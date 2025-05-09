Как правильно срезать мертвые бутоны роз, чтобы куст продолжил цвести: действенные советы / © Credits

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На странице JeffAndLaurenShow поделились действенным советом: срезать отцветший бутон розы следует чуть выше первого полноценного листа с пятью листочками, а также показали, как сделать это правильно, чтобы не повредить растению.

Важность удаления увядших бутонов

Увядшие цветы — это не просто эстетическая проблема. Если их оставить на кусте:

Растение тратит силы на формирование семян вместо нового цветения.

Куст становится менее чистоплотным и накапливает влагу в увядших цветах (это способствует грибковым заболеваниям).

Цветение прекращается раньше, чем могло бы.

Правильная обрезка — это сигнал для розы снова время цвести.

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Как правильно срезать мертвый цветок розы

Подождите, пока бутон полностью завянет. Не торопитесь. Обрезайте только те цветы, которые потеряли форму, обесцвечились или начали опадать. Найдите первый полноценный лист с пятью листочками. На стебле розы обычно чередуются меньшие листья с тремя листочками и более крупные — с пятью. Обрезать нужно чуть выше листа с 5 листочками. Это точка, где находится активная почка. Из нее вырастет новый побег, который даст следующую волну цветения. Обрежьте под углом 45°. Используйте острые, чистые секаторы. Срез делайте на 0,5 см выше почки (того же листа с пятью листочками), под углом, направленным от почки — это позволит избежать скопления воды и загнивания. Удалите излишнее. Если вблизи увядшего цветка пожелтевшие листья или тонкие, слабые побеги — смело обрезайте и их. Это только укрепит куст.

Когда лучше обрезать

Оптимальное время — утро или вечер, когда нет палящего солнца.

В сухую погоду обрезка менее рискованная, ведь уменьшается вероятность инфицирования среза.

Что понадобится для правильного ухода

Острый секатор

Садовый антисептик или спирт

Перчатки

Удобрение для роз после обрезки

Грамотная обрезка — это не сложная наука, а простая забота о красоте. Когда вы удаляете увядшие цветы, вы даете растению шанс обновиться и расцветать. Роза — умное растение: оно чувствует, когда о нем заботятся.