Как правильно подвязывать помидоры черри, чтобы они были здоровее и давали хороший урожай

Как правильно подвязывать помидоры черри / © Associated Press

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Кусты помидоров сорта «Черри» быстро растут, а с появлением плодов становятся всё тяжелее, поэтому без опоры стебли начинают наклоняться или даже ломаться под весом гроздей. Именно поэтому опытные огородники рекомендуют подвязывать растения еще в начале их развития. Это не только помогает поддерживать аккуратный вид грядки, но и положительно влияет на здоровье растений и будущий урожай, об этом сообщило издание Martha Stewart.

Преимущества подвязки

Подвязанные растения получают значительно больше солнечного света. Лучшая освещенность способствует более эффективному фотосинтезу, а это напрямую влияет на вкус плодов и их качество.

Есть и еще одно важное преимущество: ведь когда кусты не лежат на земле, риск развития болезней значительно ниже. Растения реже соприкасаются с почвой, а значит, лучше защищены от инфекций, передающихся через землю. Кроме того, плоды становятся менее доступными для слизней и других вредителей.

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Подвязка помогает более эффективно использовать пространство на огороде. Благодаря вертикальному выращиванию рассаду можно высаживать более компактно и получать лучший урожай даже на небольшой площади.

Что понадобится

Перед началом работы следует подготовить всё необходимое. Рекомендуется использовать прочные бамбуковые или металлические колья. Они доступны по цене, долговечны и хорошо выдерживают вес растений. Оптимальная длина опоры — не менее 2,1 метра, ведь помидоры черри могут вырастать довольно высокими.

Для ещё более надёжной опоры эксперт советует использовать кол в сочетании с большой решёткой для помидоров, которая помогает удерживать куст по мере его роста.

Также понадобится садовый шпагат или специальная лента для подвязки, чтобы аккуратно закреплять стебли.

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Когда устанавливать опору

Лучший момент — сразу после высадки рассады. Можно также сначала установить колья, а уже потом высадить возле них молодые растения.

Откладывать эту процедуру не стоит. Если ждать, пока кусты хорошо разрастутся и начнут наклоняться под тяжестью плодов, существует риск повредить листья, цветы или уже сформировавшиеся помидоры.

Как подвязать помидоры черри

Действовать нужно поэтапно. Сначала установите кол на расстоянии примерно 8–13 см от саженца. Затем заглубите его в почву на 20–30 см, чтобы опора была максимально устойчивой даже под весом будущего урожая.

По мере роста растения примерно каждые 7–10 дней аккуратно подвязывайте главный стебель к опоре с помощью садового шпагата или специальной ленты.

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Главная задача — надежно поддержать центральный стебель. Когда грозди помидоров начнут наливаться и становиться тяжелыми, именно подвязка поможет избежать облома ветвей и сохранит будущий урожай.

Иногда именно самые простые хитрости дают самый заметный результат. Правильная подвязка помидоров черри занимает всего несколько минут, но помогает растениям получать больше солнца, лучше противостоять болезням и вредителям, экономить место на грядке и формировать крепкие стебли, способные выдержать обильный урожай.

Поэтому, если в этом сезоне вы мечтаете о сочных, сладких помидорах прямо с собственного огорода, не откладывайте установку опоры. Этот небольшой шаг может стать залогом здоровых растений и щедрого урожая.

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