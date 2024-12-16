Как правильно помыть микроволновку: полезные советы

Чистая микроволновая печь – это вопрос эстетики и здоровья. Известно, что в остатках пищи, оседающих на стенках этого прибора, могут размножаться бактерии. Также следует помнить о том, как неприятные запахи могут испортить приготовление или разогревание пищи.

Издание Martha Stewart поделилось советами о том, как легко поддерживать микроволновку в чистоте и использовать только подручные средства.

Как часто нужно мыть микроволновку

Лучше ежедневно протирать микроволновку влажной тряпкой, чтобы удалить крошки и только разлитую пищу. Это поможет поддерживать устройство в надлежащем состоянии. Все, что взорвалось в микроволновке, а потом высохло, будет чрезвычайно сложно удалить, поэтому регулярное протирание поможет избежать этого.

Полноценное очищение необходимо в зависимости от частоты использования микроволновки. Делайте его еженедельно или раз в месяц в зависимости от загрязненности. Если ваша микроволновка активно используется, например, подростками для приготовления перекусов или сотрудниками на работе, очищать ее следует чаще. Особенно важно это делать после того, как что-то разлилось или образовался неприятный запах.

Как правильно вытирать микроволновку

Ежедневное протирание микроволновки не займет много времени, но важно не пропускать определенные зоны, например, верхнюю часть, ведь она — это зона, о которой все забывают. Часто, когда микроволновка выглядит как чистый вид, верх внутри остается грязным.

Шаги для эффективной уборки:

Начните с верхней части микроволновки и постепенно двигайтесь вниз.

Протрите верх, стенки и дно.

Извлеките лоток и промойте его в соответствии с рекомендациями производителя.

Уберите крошки под лотком.

Не забудьте про дверцу, ручку и кнопки — они также требуют регулярной очистки.

Как хорошо помыть микроволновку

Если вы заметили пригоревшую пищу или пятна, следует провести тщательную очистку. Для этого можно использовать простые домашние средства, такие как сода, уксус и лимон.

Паста из пищевой соды

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до состояния пасты. Нанесите пасту на пятна, оставьте на несколько минут, а затем удалите ее полотенцем из микрофибры. Для стойких загрязнений, таких как расплавленный сыр, используйте пластиковый скребок для краски. Смочите место теплой водой и сыр должен легко отойти.

Лимон и уксус

Заполните стеклянную миску водой.

Добавьте свежевыжатый сок лимона для приятного аромата.

Установите миску на поворотную подставку микроволновки и включите прибор на максимальную мощность на две минуты.

После завершения цикла аккуратно извлеките миску и подставку. Будьте осторожны, они будут горячими.

Смочите ткань из микрофибры водой и белым уксусом, а затем протрите все остатки пищи и пятна.

Как избавиться от запахов

Неприятный запах в микроволновке может возникнуть из-за остатков пищи, например, бекона или подгоревшего попкорна. Для устранения запахов используйте воду с уксусом. Оставьте небольшую миску с водой, смешанной с 1/4 стакана уксуса, на ночь. Уксус впитает все запахи и освежит ваше устройство.

Регулярная очистка микроволновки – залог ее долговечности и вашего комфорта. Используйте подручные средства, такие как пищевая сода, уксус и лимон, для хорошего очищения и устранения запахов.

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