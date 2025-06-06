Как правильно рассадить розмарин: полезные советы / © Associated Press

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Он отлично подходит как для композиций в горшках на подоконнике, так и для клумб на открытом воздухе летом. А самое приятное — розмарин легко размножается, так что одного куста хватит, чтобы создать настоящую «розмариновую плантацию», об этом рассказали на странице sandra.urbangarden, а также поделились пошаговой инструкцией, как правильно рассадить розмарин из черенков и получить здоровые и сильные растения.

Зачем выращивать розмарин

Ароматная приправа — свежий розмарин идеально подходит для мяса, картофеля, запеченных овощей и даже лимонада.

Отделка дома — красивое, вечнозеленое растение с хвойным ароматом.

Природный антисептик — эфирные масла розмарина обладают антибактериальными свойствами.

Легкость выращивания — розмарин подходит как для начинающих, так и для опытных садоводов.

Как взять черенки розмарина

Выберите материнское растение. Она должна быть здоровой, без признаков грибка, вредителей или увядания. Срежьте молодые побеги. Идеально — веточки длиной 10–12 см с мягкими, еще не одревесневшими стеблями. Очистите нижнюю часть. Удалите листья из нижних 4–5 см веточки, чтобы во время посадки они не загнивали. Прищипните верхушку. Это стимулирует формирование новых боковых побегов.

Укоренение розмарина

Выбор субстрата:

Лучше всего подходит легкий грунт, например смесь кокосового волокна, перлита и торфа.

Также можно использовать готовый субстрат для рассады или суккулентов.

Посадка:

Окунуть обрезанный конец в воду на 15–20 мин. Затем вставьте веточку в увлажненную почву на глубину 3-5 см. Слегка уплотните землю вокруг.

Уход:

Держите черенки в теплом светлом месте, но без прямого солнечного света.

Почва должна быть влажной, но не мокрой. Избыток воды приводит к загниванию.

Накройте черенки прозрачным колпаком (пластиковой бутылкой или минитеплицей) — это создаст эффект парника.

Через 2–3 недели у большинства черенков появляются первые корешки. Как только живец начинает расти — это сигнал, что он прижился.

Пересадка и выращивание

Когда пересаживать:

Как только растение укоренилось и начало активно расти, его можно пересаживать в отдельный горшок или открытый грунт.

Условия:

Свет: 6–8 часов солнца каждый день.

Полив: розмарин не любит излишней влаги. Поливайте, когда земля на 2–3 см подсохла.

Горшок: с обязательным дренажем.

Розмарин любит тепло. Летом его можно держать на улице, а осенью занести в помещение, ведь температуры ниже +5°C для него критичны.

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Вырастить розмарин дома — это просто, приятно и выгодно. Вы всегда будете иметь под рукой натуральную ароматную приправу, а еще — настоящее украшение вашей кухни или балкона.