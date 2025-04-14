Как правильно сажать лук весной, чтобы был хороший урожай / © Associated Press

Реклама

Однако чтобы в конце сезона собрать сочные, большие головки, важно соблюдать несколько простых, но эффективных правил посадки и ухода. На странице sandra.urbangarden автор рассказала, как правильно выращивать лук весной, чтобы собрать богатый и вкусный урожай.

Когда сажать лук

Лук высаживают в открытую почву весной, как только земля достаточно прогреется. Оптимальное время – конец марта или апрель, когда температура почвы достигает по меньшей мере +10 °C, а риск сильных заморозков уменьшается. Если затащить с посадкой, луковица пойдет в стрелку или даст малый урожай.

Выберите правильный сорт лука

Лук бывает двух основных видов:

Реклама

Краткодневной – подходит для регионов с мягким климатом, где день короче (например, южная Украина). Ее сажают раньше и собирают уже летом.

Долгодневной — идеальна для более северных регионов с долгими летними днями. Она созревает медленнее, но дает большие головки осенью.

Важно знать, какой именно тип вы приобретаете: от этого будут зависеть сроки посадки и ухода.

Как подготовить грядку

Лук любит:

Солнечные участки — чем больше света, тем больше и вкуснее головки.

Плодородная почва — легкая, хорошо дренированная, с нейтральным или слабощелочным pH (6,0–7,0).

Очередность культур лучше всего сажать лук после бобовых, капусты или тыквенных, но не после чеснока или другого лука.

Перед посадкой рекомендуется перекопать почву, убрать сорняки и добавить компост или перегной. Если почва кислая — внести немного древесной золы.

Подготовка

Лук выращивают из семян, сеянок или рассады. Самый распространенный вариант – сеянка, маленькие луковички, которые продаются в магазинах или остаются с осени. Перед посадкой их следует прогреть (несколько дней подержать при температуре +25–30°C), а затем замочить в теплой воде с марганцовкой или стимулятором роста на 4–6 часов.

Как сажать

Глубина посадки - 2-3 см, не глубже, иначе луковица будет развиваться медленно.

Расстояние между растениями – 12–15 см. Если сажайте в строки — расстояние между ними должно быть около 20–25 см.

Полив после посадки грядку хорошо полить.

Уход за луком

Полив – лук имеет неглубокую корневую систему, поэтому влажность почвы следует поддерживать постоянно. Поливайте, когда верхний слой почвы подсыхает. В середине лета поливы постепенно сокращают, а за две недели до сбора урожая прекращают совсем.

Питание – важно на этапе активного роста листьев. Применяйте азотные удобрения (например, настой куриного помета или рыбное удобрение), ведь чем больше листьев – тем больше луковицы.

Прополка и разрыхление — сорняки угнетают лук, поэтому регулярно очищайте грядки и аккуратно рыхлите почву.

Когда и как собирать урожай

Лук готов к уборке, когда его перо желтеет и ложится на землю. Это обычно происходит в конце июля или в августе. Вынимайте лук из почвы в сухую погоду, оставьте на грядке на несколько часов подсохнуть, затем перенесите под навес или хорошо проветриваемое помещение для полного высыхания.

После этого обрежьте ботву, оставьте 3–5 см горлышка и храните лук в сухом, темном месте.

Лук – это огородная классика, которая не требует сверхусилий, но щедро благодарит за заботу. Следуя простым советам, вы сможете вырастить большой и сочный урожай, который обеспечит вашу кухню ароматным основанием для сотен вкусных блюд. И пусть на каждой грядке в этом году будет зелено и обильно.