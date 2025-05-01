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Как правильно пылесосить: полезные советы для очистки различных поверхностей
Пылесосить — одна из самых простых (и частых) задач по уборке дома. Но если подойти к делу с умом и знанием тонкостей, то это обычное дело может превратиться в эффективное оружие против пыли, аллергенов и шерсти любимцев.
Правильное пылесосание помогает не только сохранить чистоту пространства, но и позаботиться о здоровье семьи. В своей статье издание Martha Stewart рассказало, как пылесосить различные типы полов, какие насадки выбрать, как часто убирать и ухаживать за техникой.
Выберите «правильный» пылесос
У каждого пылесоса есть свои «суперсилы» и лучше всего, что бы у вас было хотя бы два варианта: для общей уборки и для точечной обработки.
Вертикальный пылесос — идеален для ковров, особенно с высоким ворсом. Обладает мощной щеткой и высокой силой всасывания.
Ручной пылесос — подходит для ежедневной быстрой уборки, особенно твердых поверхностей.
Робот-пылесос — отличный помощник для поддержания чистоты в фоновом режиме, особенно если дома есть домашние животные.
Беспроводной пылесос — удобен для уборки в труднодоступных местах, лестниц или салона авто.
Совет: выбирайте пылесос с HEPA-фильтром, если кто-то в семье имеет аллергию — он улавливает до 99,97% частиц пыли и аллергенов.
Как часто нужно пылесосить
Ритм уборки зависит от типа помещения, покрытия и наличия животных. Общие рекомендации:
Ковры в проходных зонах: 3-4 раза в неделю.
Ковры в спальне: 2 раза в неделю.
Полы без ковров: 1 раз в неделю.
Если есть животные или аллергики: каждый день.
Подготовка к уборке
Освободите пол. Уберите все, что может мешать: обувь, игрушки, зарядные шнуры.
Протрите пыль. Всегда протирайте мебель, плинтусы и поверхности перед уборкой — иначе вся пыль окажется опять на полу.
Переместите легкую мебель. Это позволит добраться до уголков, где собирается больше пыли.
Подготовьте пылесос. Почистите контейнер или мешок, проверьте щетки, снимите запутанные волосы и нити.
Какую насадку выбрать
Каждая насадка — для конкретной задачи.
Щелевая насадка — для плинтусов, углов, между подушками дивана.
Щетка для пыли — для жалюзи, абажуров, клавиатур.
Щетка для обивки — убирает шерсть из мягкой мебели.
Насадка для твердых поверхностей мягкая, не царапает древесину или ламинат.
Как пылетяжить разные поверхности
Ковры
Начинайте с самого угла комнаты и продвигайтесь к выходу.
Двигайтесь медленно, в обе стороны.
Используйте высокую силу всасывания для ворса.
Твердый пол (дерево, плитка, ламинат)
Используйте специальную мягкую насадку.
Двигайтесь медленно, дважды проходите каждый участок под разными углами.
Если есть щели — уделите им особое внимание щелевой насадкой.
Коврики
Пилотяжейте с обеих сторон.
Раз в месяц выносите на улицу, выбивайте или мойте (если это позволяет материал).
Как ухаживать за пылесосом
После каждой уборки: опорожняйте контейнер и очищайте ролики.
Раз в месяц: мойте насадки, шланги и корпус.
Раз в 3–6 месяцев: меняйте или мойте фильтры (в зависимости от модели).
Раз в год: производите полную техническую очистку.
Лайфгаки
Пилотяжейте в медленном темпе — так пылетяг лучше втягивает частицы.
Используйте сквозное движение вперед-назад по диагонали — эффективнее, чем просто параллельно.
Не забывайте о нижней части мебели — там скапливается много пыли.
Если у вас ковер с бахромой — используйте щетку без вращения, чтобы не испортить край.
Пылесосание — это не просто рутина, а часть заботы о здоровье и уюте в доме. Когда вы подходите к этому процессу с умом, правильно выбрав технику, насадки и ритм уборки, вы можете существенно улучшить гигиену жилья и уменьшить влияние аллергенов.