Как правильно стирать и чистить шторы: полезные советы

Шторы дополняют интерьер, придают комнате уют и стиль, а также выполняют практические функции: защищают от солнечного света, обеспечивают приватность и даже влияют на качество воздуха в доме. Однако, если за ними не ухаживать, они могут накапливать пыль, аллергены и неприятные запахи, создавать ощущение неухоженности.
Чтобы избежать этого, важно регулярно очищать шторы, учитывая их материал и уровень загрязнения. Неправильная стирка или чистка могут привести к потере формы, обесцвечиванию или даже повреждению ткани, рассказало издание RealSimple.
Как часто нужно чистить шторы
Частота стирки и чистки штор зависит от окружающей обстановки. Шторы в домах, расположенных в запыленных районах или вблизи дорог, нуждаются в более частом уходе. Также следует учитывать наличие аллергиков и домашних животных.
- Аллергикам рекомендуется пыдесосить или стирать шторы каждые 1-2 месяца, чтобы минимизировать количество пылевых частиц в воздухе.
- Владельцам домашних любимцев следует очищать шторы каждые 3-4 месяца во избежание накопления шерсти и запахов.
- Если же в вашем доме нет чрезмерной запыленности или животных, достаточно очищать шторы раз в 8-12 недель.
- Отпаривание и пылетяжение желательно проводить раз в месяц, чтобы поддерживать свежесть ткани.
Как правильно чистить шторы
Материал штор играет ключевую роль в выборе метода чистки. Некоторые ткани нуждаются в деликатном уходе, а другие можно без проблем стирать в стиралке.
Очистка пылесосом
Пылесос с насадкой для мебели – отличный способ избавиться от пыли между стиркой. Особенно эффективно это работает для бархатных, шерстяных или шелковых штор. Главное – использовать минимальную мощность, чтобы не повредить ткань.
Отпаривание
Отпариватель для одежды – один из самых удобных методов ухода за шторами. Преимущество этого способа в том, что шторы не нужно снимать с карниза, стирать и ждать высыхания. Пар помогает разгладить складки, освежить ткань и уничтожить микробы.
Машинная стирка
Если шторы сделаны из натуральной или синтетической ткани, их можно стирать в стиральной машинке на деликатном режиме с холодной водой. Чтобы избежать потери цвета:
- Перед стиркой обязательно снимите крючки и кольца.
- Используйте мягкое моющее средство и выбирайте щекотливый цикл.
- Температура воды не должна превышать 30°C.
- Шторы с затемняющим эффектом лучше сушить естественным способом, а не в сушилке.
Ручная стирка
Для деликатных тканей, таких как шелк или кружево, рекомендуется ручная стирка. Для этого:
- Наберите в ванную или большую миску теплую воду (не горячую!).
- Добавьте мягкое стиральное средство.
- Замочите шторы на 15–20 мин.
- Аккуратно постирайте, не выкручивайте, а лишь слегка отожмите ткань.
- Прополощите в чистой воде и дайте ей стечь.
Химчистка
Если на этикетке указано, что шторы нуждаются в химчистке, не экспериментируйте с домашними методами. Это особенно актуально для дорогих или сложных по структуре тканей, таких как жаккард, тяжелый бархат или шторы с вышивкой.
Что делать с полиэстеровыми шторами
Если речь идет о шторах для душевых кабин, их тоже нужно регулярно чистить, ведь влажность способствует появлению плесени. Для этого:
- Замочите их в ванной с теплой водой, добавьте 1-2 стакана уксуса.
- Потрите губкой или мягкой щеткой.
- Прополощите и дайте высохнуть естественным способом.
Такие шторы можно стирать в машинке на деликатном режиме, добавив к загрузке несколько полотенец, которые создадут трение и помогут лучше очистить материал.
Общие советы
- Регулярное проветривание поможет избежать накопления пыли и неприятных запахов.
- Защита от выгорания – если ваши шторы долго подвергаются воздействию солнца, выбирайте ткани со специальной UV-защитой.
- Проверяйте этикетку – производители указывают самый лучший метод ухода, который поможет сохранить качество ткани.
Благодаря правильному уходу ваши шторы будут не только красивыми, но и чистыми, даря вашему дому уют и свежесть.
Мы также писали о том, нужно ли стирать новые простыни и одежду перед использованием.
Читайте также: