ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
56
Время на прочтение
3 мин

Как правильно упорядочить холодильник, чтобы нашлось место для всего необходимого

Забитый до краев холодильник, в котором сложно найти что-то конкретное, знакомая ситуация для многих. Но с разумным подходом даже самый маленький холодильник может стать примером образцовой организации.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно упорядочить холодильник, чтобы нашлось место для всего необходимого

Как правильно упорядочить холодильник, чтобы нашлось место для всего необходимого / © www.credits

Издание Real Simple рассказало обо всем, что вам нужно знать, чтобы превратить свой холодильник в идеально упорядоченное пространство, где все на своем месте, еда дольше сохраняется, а настроение не портится.

Чем важна организация холодильника

Правильная организация холодильника — это не просто вопрос эстетики. Она помогает:

  • уменьшить пищевые отходы;

  • избежать неприятных запахов и разливов;

  • продлить срок годности продуктов;

  • сэкономить время и деньги;

  • легче планировать прием пищи и списки покупок.

Что вам понадобится для начала

  • микрофибровая салфетка или губка;

  • измерительная лента;

  • прозрачные контейнеры или ящики для хранения;

  • жидкое средство для мытья посуды;

  • горячая вода;

  • раствор воды с пищевой содой или отбеливателем.

Шаг 1: полная разгрузка холодильника

Начните с того, чтобы извлечь абсолютно все из холодильника. Это позволит:

  • увидеть, какие продукты потеряли свежесть;

  • выявить скрытые пятна или источники запаха;

  • лучше оценить реальный объем свободного пространства.

Сразу сортируйте продукты:

  • утилизируйте испорченное или просроченное;

  • отдайте то, что не планируете употреблять;

  • оставьте только свежее и актуальное.

Шаг 2: очищение

Тщательно вымойте полки, ящики и дверцу холодильника. Снимите съемные части и промойте их в мыльной горячей воде. Для дезинфекции можно использовать раствор пищевой соды (1 ст. л на литр воды) или слабый раствор отбеливателя (1 колпачок на 1 л воды). Высушите все поверхности чистой тканью.

Шаг 3: измерение пространства

Прежде чем расставлять продукты обратно, измерьте внутреннее пространство холодильника: высоту, ширину и глубину.

  • оптимально подобрать контейнеры и ящики;

  • определить наиболее удобные места для самых высоких или объемных упаковок.

Шаг 4: создание зон хранения

Организуйте внутреннее пространство по зонам. Это позволит легко находить нужное и поддерживать порядок:

  • Верхняя полка: напитки, блюда, остатки пищи.

  • Средний уровень: молочные продукты, йогурты, соусы.

  • Нижний уровень: мясо и рыба (желательно хранить в закрытых контейнерах).

  • Ящики: овощи и фрукты (отдельно), желательно в сетках или специальных лотках.

  • Дверца: приправы, яйца, соки (но не молоко — температура здесь самая высокая).

Совет: размещайте полезные продукты (фрукты, здоровые закуски) на уровне глаз — это мотивирует выбирать их чаще.

Шаг 5: используйте правильные органайзеры

Сейчас в продаже есть множество полезных аксессуаров, которые сделают ваш холодильник примерно:

  • Прозрачные контейнеры позволяют видеть содержимое без лишнего поиска.

  • Подносы — идеальны для приправ и соусов.

  • Ящики с ручками легко вытаскивать целую категорию продуктов сразу.

  • Метки и наклейки — подпишите контейнеры во избежание путаницы.

Лайфгак: перелейте молоко или сок в квадратные бутылки — они занимают меньше места, чем круглые.

Шаг 6: регулярная уборка и ревизия

  • Еженедельно: перед походом в супермаркет быстро проверьте содержимое, выбросьте испорченное, протрите разливы.

  • Ежемесячно: уберите более тщательно, протрите все поверхности, промойте ящики.

  • Ежеквартально: проведите очистку с полной разборкой холодильника.

Советы на каждый день

  • Сохраняйте остатки пищи в прозрачных контейнерах с датой приготовления.

  • Не переполняйте холодильник — циркуляция воздуха важна для правильного охлаждения.

  • Температура холодильника должна быть от 1 до 4°C, морозильной камеры — 18°C.

Организованный холодильник — это не только красиво, но и удобно, экономно и безопасно. Выделите один день на перевоплощение вашего холодильника и вы почувствуете, как упростится повседневная жизнь. А главное — появится больше места для всего необходимого и ни одна любимая приправа не потеряется в заднем углу.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie