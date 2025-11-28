- Дата публикации
Как правильно стирать рюкзаки: советы для трех видов материала
Рюкзак — ваш надежный спутник, он выдерживает школьные учебники, рабочие ноутбуки, спортивную одежду, иногда даже «эксперименты» с соками и перекусами. И, конечно, как любой друг, он нуждается в заботе и правильной стирке.
Чтобы ваш любимый аксессуар служил как можно дольше, а неприятные запахи и грязь не портили настроение, стоит знать, как его правильно стирать. Издание Real Simple рассказало, как правильно это делать, чтобы не повредить материал и любимая вещь не испортилась в стиральной машинке.
Перед любой стиркой проверьте ярлык ухода. Если написано «не погружать в воду» — используйте мягкую тряпку и деликатное средство для очистки. Если ярлыка нет — протестируйте небольшой участок ткани.
Что нужно сделать обязательно:
Опорожните рюкзак, выньте все вещи, очистите или замените грязные.
Используйте пылесос или воздушный обдув для крошек и пыли в карманах.
Используйте мягкую щеточку для труднодоступных мест, например, старую кисточку для макияжа — мягко убирает грязь и не вредит ткани.
Предварительная обработка пятен. Нанесите небольшое количество пятновыводителя и подождите 30 мин.
Защитите рюкзак в машинке, выверните его или положите в наволочку, чтобы молнии и ремни не повредили ткань и стиральную машину.
Как часто стирать рюкзак
1-2 раза в год — для обычного использования, идеально после каникул или путешествий.
Раз в две недели — быстрая очистка от крошек и мелкого мусора.
После тренировок или походов — особенно если рюкзак был в контакте с потом, грязью или влагой.
Что понадобится
Машинная стирка:
Мягкая или старая зубная щетка
Наволочка или специальная сетка для стирки
Стиральная машина
Ручная стирка:
Мягкая или зубная щетка
Большая миска
Тряпка или губка
Полотенце
Кожаные рюкзаки:
Мягкая щетка
2 чистые тряпки
Кондиционер или средство для чистки кожи
Рюкзак из ткани: машинная стирка
Выньте металлические каркасы и оставьте все карманы открытыми.
Используйте деликатный режим и холодную воду, небольшое количество порошка.
Следите, чтобы рюкзак не сбился в комок во время отжима.
Сушите на воздухе, подвешенный вверх дном, все молнии открыты. Никогда не используйте сушилку, ведь она разрушает подкладку и форму.
Ручная стирка
Идеально для рюкзаков с элементами, которые нельзя бросать в стиральную машину:
Наполните емкость 15 см теплой воды, добавьте мягкое средство для стирки.
Почистите рюкзак мягкой щеткой или губкой, обратите внимание на внутренние карманы и труднодоступные участки.
Тщательно промойте чистой водой.
Выжмите излишек воды полотенцем и оставьте высыхать на воздухе.
Кожаные рюкзаки из кожи
Кожу нельзя стирать в воде:
Нанесите небольшое количество кондиционера или мыла на мягкую тряпку.
Легко протрите поверхность, однако избегайте избытка влаги.
Протрите чистой влажной тряпкой и оставьте сушиться при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей.
Как сохранить рюкзак чистым
Регулярно очищайте от крошек и мусора.
Храните в сухом, проветриваемом месте.
Используйте тканевые спреи для защиты от пятен (не для кожи).
Дезинфицируйте высококонтактные зоны — молнии, ручки, ремни.
Советы для свежего запаха
Сода: посыпьте внутреннюю часть или положите в открытый мешочек на ночь.
Уксус: смочите салфетку, протрите внутреннюю часть и оставьте на ночь.
Спреи для ткани лишь маскируют запах, но не удаляют его полностью.
Помните, что правильный уход продлевает жизнь вашего рюкзака, а регулярная очистка убирает запах и грязь. Теперь ваш рюкзак всегда готов к новым приключениям — от школы до путешествий.