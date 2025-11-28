Как правильно стирать рюкзаки: советы для трех видов материала

Как правильно стирать наплечники / © Credits

Чтобы ваш любимый аксессуар служил как можно дольше, а неприятные запахи и грязь не портили настроение, стоит знать, как его правильно стирать. Издание Real Simple рассказало, как правильно это делать, чтобы не повредить материал и любимая вещь не испортилась в стиральной машинке.

Перед любой стиркой проверьте ярлык ухода. Если написано «не погружать в воду» — используйте мягкую тряпку и деликатное средство для очистки. Если ярлыка нет — протестируйте небольшой участок ткани.

Что нужно сделать обязательно:

Опорожните рюкзак, выньте все вещи, очистите или замените грязные.

Используйте пылесос или воздушный обдув для крошек и пыли в карманах.

Используйте мягкую щеточку для труднодоступных мест, например, старую кисточку для макияжа — мягко убирает грязь и не вредит ткани.

Предварительная обработка пятен. Нанесите небольшое количество пятновыводителя и подождите 30 мин.

Защитите рюкзак в машинке, выверните его или положите в наволочку, чтобы молнии и ремни не повредили ткань и стиральную машину.

Как часто стирать рюкзак

1-2 раза в год — для обычного использования, идеально после каникул или путешествий.

Раз в две недели — быстрая очистка от крошек и мелкого мусора.

После тренировок или походов — особенно если рюкзак был в контакте с потом, грязью или влагой.

Что понадобится

Машинная стирка:

Мягкая или старая зубная щетка

Наволочка или специальная сетка для стирки

Стиральная машина

Ручная стирка:

Мягкая или зубная щетка

Большая миска

Тряпка или губка

Полотенце

Кожаные рюкзаки:

Мягкая щетка

2 чистые тряпки

Кондиционер или средство для чистки кожи

Рюкзак из ткани: машинная стирка

Выньте металлические каркасы и оставьте все карманы открытыми. Используйте деликатный режим и холодную воду, небольшое количество порошка. Следите, чтобы рюкзак не сбился в комок во время отжима. Сушите на воздухе, подвешенный вверх дном, все молнии открыты. Никогда не используйте сушилку, ведь она разрушает подкладку и форму.

Ручная стирка

Идеально для рюкзаков с элементами, которые нельзя бросать в стиральную машину:

Наполните емкость 15 см теплой воды, добавьте мягкое средство для стирки. Почистите рюкзак мягкой щеткой или губкой, обратите внимание на внутренние карманы и труднодоступные участки. Тщательно промойте чистой водой. Выжмите излишек воды полотенцем и оставьте высыхать на воздухе.

Кожаные рюкзаки из кожи

Кожу нельзя стирать в воде:

Нанесите небольшое количество кондиционера или мыла на мягкую тряпку. Легко протрите поверхность, однако избегайте избытка влаги. Протрите чистой влажной тряпкой и оставьте сушиться при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей.

Как сохранить рюкзак чистым

Регулярно очищайте от крошек и мусора.

Храните в сухом, проветриваемом месте.

Используйте тканевые спреи для защиты от пятен (не для кожи).

Дезинфицируйте высококонтактные зоны — молнии, ручки, ремни.

Советы для свежего запаха

Сода: посыпьте внутреннюю часть или положите в открытый мешочек на ночь.

Уксус: смочите салфетку, протрите внутреннюю часть и оставьте на ночь.

Спреи для ткани лишь маскируют запах, но не удаляют его полностью.

Помните, что правильный уход продлевает жизнь вашего рюкзака, а регулярная очистка убирает запах и грязь. Теперь ваш рюкзак всегда готов к новым приключениям — от школы до путешествий.