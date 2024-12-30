Как правильно стирать подушки: полезные советы

Подушки – важная часть нашего удобного сна, однако задумывались ли вы когда-нибудь, действительно ли правильно все делаете во время стирки.
Издание Martha Stewart поделилось действенными советами, которые помогут сохранить подушки свежими и в отличном состоянии.
Как часто нужно стирать подушки
Подушки следует чистить по крайней мере каждые три-шесть месяцев. Регулярная стирка помогает избавиться от пылевых клещей и грязи, которые со временем накапливаются. Важно помнить, что некоторые подушки нуждаются в особом уходе и не подходят для машинной стирки.
Как стирать подушки в стиральной машине
Большинство подушек, включая наполненные хлопком, перьями, пухом или волокном, можно стирать в стиральной машине.
- Снимите наволочки и защитные чехлы.
- Предварительно обработайте пятна. Нанесите небольшое количество моющего средства на загрязненные участки.
- Сохраняйте баланс. Поместите две подушки одновременно в стиральную машину.
- Добавьте моющее средство и уксус. Используйте натуральное средство и добавьте ½ стакана белого уксуса для удаления запахов.
- Выберите щекотливый цикл. Стирать следует в холодной или теплой воде, чтобы сохранить форму и структуру наполнителя.
- Сушка. После стирки поместите подушки в сушилку с теннисными или мячами для сушки. Сушите на слабом температурном режиме, периодически проверяя состояние.
Как стирать подушки вручную
Подушки из пены с памятью лучше чистить вручную во избежание повреждений.
- Наполните ванную теплой водой.
- Добавьте моющее средство и уксус. Используйте натуральное средство и ½ стакана белого уксуса.
- Чистка. Опустите подушки в воду и аккуратно сжимайте, чтобы удалить грязь. Для сильных загрязнений используйте мягкую щетку.
- Тщательно полощите. Смените воду несколько раз, пока не смоете все моющее средство.
- Удалите излишнюю воду. Промокните подушки полотенцем, но не выкручивайте их.
- Сушите на ровной поверхности. Уложите подушки на полотенца и периодически переворачивайте их для равномерного высыхания.
Как устранить запахи
Если подушки после стирки все еще имеют запах, используйте простые средства:
- Солнечный свет. Вынесите подушки на свежий воздух и оставьте под прямым солнечным светом несколько часов. Переворачивайте их для равномерного проветривания.
- Пищевая сода. Посыпьте подушки содой, оставьте на несколько часов, а затем тщательно встряхните или пропылесосьте.
Как часто следует менять подушки
Меняйте подушки каждые 1,5–2 года. Со временем они накапливают бактерии и теряют форму, что может влиять на ваш сон и здоровье.
Уход за подушками между стиркой
Чтобы продлить срок службы подушек и сохранить их чистыми:
- Используйте защитные чехлы. Они уменьшают контакт подушки с пылью и грязью.
- Проветривайте подушки. Время от времени оставляйте их на открытом воздухе.
- Держите кровать чистой. Не ешьте в кровати и ограничивайте доступ домашних животных в спальню.
Следуя этим советам, вы обеспечите себе свежий и здоровый сон, а ваши подушки будут оставаться в отличном состоянии.
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