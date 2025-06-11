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Как правильно срезать растения базилика, петрушки и мяты, чтобы иметь свежую зелень все лето
Многие начинающие садоводы жалуются, что их травы начинают становиться стеблистыми и деревянистыми и даже меняют вкус. Но этого можно легко избежать, если знать главное правило срезки.
Выращивание трав считается не очень сложной задачей. Чтобы всегда иметь на столе свежую мяту, петрушку или базилик, вы можете купить в супермаркете уже взрослые растения и пересадить дома в горшок или на грядку. Ухаживать за травами не трудно, но есть одна вещь, которую вам следует делать, чтобы ваши травы продолжали расти большими и густыми, чтобы вы могли получить от них максимум пользы.
Садовод и садовый дизайнер Ли Бесталл (thenortherndesigner) показал в TikTok, что следует делать с травянистыми растениями, чтобы получить от них еще больше пользы и избежать их разрежения и стебля.
Он рекомендует не обрезать только макушки. Если вы срезаете только мягкие кончики для приготовления пищи, у вас останутся продолговатые, лохматые стебли, которые будут выглядеть грустно и будут иметь худший вкус.
Хотя восторг от цветения трав может отпугнуть вас от их обрезки, если оставить растение в покое, оно просто начнет становиться стеблинистым и цвести, после чего больше не будет кулинарной ценности.
Ли призывает садоводов быть смелыми в обрезке своих травянистых растений во избежание стеблевого вида. Чтобы сделать это правильно, Ли советует срезать то, что вам нужно достаточно сильно, почти до уровня земли и делать это равномерно, чтобы растения могли продолжать омолаживаться.
Повторение этого на протяжении всего лета будет стимулировать возвращение новых листьев за считанные недели, предотвращая деревянность и стеблировку растений и обеспечивая травам хороший вкус в течение всего сезона.