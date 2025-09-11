ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
17
Время на прочтение
2 мин

Как правильно собирать семена бархатцев: советы садовода

Бархатцы — настоящее украшение украинских садов и огородов. Они не только радуют глаз яркими цветами, но и защищают грядки от вредителей благодаря своим фитонцидным свойствам.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Бархатцы

Бархатцы / © lady.tsn.ua

Однако, покупать рассаду или семена каждый год совсем не обязательно, достаточно однажды научиться правильно собирать и хранить семена, и у вас всегда будет запас этих неприхотливых цветов, об этом рассказал садовод Jamie Walton.

Зачем самостоятельно собирать семена

  • Экономия: один куст бархатцев дает сотни семян.

  • Качество: вы точно знаете, какие растения дают нужный оттенок и высоту.

  • Традиция: обмен семенами с соседями — отличный способ сохранять многообразие сортов.

  • Естественная селекция: из года в год семена лучше приспосабливаются именно к вашей почве и климату.

Сохранение семян бархатцев

  1. Дождитесь созревания. Цветы должны отцвести и хорошо подсохнуть прямо на кусте. Их «коробочки» становятся сухими, коричневыми и легко раскрываются.

  2. Аккуратно срежьте соцветия. Лучше всего делать это в сухой солнечный день, чтобы семена не были влажными.

  3. Разделите цветок. Внутри вы найдете продолговатые семена черного цвета с желтоватым кончиком.

  4. Просушите урожай. Разложите семена тонким слоем на листе бумаги или ткани в проветриваемом помещении на 5-7 дней.

  5. Сохранение. Используйте бумажные пакетики или небольшие коробочки, подпишите сорт и год сбора. Храните в сухом и темном месте при комнатной температуре.

Советы

  • Лучшие семена с самых здоровых и крупных кустов.

  • Если хотите самосева, оставьте несколько сухих соцветий сразу на грядке, весной они сами прорастут.

  • Для гарантированного цветения высевайте семена на рассаду в марте-апреле или просто в грунт в мае, когда минует угроза заморозков.

Эти растения не только декоративные, они отпугивают колорадского жука, тлю, нематод и даже помогают соседним овощным культурам расти сильнее. Поэтому когда вы их высаживаете, то получаете не только красочную клумбу, но и естественную защиту для огорода.

Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie