Как правильно поливать гортензии

Гортензии могут стать прекрасным дополнением к любому саду. Тем не менее в течение последних нескольких месяцев сильной жары растения многих людей стали коричневыми и начали увядать. Однако, к счастью, есть способ улучшить их здоровье и вернуть им пастельный вид.

О том, что надо сделать, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Гортензии нуждаются в большем количестве воды, чем большинство других кустарников, их сотни лепестков требуют много воды, чтобы оставаться яркими. Но хотя многие обходят свои клумбы несколько раз в день с лейкой или садовым шлангом, простое изменение способа полива может стать ключом к их сохранению. Ожидается, что температура снова будет около 30 градусов в течение большей части недели, нижний полив может быть решающим для того, чтобы цветы имели здоровый вид.

Гортензии имеют большие, тонкие листья, которые быстро теряют влагу. Когда дневная температура повышается, листья начинают увядать, даже если верхний слой почвы полит.

Традиционный полив сверху часто смачивает только верхний слой почвы, оставляя глубже корни все еще в сухой почве. Поскольку гортензии предпочитают более глубокую часть почвы, неглубокий полив в жаркую погоду может фактически вызвать дополнительный стресс для растения, в результате чего его цветы быстро опадут.

В более легких случаях коричневыми станут только кончики лепестков, но возможно, что вся цветочная головка станет коричневой. Нижний полив помогает избежать всего этого, направленный на более глубокие корни, обеспечивая, чтобы они могли транспортировать достаточно воды по всему растению.

В сильную жару полив сверху может обжечь листья, расходовать воду из-за испарения и даже увеличить риск грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса и черная пятнистость. Нижний полив — гораздо более эффективный метод, особенно во время жары.

Этот метод не только предотвращает повреждение листьев и сохраняет цветы свежими, но и стимулирует более сильный рост корней, что может помочь им оставаться красивыми, здоровыми и более устойчивыми к условиям в помещении.

Нижний полив стимулирует растения к развитию глубокой, крепкой корневой системы. Это делает их более устойчивыми к жаре и засухе в долгосрочной перспективе.

Чтобы поливать растения снизу, просто используйте лейку или шланг, чтобы наносить воду непосредственно у основания растения, избегая разбрызгивания на листья или стебли.

Если ваше растение в горшке, опустите горшок в емкость с несколькими сантиметрами воды примерно на полчаса, позволяя корням впитывать воду снизу, сохраняя цветы целыми.