Как правильно выбрать сухое белое вино для приготовления пищи / © Associated Press

Но как выбрать именно то вино, которое добавит блюду глубины вкуса, не испортит баланс и не пробьет дыру в вашем бюджете, рассказало издание Martha Stewart.

Первое правило простое, для приготовления не нужно дорогих бутылок. Вино в блюде работает иначе, чем в бокале — после нагревания алкоголь испаряется и оставляет после себя лишь аромат, кислотность и благородную горчинку, которые создают насыщенный, сбалансированный вкус.

Забудьте о «кулинарном вине»

Несмотря на название, вина с этикеткой «Cooking Wine» («кулинарное вино») лучше обходить стороной. Такие напитки имеют низкое качество, часто содержат соль или консерванты и не улучшают, а портят блюдо.

Если после ужина осталось полбутылки пино гриджио или совиньона, смело используйте ее для соуса или ризотто. Это идеальный способ не дать хорошему вину испортиться и одновременно подарить блюду новое ароматное измерение.

Самые лучшие сухие белые вина для кулинарии

Пино-гри (Pinot Grigio) — легкое, с яркой кислотностью, освежает блюда, особенно рыбные, овощные и из морепродуктов.

Совиньон-блан (Sauvignon Blanc) — немного травянистый и цитрусовый, прекрасно подчеркивает курицу, белое мясо и соусы на сливочной основе.

Оба сорта бывают разных ценовых категорий. Дороже — не нужно, после открытия вино «живет» максимум два дня, потом начинается окисление.

Избегайте насыщенных, «дубовых» вин, таких как шардоне из бочки. После термической обработки они могут давать горький привкус.

Если вы часто готовите стоит обратить внимание на вино в коробках — это практично, экономно и без потери качества.

Что происходит с вином во время приготовления

Если вас беспокоит содержание алкоголя, будьте спокойны. При нагревании он испаряется и остается только ароматная основа. Именно поэтому блюда с вином безопасны для детей и людей, которые не употребляют алкоголь. Остается только глубина вкуса — от нежной карамельной нотки до едва ощутимой фруктовой.

Куда добавлять белое вино

Соусы — например, к лососю с белым вином или треске с лимонно-травяным соусом.

Тушение — прекрасно подходит для курицы, телятины или овощей. Попробуйте порей в белом вине.

Ризотто — несколько ложек вина в начале приготовления добавляют блюду той самой ресторанной магии.

Десерты — груши, запеченные в белом вине с ванилью — классика, которая не теряет шарма.

Запомните главное правило, вино, которые вы бы не пили, не стоит и добавлять в блюда. Но не обязательно брать дорогое, просто выберите свежее, сухое, без резких ароматов и тогда даже простые ингредиенты заиграют по-новому.