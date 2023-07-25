Как правильно собирать урожай базилика: секреты опытных садоводов

Базилик так хорошо сочетается с разнообразными блюдами, что он просто необходим в саду. К тому же вырастить его не так уж сложно. Но есть несколько секретов, которые позволят вам долго наслаждаться вкусом и ароматом этой "царской" травы.

Как узнать, когда собирать базилик и как это правильно делать, чтобы не уничтожить куст, а наоборот, дать ему импульс к наращиванию листьев, рассказывают садовые эксперты из Gardening know how.

Когда собирать базилик

Сбор базилика можно начинать, как только на растении появится не менее шести наборов листьев. После этого собирайте базилик так часто, как это необходимо.

В какое время дня лучше собирать базилик

Как ни странно, от того, когда вы сорвете листья базилика будет зависеть сила его аромата. Собирайте базилик утром, когда эфирные масла находятся на пике своей свежести.

Как правильно собирать урожай базилика / Фото: Credits

Как собрать базилик

Чтобы собрать небольшое количество базилика, просто сорвите несколько листьев для использования. Если вам нужно больше базилика - смело обрезайте весь стебел. Обрезка целых стеблей приведет к тому, что растение станет более густым и даст больше листьев.

Сбор урожая сверху вниз

При обрезке целых стеблей делайте ето до трети высоты растения. Если вы обрезали растение на треть, подождите несколько недель, чтобы снова собрать урожай. Если по какой-то причине вы не собираете базилик регулярно, обязательно прищипывайте растение по крайней мере каждые шесть недель, чтобы стимулировать кустистый рост. Кроме того, прищипывайте любые цветки, чтобы растение не тратило на них силы, а продолжало наращивать листву.

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