Как правильно собирать семена бархатцев: советы садовода

Бархатцы / © lady.tsn.ua

Однако, покупать рассаду или семена каждый год совсем не обязательно, достаточно однажды научиться правильно собирать и хранить семена, и у вас всегда будет запас этих неприхотливых цветов, об этом рассказал садовод Jamie Walton.

Зачем самостоятельно собирать семена

Экономия : один куст бархатцев дает сотни семян.

Качество : вы точно знаете, какие растения дают нужный оттенок и высоту.

Традиция : обмен семенами с соседями — отличный способ сохранять многообразие сортов.

Естественная селекция: из года в год семена лучше приспосабливаются именно к вашей почве и климату.

Сохранение семян бархатцев

Дождитесь созревания. Цветы должны отцвести и хорошо подсохнуть прямо на кусте. Их «коробочки» становятся сухими, коричневыми и легко раскрываются. Аккуратно срежьте соцветия. Лучше всего делать это в сухой солнечный день, чтобы семена не были влажными. Разделите цветок. Внутри вы найдете продолговатые семена черного цвета с желтоватым кончиком. Просушите урожай. Разложите семена тонким слоем на листе бумаги или ткани в проветриваемом помещении на 5-7 дней. Сохранение. Используйте бумажные пакетики или небольшие коробочки, подпишите сорт и год сбора. Храните в сухом и темном месте при комнатной температуре.

Советы

Лучшие семена с самых здоровых и крупных кустов.

Если хотите самосева, оставьте несколько сухих соцветий сразу на грядке, весной они сами прорастут.

Для гарантированного цветения высевайте семена на рассаду в марте-апреле или просто в грунт в мае, когда минует угроза заморозков.

Эти растения не только декоративные, они отпугивают колорадского жука, тлю, нематод и даже помогают соседним овощным культурам расти сильнее. Поэтому когда вы их высаживаете, то получаете не только красочную клумбу, но и естественную защиту для огорода.