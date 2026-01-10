Как правильно проветривать зимой дом, чтобы воздух был свежим / © Associated Press

Реклама

Оказывается избыток влаги, застой воздуха и вредные частицы ждут вас буквально на каждом шагу. Издание Martha Stewart рассказало, как сохранить тепло и одновременно дышать чистым, свежим воздухом всю зиму.

Зимой наши дома становятся более «закрытыми», чем в любой другой сезон. Закрытые окна, плотные двери и постоянно включенное отопление помогают сохранить тепло, но создают идеальные условия для накопления загрязнений: пыли, летучих органических соединений (VOC), бактерий и даже плесени.

Правильное проветривание особенно важно зимой, потому что системы отопления работают долго, а свежий воздух поступает в дом ограниченно. Влага от приготовления пищи, душа или сушки одежды остается в помещении, создает условия для роста плесени. Добавьте сюда дым от камина или газовой плиты и получаете настоящий коктейль из частиц и загрязнений.

Реклама

Недостаточное проветривание не только ухудшает самочувствие, но и влияет на состояние мебели, стен и текстиля.

Самые простые способы проветривания зимой

Чтобы ваш дом оставался теплым и одновременно свежим, стоит обратить внимание на две основные привычки.

Используйте вытяжные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной — ваши лучшие друзья зимой. Это самый простой способ проветривать помещение без потери тепла. После душа, приготовления пищи или сушки одежды включите вентилятор на несколько минут, чтобы лишняя влага и запахи не накапливались. Открывайте ненадолго окна. Даже 5-10 мин открытого окна один-два раза в день творят чудеса. Откройте окно немного и свежий воздух выйдет на смену затхлому, а тепло при этом «не убежит».

Зимний чек лист для чистого воздуха

Чтобы контролировать качество воздуха зимой, придерживайтесь простых правил:

Ежедневно включайте кухонные и ванные вытяжки.

Меняйте фильтры в системе отопления по графику.

Убирайте пыль с помощью HEPA-пылесоса.

Открывайте окна 1-2 раза в день на 5-10 мин.

Храните химические средства в плотно закрытых контейнерах.

Проверяйте, чтобы все вентиляционные отверстия были открыты.

Если ваш дом пахнет затхлостью или влажностью, не игнорируйте это. Часто это первый сигнал о проблеме с вентиляцией.

Реклама

Типичные ошибки, которых следует избегать

Даже небольшие ошибки могут сделать воздух внутри помещения еще хуже:

Не меняете фильтры: забитые фильтры не пропускают воздух, система работает тяжелее, а пыль и аллергены циркулируют.

Закрываете вентиляционные отверстия: это повышает давление в трубах и ограничивает воздухообмен.

Не используете вытяжки: влага накапливается, появляется плесень и запахи.

Сушите одежду в комнате: дополнительная влага делает воздух тяжелым и способствует плесени.

Постоянно работаете с увлажнителем: избыток влаги делает воздух сырым.

Зима не должна быть периодом затхлого воздуха и повышенной влажности. Когда вы придерживаетесь нескольких простых привычек, то можете дышать чистым и теплым воздухом в течение всего сезона. Маленькие ежедневные шаги помогут сохранить уют и здоровье для всей семьи.