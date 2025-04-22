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Как правильно стирать купальники и как часто это нужно делать
Купальник — не просто элемент пляжного образа, а настоящая летняя необходимость: верный спутник солнечных дней, отдыха у воды и приключений в морских брызгах. Но чтобы он сохранил яркость цвета, форму и мягкость ткани, важно правильно ухаживать за ним, особенно вовремя и грамотно стирать.
Соленая вода, хлор, солнцезащитные средства и песок оставляют след не только в памяти об отпуске, но и на волокнах купальной одежды. Издание Real Simple рассказало, как часто и правильно стирать купальник, что категорически нельзя делать и как обеспечить ему вторую жизнь даже после жаркого сезона.
Стирать после каждого ношения — обязательно
Даже если вы не купались в воде, ткань купальника все равно испытывает влияние пота, солнцезащитного крема и тепла тела. SPF средства содержат ингредиенты, которые способны разрушить деликатные волокна ткани. Особенно это касается минеральных или масляных составов — часто вызывают пожелтение или поэтапное образование пятен.
Первый и самый простой шаг по возвращении с пляжа или бассейна — промыть купальник в прохладной проточной воде. Если у вас есть возможность, замочите его на 20–30 мин в миске с чистой водой — это поможет вымыть соль, хлор и остатки крема. Но не оставляйте купальник в воде на ночь — долгое замачивание повреждает волокна.
Чтобы продлить «жизнь» купального костюма, опытные путешественники советуют брать с собой небольшую герметичную емкость с водой и сразу погружать купальник после снятия — даже по дороге домой.
Ручная стирка — лучший вариант
Ручная стирка — самая нежная и эффективная. Оно помогает сохранить эластичность ткани и предотвращает потерю формы.
Вам понадобится:
мягкое моющее средство
теплая вода (не горячая!)
белый уксус (при необходимости для дезодорирования)
старая зубная щетка или щетка с мягкой щетиной
махровое полотенце
миска
Что делать:
В миске с теплой водой растворите чайную ложку моющего средства. В крайнем случае — добавьте немного белого уксуса.
Выверните купальник наизнанку. Это помогает лучше очистить внутреннюю часть, наиболее контактирующую с телом, и защищает внешнюю поверхность.
Обработайте пятна. Если есть следы от солнцезащитного крема, аккуратно разделайте их щеткой с мягкой щетиной.
Слейте мыльную воду и хорошо промойте в чистой прохладной воде купальник.
Осторожно отожмите. Никогда не выкручивайте. Просто слегка нажмите, чтобы избавиться от лишней воды.
Заверните купальник в полотенце, чтобы впитать влагу, а затем дайте ему высохнуть в тени. Не сушите под прямым солнечным светом и не вешайте на металлические поверхности — это может оставить пятна или искривить форму.
Стирка в машинке — только по правилам
Иногда времени на ручную стирку нет, поэтому можно воспользоваться стиральной машиной. Но здесь важно соблюсти определенные условия:
Используйте сетчатый мешок для белья. Это будет предотвращать зацепление ткани и ее растяжение.
Стирать только в щекотливом режиме. Выберите холодную воду и минимальный отжим.
Не стирайте с полотенцами. Ворсинки из полотенец могут прилипать к купальнику и портить его вид.
Не сушите в машине. Высокая температура разрушает спандекс, что приводит к потере эластичности.
Советы
Избегайте горячих ванн и джакузи. Хочется расслабиться, но лучше надеть другую одежду. Горячая вода с химикатами — настоящий враг купальной одежды.
Не сидите на шершавых поверхностях. Камни, бетон, деревянные лежаки могут оставить затяжки. Всегда подкладывайте полотенце.
Не оставляйте купальник сохнуть на солнце. Даже если это кажется удобным — ультрафиолет разрушает красители. Сушить нужно в тени, при хорошей вентиляции.
Правильное хранение. Не бросайте купальник в кучу с другими вещами. Лучше сложить его в тканевый мешочек или ящик из натуральных материалов
Купальник — как летнее платье: нежный, привередливый, но удивительно красивый. за ним с Заботливый и внимательный уход за ним, может продлить его «жизнь» на несколько сезонов и вы будете наслаждаться отдыхом без лишних трат. Правильная стирка — это не забота, а маленький ритуал любви к себе и своему стилю.