Как правильно хранить початки кукурузы

Как правильно сохранять початки кукурузы / © Associated Press

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Однако ее нежность одновременно и ее уязвимость: без надлежащего хранения кукуруза быстро теряет вкус, высыхает и становится блеклой. Как сохранить ее лучшие качества, рассказало издание Real Simple в своей статье.

Как выбрать самую свежую кукурузу

Первый шаг к долгому хранению — правильный выбор. Чтобы выбрать качественный кочан:

обращайте внимание на шелуху — она должна быть плотной, зеленой, слегка влажной, а не сухой или желтоватой;

шелковистые нити на конце кочана должны быть светло-коричневыми, а не черными или скользкими;

зерна должны плотно прилегать друг к другу, быть сочными на ощупь и светло-желтыми или белыми в зависимости от сорта.

Не снимайте шелуху в магазине. Это уменьшает срок хранения и ускоряет потерю сладости.

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Хранение кукурузы при комнатной температуре

Если вы планируете съесть кукурузу в течение 24 часов после покупки — смело оставляйте ее при комнатной температуре. Держите кочаны в шелухе, как можно дальше от прямых солнечных лучей, в прохладном месте. Так она сохранит свою текстуру и вкус.

Как хранить кукурузу в холодильнике

Если кукурузу не планируете готовить сразу, ее обязательно следует хранить в холодильнике. Идеальные условия:

Не очищайте шелуху. Оно естественно сохраняет влагу внутри кочана.

Положите кукурузу в полиэтиленовый или перфорированный овощной пакет, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Храните в овощном отделении холодильника.

При таких условиях кочаны остаются свежими до 5 дней, однако лучше всего употребить их в течение 2–3 дней — именно тогда они самые сладкие.

Интересно: после сбора кукурузы природный сахар в ней начинает превращаться в крахмал. Так что чем дольше она хранится — тем менее сладкой становится.

Как заморозить кочаны кукурузы

Замораживание — отличный способ наслаждаться вкусом кукурузы в течение целого года. Лучше всего подходит для тех, кто покупает кукурузу впрок или выращивает ее самостоятельно.

Очистите кочаны от шелухи и волокон.

По желанию бланшируйте кочаны (опустите в кипящую воду на 3–6 мин, затем — в холодную).

Обсушите кочаны и положите их на противень, застеленный пергаментом.

Замораживайте кочаны на противне в течение 2 часов — это предотвращает их слипание.

Переложите замороженные кочаны в пакеты для заморозки, удалив лишний воздух и положите в морозильную камеру.

При правильной заморозке кукуруза сохраняется до 12 месяцев. Для приготовления замороженную кукурузу можно бросать прямо в кипяток — варить немного дольше свежей.

Как заморозить зерна кукурузы

Этот вариант удобен для быстрого приготовления супов, рагу, салатов или гарниров.

Очистите кочаны и удалите волокна.

Бланшеруйте кукурузу: варите кочаны 3–6 мин (в зависимости от размера), затем резко охладите в миске с ледяной водой.

Высушите кочаны бумажными полотенцами.

Срежьте зерна, держите кукурузу вертикально на доске.

Разложите зерна на противень и замораживайте 2 часа.

Переложите замороженные зерна в заморозочные пакеты, выпустив воздух.

Зерна хранятся в морозильной камере до года и не теряют вкусовых качеств.

Советы

Не мойте кукурузу перед хранением, особенно если оставляете ее в холодильнике — лишняя влага способствует порче.

Во избежание посторонних запахов используйте герметичные пакеты или контейнеры.

Для удобства подписывайте дату заморозки на пакете — так легче отслеживать свежесть.

Правильное хранение позволит наслаждаться вкусом кукурузы даже в холодное время года, готовить вкусные блюда и удивлять гостей ароматом лета в любой сезон. Сладкая, хрустящая, насыщенная вкусом — кукуруза стоит того, чтобы ее хранили с любовью.