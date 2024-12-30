Как правильно стирать подушки: полезные советы

Подушки – важная часть нашего удобного сна, однако задумывались ли вы когда-нибудь, действительно ли правильно все делаете во время стирки.

Издание Martha Stewart поделилось действенными советами, которые помогут сохранить подушки свежими и в отличном состоянии.

Как часто нужно стирать подушки

Подушки следует чистить по крайней мере каждые три-шесть месяцев. Регулярная стирка помогает избавиться от пылевых клещей и грязи, которые со временем накапливаются. Важно помнить, что некоторые подушки нуждаются в особом уходе и не подходят для машинной стирки.

Как стирать подушки в стиральной машине

Большинство подушек, включая наполненные хлопком, перьями, пухом или волокном, можно стирать в стиральной машине.

Снимите наволочки и защитные чехлы.

Предварительно обработайте пятна. Нанесите небольшое количество моющего средства на загрязненные участки.

Сохраняйте баланс. Поместите две подушки одновременно в стиральную машину.

Добавьте моющее средство и уксус. Используйте натуральное средство и добавьте ½ стакана белого уксуса для удаления запахов.

Выберите щекотливый цикл. Стирать следует в холодной или теплой воде, чтобы сохранить форму и структуру наполнителя.

Сушка. После стирки поместите подушки в сушилку с теннисными или мячами для сушки. Сушите на слабом температурном режиме, периодически проверяя состояние.

Как стирать подушки вручную

Подушки из пены с памятью лучше чистить вручную во избежание повреждений.

Наполните ванную теплой водой.

Добавьте моющее средство и уксус. Используйте натуральное средство и ½ стакана белого уксуса.

Чистка. Опустите подушки в воду и аккуратно сжимайте, чтобы удалить грязь. Для сильных загрязнений используйте мягкую щетку.

Тщательно полощите. Смените воду несколько раз, пока не смоете все моющее средство.

Удалите излишнюю воду. Промокните подушки полотенцем, но не выкручивайте их.

Сушите на ровной поверхности. Уложите подушки на полотенца и периодически переворачивайте их для равномерного высыхания.

Как устранить запахи

Если подушки после стирки все еще имеют запах, используйте простые средства:

Солнечный свет. Вынесите подушки на свежий воздух и оставьте под прямым солнечным светом несколько часов. Переворачивайте их для равномерного проветривания.

Пищевая сода. Посыпьте подушки содой, оставьте на несколько часов, а затем тщательно встряхните или пропылесосьте.

Как часто следует менять подушки

Меняйте подушки каждые 1,5–2 года. Со временем они накапливают бактерии и теряют форму, что может влиять на ваш сон и здоровье.

Уход за подушками между стиркой

Чтобы продлить срок службы подушек и сохранить их чистыми:

Используйте защитные чехлы. Они уменьшают контакт подушки с пылью и грязью.

Проветривайте подушки. Время от времени оставляйте их на открытом воздухе.

Держите кровать чистой. Не ешьте в кровати и ограничивайте доступ домашних животных в спальню.

Следуя этим советам, вы обеспечите себе свежий и здоровый сон, а ваши подушки будут оставаться в отличном состоянии.

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