Как правильно упорядочить холодильник, чтобы нашлось место для всего необходимого / © www.credits

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Издание Real Simple рассказало обо всем, что вам нужно знать, чтобы превратить свой холодильник в идеально упорядоченное пространство, где все на своем месте, еда дольше сохраняется, а настроение не портится.

Чем важна организация холодильника

Правильная организация холодильника — это не просто вопрос эстетики. Она помогает:

уменьшить пищевые отходы;

избежать неприятных запахов и разливов;

продлить срок годности продуктов;

сэкономить время и деньги;

легче планировать прием пищи и списки покупок.

Что вам понадобится для начала

микрофибровая салфетка или губка;

измерительная лента;

прозрачные контейнеры или ящики для хранения;

жидкое средство для мытья посуды;

горячая вода;

раствор воды с пищевой содой или отбеливателем.

Шаг 1: полная разгрузка холодильника

Начните с того, чтобы извлечь абсолютно все из холодильника. Это позволит:

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увидеть, какие продукты потеряли свежесть;

выявить скрытые пятна или источники запаха;

лучше оценить реальный объем свободного пространства.

Сразу сортируйте продукты:

утилизируйте испорченное или просроченное;

отдайте то, что не планируете употреблять;

оставьте только свежее и актуальное.

Шаг 2: очищение

Тщательно вымойте полки, ящики и дверцу холодильника. Снимите съемные части и промойте их в мыльной горячей воде. Для дезинфекции можно использовать раствор пищевой соды (1 ст. л на литр воды) или слабый раствор отбеливателя (1 колпачок на 1 л воды). Высушите все поверхности чистой тканью.

Шаг 3: измерение пространства

Прежде чем расставлять продукты обратно, измерьте внутреннее пространство холодильника: высоту, ширину и глубину.

оптимально подобрать контейнеры и ящики;

определить наиболее удобные места для самых высоких или объемных упаковок.

Шаг 4: создание зон хранения

Организуйте внутреннее пространство по зонам. Это позволит легко находить нужное и поддерживать порядок:

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Верхняя полка: напитки, блюда, остатки пищи.

Средний уровень: молочные продукты, йогурты, соусы.

Нижний уровень: мясо и рыба (желательно хранить в закрытых контейнерах).

Ящики: овощи и фрукты (отдельно), желательно в сетках или специальных лотках.

Дверца: приправы, яйца, соки (но не молоко — температура здесь самая высокая).

Совет: размещайте полезные продукты (фрукты, здоровые закуски) на уровне глаз — это мотивирует выбирать их чаще.

Шаг 5: используйте правильные органайзеры

Сейчас в продаже есть множество полезных аксессуаров, которые сделают ваш холодильник примерно:

Прозрачные контейнеры позволяют видеть содержимое без лишнего поиска.

Подносы — идеальны для приправ и соусов.

Ящики с ручками легко вытаскивать целую категорию продуктов сразу.

Метки и наклейки — подпишите контейнеры во избежание путаницы.

Лайфгак: перелейте молоко или сок в квадратные бутылки — они занимают меньше места, чем круглые.

Шаг 6: регулярная уборка и ревизия

Еженедельно: перед походом в супермаркет быстро проверьте содержимое, выбросьте испорченное, протрите разливы.

Ежемесячно: уберите более тщательно, протрите все поверхности, промойте ящики.

Ежеквартально: проведите очистку с полной разборкой холодильника.

Советы на каждый день

Сохраняйте остатки пищи в прозрачных контейнерах с датой приготовления.

Не переполняйте холодильник — циркуляция воздуха важна для правильного охлаждения.

Температура холодильника должна быть от 1 до 4°C, морозильной камеры — 18°C.

Организованный холодильник — это не только красиво, но и удобно, экономно и безопасно. Выделите один день на перевоплощение вашего холодильника и вы почувствуете, как упростится повседневная жизнь. А главное — появится больше места для всего необходимого и ни одна любимая приправа не потеряется в заднем углу.

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