ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
47
Время на прочтение
3 мин

Как правильно пылесосить: полезные советы для очистки различных поверхностей

Пылесосить — одна из самых простых (и частых) задач по уборке дома. Но если подойти к делу с умом и знанием тонкостей, то это обычное дело может превратиться в эффективное оружие против пыли, аллергенов и шерсти любимцев.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно пылесосить: полезные советы для очистки различных поверхностей

Как правильно пылесосить: полезные советы для очистки различных поверхностей / © Credits

Правильное пылесосание помогает не только сохранить чистоту пространства, но и позаботиться о здоровье семьи. В своей статье издание Martha Stewart рассказало, как пылесосить различные типы полов, какие насадки выбрать, как часто убирать и ухаживать за техникой.

Выберите «правильный» пылесос

У каждого пылесоса есть свои «суперсилы» и лучше всего, что бы у вас было хотя бы два варианта: для общей уборки и для точечной обработки.

  • Вертикальный пылесос — идеален для ковров, особенно с высоким ворсом. Обладает мощной щеткой и высокой силой всасывания.

  • Ручной пылесос — подходит для ежедневной быстрой уборки, особенно твердых поверхностей.

  • Робот-пылесос — отличный помощник для поддержания чистоты в фоновом режиме, особенно если дома есть домашние животные.

  • Беспроводной пылесос — удобен для уборки в труднодоступных местах, лестниц или салона авто.

Совет: выбирайте пылесос с HEPA-фильтром, если кто-то в семье имеет аллергию — он улавливает до 99,97% частиц пыли и аллергенов.

Как часто нужно пылесосить

Ритм уборки зависит от типа помещения, покрытия и наличия животных. Общие рекомендации:

  • Ковры в проходных зонах: 3-4 раза в неделю.

  • Ковры в спальне: 2 раза в неделю.

  • Полы без ковров: 1 раз в неделю.

  • Если есть животные или аллергики: каждый день.

Подготовка к уборке

  1. Освободите пол. Уберите все, что может мешать: обувь, игрушки, зарядные шнуры.

  2. Протрите пыль. Всегда протирайте мебель, плинтусы и поверхности перед уборкой — иначе вся пыль окажется опять на полу.

  3. Переместите легкую мебель. Это позволит добраться до уголков, где собирается больше пыли.

  4. Подготовьте пылесос. Почистите контейнер или мешок, проверьте щетки, снимите запутанные волосы и нити.

Какую насадку выбрать

Каждая насадка — для конкретной задачи.

  • Щелевая насадка — для плинтусов, углов, между подушками дивана.

  • Щетка для пыли — для жалюзи, абажуров, клавиатур.

  • Щетка для обивки — убирает шерсть из мягкой мебели.

  • Насадка для твердых поверхностей мягкая, не царапает древесину или ламинат.

Как пылетяжить разные поверхности

Ковры

  • Начинайте с самого угла комнаты и продвигайтесь к выходу.

  • Двигайтесь медленно, в обе стороны.

  • Используйте высокую силу всасывания для ворса.

Твердый пол (дерево, плитка, ламинат)

  • Используйте специальную мягкую насадку.

  • Двигайтесь медленно, дважды проходите каждый участок под разными углами.

  • Если есть щели — уделите им особое внимание щелевой насадкой.

Коврики

  • Пилотяжейте с обеих сторон.

  • Раз в месяц выносите на улицу, выбивайте или мойте (если это позволяет материал).

Как ухаживать за пылесосом

  • После каждой уборки: опорожняйте контейнер и очищайте ролики.

  • Раз в месяц: мойте насадки, шланги и корпус.

  • Раз в 3–6 месяцев: меняйте или мойте фильтры (в зависимости от модели).

  • Раз в год: производите полную техническую очистку.

Лайфгаки

  • Пилотяжейте в медленном темпе — так пылетяг лучше втягивает частицы.

  • Используйте сквозное движение вперед-назад по диагонали — эффективнее, чем просто параллельно.

  • Не забывайте о нижней части мебели — там скапливается много пыли.

  • Если у вас ковер с бахромой — используйте щетку без вращения, чтобы не испортить край.

Пылесосание — это не просто рутина, а часть заботы о здоровье и уюте в доме. Когда вы подходите к этому процессу с умом, правильно выбрав технику, насадки и ритм уборки, вы можете существенно улучшить гигиену жилья и уменьшить влияние аллергенов.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
47
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie