Как правильно проветривать зимой дом, чтобы воздух был свежим
Зима — время тепла, свечей и ароматного какао. Мы закрываем окна, утепляем дом и включаем на полную обогреватели. Казалось бы, что лучше для уюта нет ничего. Однако знали ли вы, что слишком герметичный дом может навредить вашему здоровью.
Оказывается избыток влаги, застой воздуха и вредные частицы ждут вас буквально на каждом шагу. Издание Martha Stewart рассказало, как сохранить тепло и одновременно дышать чистым, свежим воздухом всю зиму.
Зимой наши дома становятся более «закрытыми», чем в любой другой сезон. Закрытые окна, плотные двери и постоянно включенное отопление помогают сохранить тепло, но создают идеальные условия для накопления загрязнений: пыли, летучих органических соединений (VOC), бактерий и даже плесени.
Правильное проветривание особенно важно зимой, потому что системы отопления работают долго, а свежий воздух поступает в дом ограниченно. Влага от приготовления пищи, душа или сушки одежды остается в помещении, создает условия для роста плесени. Добавьте сюда дым от камина или газовой плиты и получаете настоящий коктейль из частиц и загрязнений.
Недостаточное проветривание не только ухудшает самочувствие, но и влияет на состояние мебели, стен и текстиля.
Самые простые способы проветривания зимой
Чтобы ваш дом оставался теплым и одновременно свежим, стоит обратить внимание на две основные привычки.
Используйте вытяжные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной — ваши лучшие друзья зимой. Это самый простой способ проветривать помещение без потери тепла. После душа, приготовления пищи или сушки одежды включите вентилятор на несколько минут, чтобы лишняя влага и запахи не накапливались.
Открывайте ненадолго окна. Даже 5-10 мин открытого окна один-два раза в день творят чудеса. Откройте окно немного и свежий воздух выйдет на смену затхлому, а тепло при этом «не убежит».
Зимний чек лист для чистого воздуха
Чтобы контролировать качество воздуха зимой, придерживайтесь простых правил:
Ежедневно включайте кухонные и ванные вытяжки.
Меняйте фильтры в системе отопления по графику.
Убирайте пыль с помощью HEPA-пылесоса.
Открывайте окна 1-2 раза в день на 5-10 мин.
Храните химические средства в плотно закрытых контейнерах.
Проверяйте, чтобы все вентиляционные отверстия были открыты.
Если ваш дом пахнет затхлостью или влажностью, не игнорируйте это. Часто это первый сигнал о проблеме с вентиляцией.
Типичные ошибки, которых следует избегать
Даже небольшие ошибки могут сделать воздух внутри помещения еще хуже:
Не меняете фильтры: забитые фильтры не пропускают воздух, система работает тяжелее, а пыль и аллергены циркулируют.
Закрываете вентиляционные отверстия: это повышает давление в трубах и ограничивает воздухообмен.
Не используете вытяжки: влага накапливается, появляется плесень и запахи.
Сушите одежду в комнате: дополнительная влага делает воздух тяжелым и способствует плесени.
Постоянно работаете с увлажнителем: избыток влаги делает воздух сырым.
Зима не должна быть периодом затхлого воздуха и повышенной влажности. Когда вы придерживаетесь нескольких простых привычек, то можете дышать чистым и теплым воздухом в течение всего сезона. Маленькие ежедневные шаги помогут сохранить уют и здоровье для всей семьи.