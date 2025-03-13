Как правильно почистить утюг: полезные советы

Утюг – это незаменимый прибор в домохозяйстве, но, как и любое другое устройство, он нуждается в регулярном уходе, чтобы обеспечить эффективность и продлить его срок службы.

Липкие пятна, накопление воды и пыль на подошве могут не только ухудшить качество утюжка, но и привести к повреждению одежды. Чтобы ваш утюг работал как новый, следует придерживаться простых правил по его чистке, о которых рассказало издание Martha Stewart.

Как почистить утюг

Ваш утюг выполняет важную роль в уходе за одеждой, но даже ему нужен регулярный уход. Одно из важнейших правил – это всегда сливать воду из резервуара после каждого использования, ведь застоявшаяся влага может привести к образованию плесени.

Чистящие материалы:

Пищевая сода

Ватные палочки

Дистиллированная вода

Инструкция:

Для очистки отверстий вентиляции и подошвы утюга приготовьте пасту из пищевой соды и воды в пропорции 2:1. Нанесите пасту на подошву, особенно на места с минеральными отложениями и протрите ее влажной тканью. Смочите ватные палочки в дистиллированной воде и аккуратно протрите паровые отверстия. Слейте всю воду из резервуара утюга, после чего налейте в него дистиллированную воду или смесь из 1/4 стакана белого уксуса и 3/4 стакана воды. Включите утюг на максимальную температуру и включите функцию пара. Проводите утюгом над миской, чтобы вода и пар смели с подошвы накипь и пыль. Когда резервуар для воды опустеет, ваш утюг будет чистым.

Функция самоочистки утюга

У многих современных утюгов есть встроенная функция самоочищения, это упрощает уход за ними. Если ваш утюг оснащен такой функцией, обязательно воспользуйтесь ею, следуя инструкциям производителя.

Как вывести пятна из подошвы утюга

Иногда на подошве утюга появляются черные пятна, которые могут возникать из-за расплавленных волокон ткани, остатков воды или пыли. Чтобы очистить ее, используйте два простых средства: сухое хлопковое полотенце и соль.

Чистящие материалы:

Сухое хлопковое полотенце

Соль

Инструкции:

Включите утюг на высокий уровень и выключите подачу пара. Проведите горячим утюгом по сухому хлопковому полотенцу до тех пор, пока оно не станет чистым. Насыпьте столовую ложку соли на газету, бумажное полотенце или сухое хлопковое полотенце и повторите процесс.

Как часто нужно чистить утюг

Частота чистки утюга зависит от того, как часто вы им пользуетесь. Если утюг используется каждый день, лучше чистить его хотя бы раз в месяц. Если же вы пользуетесь утюгом реже, производите очистку пару раз в год. Сохранение чистоты утюга поможет предотвратить накопление грязи и пыли, это может повредить ткань и сократить срок службы прибора.

Советы:

Правильный уход за утюгом важен не только для сохранения его чистоты, но и для эффективности работы.

Всегда сливайте воду после использования, чтобы предотвратить образование плесени.

Протирайте утюг после каждого использования, когда он остынет.

Во избежание повреждения ткани и устройства не используйте утюг на слишком высоких температурах.

Следуя этим советам, ваш утюг прослужит вам дольше и поможет безопасно и эффективно разглаживать одежду.

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