина мяса — 1-1,5 см. Тонще — пересушится, толще — не прожарится.
Движения должны быть короткими и точными, без фанатизма.
Не бейте кости или жир, иначе мясо разорвется.
Используйте гладкую сторону молотка для равномерного давления.
Мясо
Температура и состояние мяса влияют на результат.
Оно должно быть комнатной температуры, тогда волокна мягко раскрываются.
Если куски слегка охлаждены, но не заморожены, они лучше держат форму.
И, конечно, отдых после отбивания — обязателен. 10-15 мин перед жаркой, чтобы сок равномерно распределился.
Сегодня кулинария — это не только о вкусе, но и об эстетике процесса. Отбивание мяса стало частью тренда «легкой кулинарии», когда вы не спешите, чувствуете продукт и получаете удовольствие от каждого движения.