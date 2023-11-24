Как правильно согревать животных в холода: советы от ветеринара

Уже выпал первый снег, а значит, пора согревать любимцев и помогать бездомным животным. Ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина рассказала, как это сделать.

Основные советы:

Выбрать лежанку с толстым дном, расположить ее в месте, где нет сквозняков. Выделить для животного плед или одеяло. По возможности можно пускать животное на свою кровать.

Если очень холодно, можно использовать грелки наполненные водой (температура до 40 градусов).

Температура потребляемой воды должна быть комнатной или слегка теплой. Температура пищи – 38-39 градусов. Пища должна быть сытной с оптимальным содержанием белков, жиров, углеводов.

Для прогулки на улице выбирать комбинезоны, кофточки из водонепроницаемого материала. Зимой можно одевать обувь, это и дополнительная защита от реагентов против гололеда.

После купания, дождя, игр в снегу обязательно просушите шерсть.

Для птиц и грызунов утеплять клетку (например, сеном, древесной стружкой, постеленными ко дну, в домике).

Обогреватель можно включать на расстоянии 1,5-2 м, и чтобы клетка была выше прибора.

Для рептилий эффективны лампы накаливания (40 W) или ультрафиолетовые лампы. Их размещают над террариумом либо аквариумом.

Для рыбок и раковин контролировать температуру воды (не более 25-28 градусов).

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