Как правильно стирать купальники и как часто это нужно делать

Как правильно и часто нужно стирать купальники / © Getty Images

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Соленая вода, хлор, солнцезащитные средства и песок оставляют след не только в памяти об отпуске, но и на волокнах купальной одежды. Издание Real Simple рассказало, как часто и правильно стирать купальник, что категорически нельзя делать и как обеспечить ему вторую жизнь даже после жаркого сезона.

Стирать после каждого ношения — обязательно

Даже если вы не купались в воде, ткань купальника все равно испытывает влияние пота, солнцезащитного крема и тепла тела. SPF средства содержат ингредиенты, которые способны разрушить деликатные волокна ткани. Особенно это касается минеральных или масляных составов — часто вызывают пожелтение или поэтапное образование пятен.

Первый и самый простой шаг по возвращении с пляжа или бассейна — промыть купальник в прохладной проточной воде. Если у вас есть возможность, замочите его на 20–30 мин в миске с чистой водой — это поможет вымыть соль, хлор и остатки крема. Но не оставляйте купальник в воде на ночь — долгое замачивание повреждает волокна.

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Чтобы продлить «жизнь» купального костюма, опытные путешественники советуют брать с собой небольшую герметичную емкость с водой и сразу погружать купальник после снятия — даже по дороге домой.

Ручная стирка — лучший вариант

Ручная стирка — самая нежная и эффективная. Оно помогает сохранить эластичность ткани и предотвращает потерю формы.

Вам понадобится:

мягкое моющее средство

теплая вода (не горячая!)

белый уксус (при необходимости для дезодорирования)

старая зубная щетка или щетка с мягкой щетиной

махровое полотенце

миска

Что делать:

В миске с теплой водой растворите чайную ложку моющего средства. В крайнем случае — добавьте немного белого уксуса. Выверните купальник наизнанку. Это помогает лучше очистить внутреннюю часть, наиболее контактирующую с телом, и защищает внешнюю поверхность. Обработайте пятна. Если есть следы от солнцезащитного крема, аккуратно разделайте их щеткой с мягкой щетиной. Слейте мыльную воду и хорошо промойте в чистой прохладной воде купальник. Осторожно отожмите. Никогда не выкручивайте. Просто слегка нажмите, чтобы избавиться от лишней воды. Заверните купальник в полотенце, чтобы впитать влагу, а затем дайте ему высохнуть в тени. Не сушите под прямым солнечным светом и не вешайте на металлические поверхности — это может оставить пятна или искривить форму.

Стирка в машинке — только по правилам

Иногда времени на ручную стирку нет, поэтому можно воспользоваться стиральной машиной. Но здесь важно соблюсти определенные условия:

Используйте сетчатый мешок для белья. Это будет предотвращать зацепление ткани и ее растяжение. Стирать только в щекотливом режиме. Выберите холодную воду и минимальный отжим. Не стирайте с полотенцами. Ворсинки из полотенец могут прилипать к купальнику и портить его вид. Не сушите в машине. Высокая температура разрушает спандекс, что приводит к потере эластичности.

Советы

Избегайте горячих ванн и джакузи. Хочется расслабиться, но лучше надеть другую одежду. Горячая вода с химикатами — настоящий враг купальной одежды.

Не сидите на шершавых поверхностях. Камни, бетон, деревянные лежаки могут оставить затяжки. Всегда подкладывайте полотенце.

Не оставляйте купальник сохнуть на солнце. Даже если это кажется удобным — ультрафиолет разрушает красители. Сушить нужно в тени, при хорошей вентиляции.

Правильное хранение. Не бросайте купальник в кучу с другими вещами. Лучше сложить его в тканевый мешочек или ящик из натуральных материалов

Купальник — как летнее платье: нежный, привередливый, но удивительно красивый. за ним с Заботливый и внимательный уход за ним, может продлить его «жизнь» на несколько сезонов и вы будете наслаждаться отдыхом без лишних трат. Правильная стирка — это не забота, а маленький ритуал любви к себе и своему стилю.