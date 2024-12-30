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Как правильно стирать подушки: полезные советы

Как правильно стирать подушки: полезные советы

Как правильно стирать подушки / Фото: Associated Press

Подушки – важная часть нашего удобного сна, однако задумывались ли вы когда-нибудь, действительно ли правильно все делаете во время стирки.

Издание Martha Stewart поделилось действенными советами, которые помогут сохранить подушки свежими и в отличном состоянии.

Как часто нужно стирать подушки

Подушки следует чистить по крайней мере каждые три-шесть месяцев. Регулярная стирка помогает избавиться от пылевых клещей и грязи, которые со временем накапливаются. Важно помнить, что некоторые подушки нуждаются в особом уходе и не подходят для машинной стирки.

Как стирать подушки в стиральной машине

Большинство подушек, включая наполненные хлопком, перьями, пухом или волокном, можно стирать в стиральной машине.

  • Снимите наволочки и защитные чехлы.
  • Предварительно обработайте пятна. Нанесите небольшое количество моющего средства на загрязненные участки.
  • Сохраняйте баланс. Поместите две подушки одновременно в стиральную машину.
  • Добавьте моющее средство и уксус. Используйте натуральное средство и добавьте ½ стакана белого уксуса для удаления запахов.
  • Выберите щекотливый цикл. Стирать следует в холодной или теплой воде, чтобы сохранить форму и структуру наполнителя.
  • Сушка. После стирки поместите подушки в сушилку с теннисными или мячами для сушки. Сушите на слабом температурном режиме, периодически проверяя состояние.

Как стирать подушки вручную

Подушки из пены с памятью лучше чистить вручную во избежание повреждений.

  • Наполните ванную теплой водой.
  • Добавьте моющее средство и уксус. Используйте натуральное средство и ½ стакана белого уксуса.
  • Чистка. Опустите подушки в воду и аккуратно сжимайте, чтобы удалить грязь. Для сильных загрязнений используйте мягкую щетку.
  • Тщательно полощите. Смените воду несколько раз, пока не смоете все моющее средство.
  • Удалите излишнюю воду. Промокните подушки полотенцем, но не выкручивайте их.
  • Сушите на ровной поверхности. Уложите подушки на полотенца и периодически переворачивайте их для равномерного высыхания.

Как устранить запахи 

Если подушки после стирки все еще имеют запах, используйте простые средства:

  • Солнечный свет. Вынесите подушки на свежий воздух и оставьте под прямым солнечным светом несколько часов. Переворачивайте их для равномерного проветривания.
  • Пищевая сода. Посыпьте подушки содой, оставьте на несколько часов, а затем тщательно встряхните или пропылесосьте.

Как часто следует менять подушки

Меняйте подушки каждые 1,5–2 года. Со временем они накапливают бактерии и теряют форму, что может влиять на ваш сон и здоровье.

Уход за подушками между стиркой

Чтобы продлить срок службы подушек и сохранить их чистыми:

  • Используйте защитные чехлы. Они уменьшают контакт подушки с пылью и грязью.
  • Проветривайте подушки. Время от времени оставляйте их на открытом воздухе.
  • Держите кровать чистой. Не ешьте в кровати и ограничивайте доступ домашних животных в спальню.

Следуя этим советам, вы обеспечите себе свежий и здоровый сон, а ваши подушки будут оставаться в отличном состоянии.

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