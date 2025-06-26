- Дата публикации
Как правильно стирать бюстгальтер: полезные советы
Бюстгальтер — один из самых деликатных элементов женского гардероба. Мы полагаемся на него ежедневно, но часто забываем: чтобы он оставался удобным, поддерживал форму и имел опрятный вид, ему нужен правильный уход.
Правильно стирать бюстгальтер - значит сохранить не только его внешний вид, но и функциональность. Издание Real Simple собрало действенные советы, чтобы помочь вам сохранить любимое белье надолго.
Бюстгальтеры контактируют с нежной кожей груди, впитывают пот, кожное сало и остатки косметических средств. Без регулярной и правильной стирки белье не только теряет форму, но и может стать средой для размножения бактерий.
Ручная стирка
Что понадобится:
Теплая вода
Мягкое стиральное средство без ароматизаторов и красителей
Чистая миска или раковина
Полотенце
Инструкция:
Приготовьте раствор: налейте в раковину или миску теплую (не горячую) воду и добавьте мягкое стиральное средство.
Замочите белье: опустите бюстгальтер в воду и оставьте на 10-15 мин.
Легкая очистка: если есть пятна, осторожно протрите их мягкой тканью или пальцами.
Полоскание: тщательно промойте бюстгальтер чистой прохладной водой, чтобы полностью смыть средство.
Сушка: слегка отожмите, не выкручивайте и заверните в полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Сушите горизонтально на полотенце или на сушилке в тени. Не вешайте за бретели.
Стиральная машинка
Что понадобится:
Кружевной мешок для стирки
Мягкое стиральное средство
Машинка с режимом «Деликатная стирка»
Сушилка с функцией «Холодная сушка»
Инструкция:
Подготовка: застегните застежки на бюстгальтере, чтобы избежать зацепления ткани. Поместите его в мешочек для белья.
Стирка: выберите деликатный режим, холодную воду и добавьте мягкое средство. Не добавляйте кондиционер для ткани — он вредит эластичным волокнам.
Сушка: по возможности, сушите на воздухе. Если используете сушилку — только на самом низком режиме. Высокая температура разрушает эластан и спандекс.
Частота стирки бюстгальтера
Дерматологи советуют стирать бюстгальтер после 1-2 ношений, особенно в жаркую погоду или после физической активности. Слишком редкая стирка может способствовать накоплению бактерий, а слишком частая — быстрому износу.
Как хранить бюстгальтеры
Застегивайте крючки на крючки.
Не сгибайте чашечки — лучше хранить бюстгальтеры горизонтально, вкладывать один в один.
Избегайте давки в ящике — лучше выделить отдельное пространство.
Советы
У вас должно быть несколько моделей и чередуйте их. Это дает время эластичным материалам восстановиться.
Глажка — табу.
Осторожно со спортивными бра. Даже без косточек, спортивные модели тоже нуждаются в деликатной стирке. Мешочек и холодная вода — обязательны.
Частые вопросы
Можно ли стирать бюстгальтер в наволочке? Да! Если нет мешочка для белья, можно использовать наволочку. Важно: завяжите ее узлом, чтобы белье не выпадало.
Нужно ли доставать вкладки? Да. Все вкладки (съемные чашечки) следует вынимать и стирать вручную, чтобы избежать деформации.
Почему бюстгальтеры теряют форму после стирки? Это может быть из-за слишком горячей воды, выкручивания или стирки вместе с тяжелой одеждой (например, джинсы или свитера). Деликатный режим и правильная сушка — ваши друзья.
Стирать бюстгальтеры правильно — это не сложно, но очень важно. Ручная стирка, мягкие средства, правильная сушка и хранение — вот основные шаги к долговечности вашего любимого белья. Забота о вещах — это забота о себе.