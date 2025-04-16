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Как правильно стирать шторку для ванной: интересные советы
В ухоженной ванной комнате приятно начинать день, принимать горячий душ после насыщенного дня или устраивать спа-паузу в одиночестве. Но даже самый стильный интерьер теряет обаяние, когда на шторке для душа появляются темные пятна, мыльный налет и неприятный запах.
Часто мы недооцениваем важность чистки этого элемента ванной комнаты, хотя именно на нем накапливаются влага, бактерии и грибок. Во избежание неприятностей достаточно регулярно стирать шторку, а как это правильно делать рассказало издание Martha Stewart.
Опасность влаги и плесени
Шторка для душа — идеальная среда для размножения грибков и бактерий. Постоянная влажность, теплый воздух, остатки мыла и шампуня создают идеальные условия для образования плесени. Она не только портит вид, но и может быть вредна для здоровья, особенно для людей с аллергиями или астмой. Шторка для душа (тканевая или синтетическая) рекомендуется стирать раз в три месяца или чаще, если она заметно загрязнена.
Чистящие средства
Стиральное средство
Белый уксус
Дезинфекционный отбеливатель
Ведро
Щетка с мягкой щетиной
Хлопковые или микрофибровые полотенца
Бутылка с распылителем
Метод 1: стирка в стиральной машине
Этот метод подходит для большинства тканевых и синтетических шторок (но обязательно проверьте этикетку).
Снимите шторку с колец.
Положите ее в стиральную машину вместе с двумя-тремя белыми хлопчатобумажными полотенцами — они будут действовать как мягкий абразив.
Выберите тонкий режим и теплую воду.
Добавьте обычное моющее средство и 1 стакан уксуса (он прекрасно удаляет плесень и запахи).
После стирки не сушите в машине — повесьте шторку обратно на карниз и дайте высохнуть естественным путём.
Метод 2: ручная стирка (для деликатных шторок)
Если шторку нельзя стирать в машине или вы хотите продлить ее срок службы, выберите ручную стирку.
Налейте в большое ведро воду (температура не горячая).
Добавьте ¼ стакана отбеливателя на каждый литр воды.
Погрузите шторку в раствор на 5 мин, затем хорошо промойте.
Для лучшего результата повторно замочите ее в растворе из стирального порошка на 15 мин.
Промойте еще раз и повесьте для высыхания.
Метод 3: быстрая очистка без снятия шторки
Когда нет времени на полную стирку, можно быстро освежить шторку прямо в ванной.
В бутылке с распылителем смешайте 1 уксуса и 4 части воды.
Равномерно нанесите раствор на шторку или на вкладыш.
В течение нескольких минут почистите щеткой с мягкой щетиной.
Промойте теплой водой и дайте высохнуть.
Очистка колец для шторки
Кольца для штор также скапливают мыльный налет.
Поместите их в миску с равными частями уксуса и теплой водой.
Оставьте на 30 мин.
Протрите микрофибровым полотенцем и дайте высохнуть.
Советы:
Не закрывайте шторку после душа — оставьте ее полностью открытой, чтобы она быстрее высыхала.
Один раз в неделю опрыскивайте шторку водно-уксусным раствором для профилактики появления плесени.
Избегайте использования агрессивных средств или жестких щеток, которые могут повредить материал.
Регулярное очищение шторки для душа — это не только о гигиене, но и об атмосфере дома. Маленькие ритуалы, вроде стирки шторки, создают впечатление чистоплотности, уюта и заботы о себе. А еще — помогают избежать лишних затрат, ведь ухоженная шторка будет служить вам не один сезон.