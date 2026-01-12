Как правильно сушить белье зимой, чтобы не испортить ни одежду, ни дом - ошибки, которых стоит избегать / © Credits

Сушка белья в холодное время года — настоящий квест, особенно если у вас нет сушильной машины или просторной прачечной. Даже лучшие электросушилки не спасут, если неправильно их использовать.

Хорошая новость заключается в том, что большинство проблем легко решаются, если знать несколько базовых правил. Издание Woman&Home рассказало, как правильно сушить вещи зимой — быстро, безопасно и без вреда для интерьера.

Перегрузка сушилки

Воздух — главный союзник сухого белья. Когда вещи развешаны слишком плотно, влаге просто некуда испаряться. Лучше:

оставлять промежутки между вещами

не накладывать одежду слоями

использовать отдельную сушилку, а не батареи или мебель

Одежда должна «дышать» — так же как и мы.

Игнорирование электросушилки

Многие боятся, что электросушилка «накрутит» счет за свет. На самом деле ее использование часто дешевле, чем кажется, а польза ощутима. Она:

сокращает время сушки

уменьшает риск затхлого запаха

помогает избежать излишней влаги в доме

Главное — не перегружать ее, как и обычную сушилку.

Стирка слишком большими партиями

Кажется логичным постирать все и сразу, однако перегруженная стиральная машина хуже отжимает белье. В результате:

вещи получаются слишком влажными

сушатся дольше

сильнее мнутся, а следовательно, больше глажки

Меньшие партии — более быстрая сушка и лучший вид одежды.

Сушка белья на дверях и поручнях

Двери, перила и лестничные балюстрады кажутся удобными, но это — риск для вашего дома. Мокрая ткань на дереве может привести к:

деформации

гниения

появления плесени

Особенно опасно делать это регулярно, ведь влага накапливается и повреждает материал.

Сушка одежды на батареях

Еще одна популярная, но неудачная идея. Почему не стоит этого делать:

влага оседает на стенах

возрастает риск появления плесени

одежда сохнет неравномерно и может иметь неприятный запах

отопление работает менее эффективно

Это вредит и дому, и кошельку.

Не использовать осушитель воздуха

Осушитель — настоящий герой зимнего быта. Он:

вытягивает лишнюю влагу из воздуха

ускоряет сушку

снижает риск появления плесени

работает энергоэффективно

Идеальная формула — сушилка и осушитель.

Ставка только на горячий воздух

Парадоксально, но движение воздуха важнее температуры. Сочетание осушителя и обычного вентилятора имитирует условия сушки на улице и сокращает время высыхания с 20 часов до 2. Прохладный, сухой воздух с хорошей циркуляцией — самый эффективный.

Сушка вещей под прямым солнечным светом под прямым солнечным светом

Да, солнце помогает сушить, но зимой через окно оно может навредить тканям. Возможные последствия:

выцветание цвета

повреждение деликатных волокон

Лучше выбрать теплую комнату без прямого солнечного света.

Зимняя сушка белья — это не о компромиссах, а о разумных решениях. Чуть больше внимания к воздуху, влаге и пространству, и ваша одежда будет сухой, свежей и приятной на ощупь, а дом останется уютным и здоровым.