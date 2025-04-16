Как правильно стирать шторку для ванной: интересные советы

Как правильно стирать шторку для ванной / © Credits

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Часто мы недооцениваем важность чистки этого элемента ванной комнаты, хотя именно на нем накапливаются влага, бактерии и грибок. Во избежание неприятностей достаточно регулярно стирать шторку, а как это правильно делать рассказало издание Martha Stewart.

Опасность влаги и плесени

Шторка для душа — идеальная среда для размножения грибков и бактерий. Постоянная влажность, теплый воздух, остатки мыла и шампуня создают идеальные условия для образования плесени. Она не только портит вид, но и может быть вредна для здоровья, особенно для людей с аллергиями или астмой. Шторка для душа (тканевая или синтетическая) рекомендуется стирать раз в три месяца или чаще, если она заметно загрязнена.

Чистящие средства

Стиральное средство

Белый уксус

Дезинфекционный отбеливатель

Ведро

Щетка с мягкой щетиной

Хлопковые или микрофибровые полотенца

Бутылка с распылителем

Метод 1: стирка в стиральной машине

Этот метод подходит для большинства тканевых и синтетических шторок (но обязательно проверьте этикетку).

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Снимите шторку с колец. Положите ее в стиральную машину вместе с двумя-тремя белыми хлопчатобумажными полотенцами — они будут действовать как мягкий абразив. Выберите тонкий режим и теплую воду. Добавьте обычное моющее средство и 1 стакан уксуса (он прекрасно удаляет плесень и запахи). После стирки не сушите в машине — повесьте шторку обратно на карниз и дайте высохнуть естественным путём.

Метод 2: ручная стирка (для деликатных шторок)

Если шторку нельзя стирать в машине или вы хотите продлить ее срок службы, выберите ручную стирку.

Налейте в большое ведро воду (температура не горячая). Добавьте ¼ стакана отбеливателя на каждый литр воды. Погрузите шторку в раствор на 5 мин, затем хорошо промойте. Для лучшего результата повторно замочите ее в растворе из стирального порошка на 15 мин. Промойте еще раз и повесьте для высыхания.

Метод 3: быстрая очистка без снятия шторки

Когда нет времени на полную стирку, можно быстро освежить шторку прямо в ванной.

В бутылке с распылителем смешайте 1 уксуса и 4 части воды. Равномерно нанесите раствор на шторку или на вкладыш. В течение нескольких минут почистите щеткой с мягкой щетиной. Промойте теплой водой и дайте высохнуть.

Очистка колец для шторки

Кольца для штор также скапливают мыльный налет.

Поместите их в миску с равными частями уксуса и теплой водой. Оставьте на 30 мин. Протрите микрофибровым полотенцем и дайте высохнуть.

Советы:

Не закрывайте шторку после душа — оставьте ее полностью открытой, чтобы она быстрее высыхала.

Один раз в неделю опрыскивайте шторку водно-уксусным раствором для профилактики появления плесени.

Избегайте использования агрессивных средств или жестких щеток, которые могут повредить материал.

Регулярное очищение шторки для душа — это не только о гигиене, но и об атмосфере дома. Маленькие ритуалы, вроде стирки шторки, создают впечатление чистоплотности, уюта и заботы о себе. А еще — помогают избежать лишних затрат, ведь ухоженная шторка будет служить вам не один сезон.