Как правильно сушить вещи зимой, чтобы не испортить ни одежду, ни дом — ошибки, которых стоит избегать
Зима — сезон свитеров, пледов и бесконечной стирки. Когда за окном холод, а балкон не вариант, мы сушим белье дома — между дверьми, на батареях и где только возможно. Но именно в этот период мы чаще всего делаем ошибки, из-за которых одежда долго не сохнет, приобретает затхлый запах, а в доме появляется влага и плесень.
Сушка белья в холодное время года — настоящий квест, особенно если у вас нет сушильной машины или просторной прачечной. Даже лучшие электросушилки не спасут, если неправильно их использовать.
Хорошая новость заключается в том, что большинство проблем легко решаются, если знать несколько базовых правил. Издание Woman&Home рассказало, как правильно сушить вещи зимой — быстро, безопасно и без вреда для интерьера.
Перегрузка сушилки
Воздух — главный союзник сухого белья. Когда вещи развешаны слишком плотно, влаге просто некуда испаряться. Лучше:
оставлять промежутки между вещами
не накладывать одежду слоями
использовать отдельную сушилку, а не батареи или мебель
Одежда должна «дышать» — так же как и мы.
Игнорирование электросушилки
Многие боятся, что электросушилка «накрутит» счет за свет. На самом деле ее использование часто дешевле, чем кажется, а польза ощутима. Она:
сокращает время сушки
уменьшает риск затхлого запаха
помогает избежать излишней влаги в доме
Главное — не перегружать ее, как и обычную сушилку.
Стирка слишком большими партиями
Кажется логичным постирать все и сразу, однако перегруженная стиральная машина хуже отжимает белье. В результате:
вещи получаются слишком влажными
сушатся дольше
сильнее мнутся, а следовательно, больше глажки
Меньшие партии — более быстрая сушка и лучший вид одежды.
Сушка белья на дверях и поручнях
Двери, перила и лестничные балюстрады кажутся удобными, но это — риск для вашего дома. Мокрая ткань на дереве может привести к:
деформации
гниения
появления плесени
Особенно опасно делать это регулярно, ведь влага накапливается и повреждает материал.
Сушка одежды на батареях
Еще одна популярная, но неудачная идея. Почему не стоит этого делать:
влага оседает на стенах
возрастает риск появления плесени
одежда сохнет неравномерно и может иметь неприятный запах
отопление работает менее эффективно
Это вредит и дому, и кошельку.
Не использовать осушитель воздуха
Осушитель — настоящий герой зимнего быта. Он:
вытягивает лишнюю влагу из воздуха
ускоряет сушку
снижает риск появления плесени
работает энергоэффективно
Идеальная формула — сушилка и осушитель.
Ставка только на горячий воздух
Парадоксально, но движение воздуха важнее температуры. Сочетание осушителя и обычного вентилятора имитирует условия сушки на улице и сокращает время высыхания с 20 часов до 2. Прохладный, сухой воздух с хорошей циркуляцией — самый эффективный.
Сушка вещей под прямым солнечным светом под прямым солнечным светом
Да, солнце помогает сушить, но зимой через окно оно может навредить тканям. Возможные последствия:
выцветание цвета
повреждение деликатных волокон
Лучше выбрать теплую комнату без прямого солнечного света.
Зимняя сушка белья — это не о компромиссах, а о разумных решениях. Чуть больше внимания к воздуху, влаге и пространству, и ваша одежда будет сухой, свежей и приятной на ощупь, а дом останется уютным и здоровым.