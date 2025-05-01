Как правильно пылесосить: полезные советы для очистки различных поверхностей / © Credits

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Правильное пылесосание помогает не только сохранить чистоту пространства, но и позаботиться о здоровье семьи. В своей статье издание Martha Stewart рассказало, как пылесосить различные типы полов, какие насадки выбрать, как часто убирать и ухаживать за техникой.

Выберите «правильный» пылесос

У каждого пылесоса есть свои «суперсилы» и лучше всего, что бы у вас было хотя бы два варианта: для общей уборки и для точечной обработки.

Вертикальный пылесос — идеален для ковров, особенно с высоким ворсом. Обладает мощной щеткой и высокой силой всасывания.

Ручной пылесос — подходит для ежедневной быстрой уборки, особенно твердых поверхностей.

Робот-пылесос — отличный помощник для поддержания чистоты в фоновом режиме, особенно если дома есть домашние животные.

Беспроводной пылесос — удобен для уборки в труднодоступных местах, лестниц или салона авто.

Совет: выбирайте пылесос с HEPA-фильтром, если кто-то в семье имеет аллергию — он улавливает до 99,97% частиц пыли и аллергенов.

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Как часто нужно пылесосить

Ритм уборки зависит от типа помещения, покрытия и наличия животных. Общие рекомендации:

Ковры в проходных зонах: 3-4 раза в неделю.

Ковры в спальне: 2 раза в неделю.

Полы без ковров: 1 раз в неделю.

Если есть животные или аллергики: каждый день.

Подготовка к уборке

Освободите пол. Уберите все, что может мешать: обувь, игрушки, зарядные шнуры. Протрите пыль. Всегда протирайте мебель, плинтусы и поверхности перед уборкой — иначе вся пыль окажется опять на полу. Переместите легкую мебель. Это позволит добраться до уголков, где собирается больше пыли. Подготовьте пылесос. Почистите контейнер или мешок, проверьте щетки, снимите запутанные волосы и нити.

Какую насадку выбрать

Каждая насадка — для конкретной задачи.

Щелевая насадка — для плинтусов, углов, между подушками дивана.

Щетка для пыли — для жалюзи, абажуров, клавиатур.

Щетка для обивки — убирает шерсть из мягкой мебели.

Насадка для твердых поверхностей мягкая, не царапает древесину или ламинат.

Как пылетяжить разные поверхности

Ковры

Начинайте с самого угла комнаты и продвигайтесь к выходу.

Двигайтесь медленно, в обе стороны.

Используйте высокую силу всасывания для ворса.

Твердый пол (дерево, плитка, ламинат)

Используйте специальную мягкую насадку.

Двигайтесь медленно, дважды проходите каждый участок под разными углами.

Если есть щели — уделите им особое внимание щелевой насадкой.

Коврики

Пилотяжейте с обеих сторон.

Раз в месяц выносите на улицу, выбивайте или мойте (если это позволяет материал).

Как ухаживать за пылесосом

После каждой уборки: опорожняйте контейнер и очищайте ролики.

Раз в месяц: мойте насадки, шланги и корпус.

Раз в 3–6 месяцев: меняйте или мойте фильтры (в зависимости от модели).

Раз в год: производите полную техническую очистку.

Лайфгаки

Пилотяжейте в медленном темпе — так пылетяг лучше втягивает частицы.

Используйте сквозное движение вперед-назад по диагонали — эффективнее, чем просто параллельно.

Не забывайте о нижней части мебели — там скапливается много пыли.

Если у вас ковер с бахромой — используйте щетку без вращения, чтобы не испортить край.

Пылесосание — это не просто рутина, а часть заботы о здоровье и уюте в доме. Когда вы подходите к этому процессу с умом, правильно выбрав технику, насадки и ритм уборки, вы можете существенно улучшить гигиену жилья и уменьшить влияние аллергенов.