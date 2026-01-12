ТСН в социальных сетях

105
3 мин

Как правильно сушить вещи зимой, чтобы не испортить ни одежду, ни дом — ошибки, которых стоит избегать

Зима — сезон свитеров, пледов и бесконечной стирки. Когда за окном холод, а балкон не вариант, мы сушим белье дома — между дверьми, на батареях и где только возможно. Но именно в этот период мы чаще всего делаем ошибки, из-за которых одежда долго не сохнет, приобретает затхлый запах, а в доме появляется влага и плесень.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Сушка белья в холодное время года — настоящий квест, особенно если у вас нет сушильной машины или просторной прачечной. Даже лучшие электросушилки не спасут, если неправильно их использовать.

Хорошая новость заключается в том, что большинство проблем легко решаются, если знать несколько базовых правил. Издание Woman&Home рассказало, как правильно сушить вещи зимой — быстро, безопасно и без вреда для интерьера.

Перегрузка сушилки

Воздух — главный союзник сухого белья. Когда вещи развешаны слишком плотно, влаге просто некуда испаряться. Лучше:

  • оставлять промежутки между вещами

  • не накладывать одежду слоями

  • использовать отдельную сушилку, а не батареи или мебель

Одежда должна «дышать» — так же как и мы.

Игнорирование электросушилки

Многие боятся, что электросушилка «накрутит» счет за свет. На самом деле ее использование часто дешевле, чем кажется, а польза ощутима. Она:

  • сокращает время сушки

  • уменьшает риск затхлого запаха

  • помогает избежать излишней влаги в доме

Главное — не перегружать ее, как и обычную сушилку.

Стирка слишком большими партиями

Кажется логичным постирать все и сразу, однако перегруженная стиральная машина хуже отжимает белье. В результате:

  • вещи получаются слишком влажными

  • сушатся дольше

  • сильнее мнутся, а следовательно, больше глажки

Меньшие партии — более быстрая сушка и лучший вид одежды.

Сушка белья на дверях и поручнях

Двери, перила и лестничные балюстрады кажутся удобными, но это — риск для вашего дома. Мокрая ткань на дереве может привести к:

  • деформации

  • гниения

  • появления плесени

Особенно опасно делать это регулярно, ведь влага накапливается и повреждает материал.

Сушка одежды на батареях

Еще одна популярная, но неудачная идея. Почему не стоит этого делать:

  • влага оседает на стенах

  • возрастает риск появления плесени

  • одежда сохнет неравномерно и может иметь неприятный запах

  • отопление работает менее эффективно

Это вредит и дому, и кошельку.

Не использовать осушитель воздуха

Осушитель — настоящий герой зимнего быта. Он:

  • вытягивает лишнюю влагу из воздуха

  • ускоряет сушку

  • снижает риск появления плесени

  • работает энергоэффективно

Идеальная формула — сушилка и осушитель.

Ставка только на горячий воздух

Парадоксально, но движение воздуха важнее температуры. Сочетание осушителя и обычного вентилятора имитирует условия сушки на улице и сокращает время высыхания с 20 часов до 2. Прохладный, сухой воздух с хорошей циркуляцией — самый эффективный.

Сушка вещей под прямым солнечным светом под прямым солнечным светом

Да, солнце помогает сушить, но зимой через окно оно может навредить тканям. Возможные последствия:

  • выцветание цвета

  • повреждение деликатных волокон

Лучше выбрать теплую комнату без прямого солнечного света.

Зимняя сушка белья — это не о компромиссах, а о разумных решениях. Чуть больше внимания к воздуху, влаге и пространству, и ваша одежда будет сухой, свежей и приятной на ощупь, а дом останется уютным и здоровым.

105
