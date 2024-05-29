Как правильно поливать цветы: советы садовода

Каждое растение индивидуально, с индивидуальным поливом, но все же есть определенные правила, которые подойдут многим из них.

На своей странице TikTok садовник 2 Quacks & 5 Clucks Farm всегда дает полезные советы по растениям и уходу за ними. На этот раз он записал видео в котором рассказал о поливе комнатных растений и ошибке, которую мы все можем допускать во время этого процесса.

Никогда не поливайте цветы в горшке сверху. Если вы думаете, что таким образом они получают достаточное количество воды, потому что она проходит через всю землю и доходит до дна горшка так, чтобы лилась из-под низа, то это неправда. По бокам она проходит быстрее и вытечет снизу не обязательно попав даже в середину грунта горшка.

На видео автор демонстрирует такой полив и показывает, что вода утекла, а земля осталась сухой. Следовательно, корни вашего растения не получили достаточного количества воды.

Но если поливать растение снизу, поставив горшок в поддон с водой, вы увидите, что через некоторое время даже земля сверху горшка станет влажной. Это означает, что она полностью намокла и растение своими корнями насытится необходимым ему количеством воды.

Это отличный метод полива, ведь растение и земля словно "губка" впитывают именно столько воды, сколько нужно и шансы залить растение минимизируются.

Если вы беспокоитесь, что у вашего растения маленькие корни и они не достанут воды, то стоит попробовать, ведь у многих растений довольно длинные корни, несмотря на маленькие размеры. Кроме того, растения желательно высаживать в горшки по размеру, которые будут увеличиваться вместе с ними. Также подписчики обратили внимание, что время от времени растение следует поливать сверху, чтобы вымыть солевые отложения.

Недавно мы писали о том " Как сделать капельную поливку для домашних цветов ".

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