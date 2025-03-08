Как правильно стирать и чистить шторы: полезные советы

Шторы дополняют интерьер, придают комнате уют и стиль, а также выполняют практические функции: защищают от солнечного света, обеспечивают приватность и даже влияют на качество воздуха в доме. Однако, если за ними не ухаживать, они могут накапливать пыль, аллергены и неприятные запахи, создавать ощущение неухоженности.

Чтобы избежать этого, важно регулярно очищать шторы, учитывая их материал и уровень загрязнения. Неправильная стирка или чистка могут привести к потере формы, обесцвечиванию или даже повреждению ткани, рассказало издание RealSimple.

Как часто нужно чистить шторы

Частота стирки и чистки штор зависит от окружающей обстановки. Шторы в домах, расположенных в запыленных районах или вблизи дорог, нуждаются в более частом уходе. Также следует учитывать наличие аллергиков и домашних животных.

Аллергикам рекомендуется пыдесосить или стирать шторы каждые 1-2 месяца, чтобы минимизировать количество пылевых частиц в воздухе.

Владельцам домашних любимцев следует очищать шторы каждые 3-4 месяца во избежание накопления шерсти и запахов.

Если же в вашем доме нет чрезмерной запыленности или животных, достаточно очищать шторы раз в 8-12 недель.

Отпаривание и пылетяжение желательно проводить раз в месяц, чтобы поддерживать свежесть ткани.

Как правильно чистить шторы

Материал штор играет ключевую роль в выборе метода чистки. Некоторые ткани нуждаются в деликатном уходе, а другие можно без проблем стирать в стиралке.

Очистка пылесосом

Пылесос с насадкой для мебели – отличный способ избавиться от пыли между стиркой. Особенно эффективно это работает для бархатных, шерстяных или шелковых штор. Главное – использовать минимальную мощность, чтобы не повредить ткань.

Отпаривание

Отпариватель для одежды – один из самых удобных методов ухода за шторами. Преимущество этого способа в том, что шторы не нужно снимать с карниза, стирать и ждать высыхания. Пар помогает разгладить складки, освежить ткань и уничтожить микробы.

Машинная стирка

Если шторы сделаны из натуральной или синтетической ткани, их можно стирать в стиральной машинке на деликатном режиме с холодной водой. Чтобы избежать потери цвета:

Перед стиркой обязательно снимите крючки и кольца.

Используйте мягкое моющее средство и выбирайте щекотливый цикл.

Температура воды не должна превышать 30°C.

Шторы с затемняющим эффектом лучше сушить естественным способом, а не в сушилке.

Ручная стирка

Для деликатных тканей, таких как шелк или кружево, рекомендуется ручная стирка. Для этого:

Наберите в ванную или большую миску теплую воду (не горячую!).

Добавьте мягкое стиральное средство.

Замочите шторы на 15–20 мин.

Аккуратно постирайте, не выкручивайте, а лишь слегка отожмите ткань.

Прополощите в чистой воде и дайте ей стечь.

Химчистка

Если на этикетке указано, что шторы нуждаются в химчистке, не экспериментируйте с домашними методами. Это особенно актуально для дорогих или сложных по структуре тканей, таких как жаккард, тяжелый бархат или шторы с вышивкой.

Что делать с полиэстеровыми шторами

Если речь идет о шторах для душевых кабин, их тоже нужно регулярно чистить, ведь влажность способствует появлению плесени. Для этого:

Замочите их в ванной с теплой водой, добавьте 1-2 стакана уксуса.

Потрите губкой или мягкой щеткой.

Прополощите и дайте высохнуть естественным способом.

Такие шторы можно стирать в машинке на деликатном режиме, добавив к загрузке несколько полотенец, которые создадут трение и помогут лучше очистить материал.

Общие советы

Регулярное проветривание поможет избежать накопления пыли и неприятных запахов.

Защита от выгорания – если ваши шторы долго подвергаются воздействию солнца, выбирайте ткани со специальной UV-защитой.

Проверяйте этикетку – производители указывают самый лучший метод ухода, который поможет сохранить качество ткани.

Благодаря правильному уходу ваши шторы будут не только красивыми, но и чистыми, даря вашему дому уют и свежесть.

Мы также писали о том, нужно ли стирать новые простыни и одежду перед использованием.

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