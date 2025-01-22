Как правильно сушить белье: практические советы

Эти простые рекомендации помогут вам не только сохранить внешний вид любимых вещей, но и избежать лишних затрат на замену гардероба.

Издание RealSimple поделилось профессиональными советами по поводу того, как правильно развесить белье, чтобы продлить срок его службы.

Наверное, не нужно вас убеждать в важности инвестирования в качественную одежду. Но следует помнить, что правильный уход за бельем – это ключевой элемент в сохранении его вида и продолжительности службы. Для многих из нас стирка является обычной рутиной, которую хочется выполнить как можно быстрее. Однако стоит немного подумать о правильной стирке и сушке одежды, ведь это существенно повлияет на ее состояние.

У коммерческих сушилок, безусловно, есть свои преимущества. Но один из лучших способов сохранить ваши джинсы, свитера и блузки в отличном состоянии – это подвешивание, а не сушка в машине. Тепло сушилки приводит к усадке одежды из натуральных волокон, таких как хлопок. Кроме того, оно способствует выцветанию ярких цветов. Если у вас есть пятно, то сушка в машине делает его почти невозможным для удаления.

Сушка на воздухе помогает избежать этих проблем, избавляет от статического прилипания и неприятных запахов. Это также отличный способ сэкономить электроэнергию и уменьшить углеродный след.

Кроме того, развешивание одежды для сушки может стать медитативным процессом, который помогает очистить разум и расслабиться.

Как правильно сушить белье

Купите правильное оборудование

Чтобы добиться наилучших результатов, позаботьтесь о качественном снаряжении. Если вы сушите одежду на веревке, выберите вариант с покрытием, которое предотвращает ржавание. Для сушки в помещении подойдут легко хранящиеся разборные сушилки. Также не забудьте о деревянных прищепках – они менее склонны к ржаванию и окраске ткани.

Сортируйте белье перед сушкой

Перед сушкой разделите вещи по типам ткани. Лен и хлопок подходят для стандартной сушки, тогда как шерсть и шелк требуют особого подхода. Свитера лучше сушить в горизонтальном положении, чтобы они не потеряли форму.

Развешивайте по размеру

Начинайте с более тяжелых вещей, таких как джинсы и полотенца и переходите к более легким — футболкам и белью. Избегайте перегрузки сушилки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если вы сушите в помещении, выберите хорошо проветриваемое место.

Солнце

Солнечный свет поможет ускорить сушку, устранить запахи и отбелить белые вещи. Если беспокоитесь о выцветании, выворачивайте одежду наизнанку.

Ухаживайте за особыми тканями

Брюки : вывешивайте за края штанин, талией вниз.

: вывешивайте за края штанин, талией вниз. Рубашки : используйте вешалки или закрепляйте прищепками за подол.

: используйте вешалки или закрепляйте прищепками за подол. Носки и белье : развешивают так, чтобы максимизировать контакт с воздухом.

: развешивают так, чтобы максимизировать контакт с воздухом. Постельное белье и полотенца: опрокидайте через веревку и закрепляйте прищепками.

Избегайте сушки деликатных вещей

Шелковые блузы, шерстяные свитера и легко деформируемые вещи лучше сушить горизонтально. Проверяйте этикетки изготовителя для дополнительных инструкций.

Советы:

Используйте натуральные смягчители для пушистости полотенец.

Для устранения запахов сбрызните одежду смесью водки и воды (2:1).

Следуя этим советам, вы не только продлите срок службы вашей одежды, но и сделаете этот процесс экологичным и приятным.

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