Как правильно стирать бюстгальтер: полезные советы

Как правильно стирать бюстгальтер / © Credits

Реклама

Правильно стирать бюстгальтер - значит сохранить не только его внешний вид, но и функциональность. Издание Real Simple собрало действенные советы, чтобы помочь вам сохранить любимое белье надолго.

Бюстгальтеры контактируют с нежной кожей груди, впитывают пот, кожное сало и остатки косметических средств. Без регулярной и правильной стирки белье не только теряет форму, но и может стать средой для размножения бактерий.

Ручная стирка

Что понадобится:

Реклама

Теплая вода

Мягкое стиральное средство без ароматизаторов и красителей

Чистая миска или раковина

Полотенце

Инструкция:

Приготовьте раствор: налейте в раковину или миску теплую (не горячую) воду и добавьте мягкое стиральное средство. Замочите белье: опустите бюстгальтер в воду и оставьте на 10-15 мин. Легкая очистка: если есть пятна, осторожно протрите их мягкой тканью или пальцами. Полоскание: тщательно промойте бюстгальтер чистой прохладной водой, чтобы полностью смыть средство. Сушка: слегка отожмите, не выкручивайте и заверните в полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Сушите горизонтально на полотенце или на сушилке в тени. Не вешайте за бретели.

Стиральная машинка

Что понадобится:

Кружевной мешок для стирки

Мягкое стиральное средство

Машинка с режимом «Деликатная стирка»

Сушилка с функцией «Холодная сушка»

Инструкция:

Подготовка: застегните застежки на бюстгальтере, чтобы избежать зацепления ткани. Поместите его в мешочек для белья. Стирка: выберите деликатный режим, холодную воду и добавьте мягкое средство. Не добавляйте кондиционер для ткани — он вредит эластичным волокнам. Сушка: по возможности, сушите на воздухе. Если используете сушилку — только на самом низком режиме. Высокая температура разрушает эластан и спандекс.

Частота стирки бюстгальтера

Дерматологи советуют стирать бюстгальтер после 1-2 ношений, особенно в жаркую погоду или после физической активности. Слишком редкая стирка может способствовать накоплению бактерий, а слишком частая — быстрому износу.

Реклама

Как хранить бюстгальтеры

Застегивайте крючки на крючки.

Не сгибайте чашечки — лучше хранить бюстгальтеры горизонтально, вкладывать один в один.

Избегайте давки в ящике — лучше выделить отдельное пространство.

Советы

У вас должно быть несколько моделей и чередуйте их. Это дает время эластичным материалам восстановиться.

Глажка — табу.

Осторожно со спортивными бра. Даже без косточек, спортивные модели тоже нуждаются в деликатной стирке. Мешочек и холодная вода — обязательны.

Частые вопросы

Можно ли стирать бюстгальтер в наволочке? Да! Если нет мешочка для белья, можно использовать наволочку. Важно: завяжите ее узлом, чтобы белье не выпадало.

Нужно ли доставать вкладки? Да. Все вкладки (съемные чашечки) следует вынимать и стирать вручную, чтобы избежать деформации.

Почему бюстгальтеры теряют форму после стирки? Это может быть из-за слишком горячей воды, выкручивания или стирки вместе с тяжелой одеждой (например, джинсы или свитера). Деликатный режим и правильная сушка — ваши друзья.

Стирать бюстгальтеры правильно — это не сложно, но очень важно. Ручная стирка, мягкие средства, правильная сушка и хранение — вот основные шаги к долговечности вашего любимого белья. Забота о вещах — это забота о себе.