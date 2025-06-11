Как правильно срезать растения базилика, петрушки и мяты, чтобы иметь свежую зелень все лето

Травы / © Associated Press

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Выращивание трав считается не очень сложной задачей. Чтобы всегда иметь на столе свежую мяту, петрушку или базилик, вы можете купить в супермаркете уже взрослые растения и пересадить дома в горшок или на грядку. Ухаживать за травами не трудно, но есть одна вещь, которую вам следует делать, чтобы ваши травы продолжали расти большими и густыми, чтобы вы могли получить от них максимум пользы.

Садовод и садовый дизайнер Ли Бесталл (thenortherndesigner) показал в TikTok, что следует делать с травянистыми растениями, чтобы получить от них еще больше пользы и избежать их разрежения и стебля.

Он рекомендует не обрезать только макушки. Если вы срезаете только мягкие кончики для приготовления пищи, у вас останутся продолговатые, лохматые стебли, которые будут выглядеть грустно и будут иметь худший вкус.

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Хотя восторг от цветения трав может отпугнуть вас от их обрезки, если оставить растение в покое, оно просто начнет становиться стеблинистым и цвести, после чего больше не будет кулинарной ценности.

Ли призывает садоводов быть смелыми в обрезке своих травянистых растений во избежание стеблевого вида. Чтобы сделать это правильно, Ли советует срезать то, что вам нужно достаточно сильно, почти до уровня земли и делать это равномерно, чтобы растения могли продолжать омолаживаться.

Повторение этого на протяжении всего лета будет стимулировать возвращение новых листьев за считанные недели, предотвращая деревянность и стеблировку растений и обеспечивая травам хороший вкус в течение всего сезона.