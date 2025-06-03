Как правильно выбрать цикл стирки вещей / © Credits

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Правильный цикл стирки — это не просто сохранение цвета или формы. Это забота о своем гардеробе, продлении срока службы вещей и, в конце концов, экономия денег. Издание Real Simple поделилось советами, которые помогут всегда выбирать правильный режим стирки — без угадываний и вреда для вещей.

Все начинается с этикетки

Первое, на что следует обратить внимание, это этикетка производителя. Она как инструкция к вашим вещам. На ней указан рекомендуемый температурный режим, тип цикла стирки и способы сушки. Если этикеточные символы кажутся вам загадочными — воспользуйтесь мобильным приложением или руководством по уходу за тканью, доступным онлайн. Если вещь новая — подробную информацию можно найти на сайте бренда.

Нормальный цикл — универсальное решение

Режим «Normal» (или «Cotton», «Повседневная стирка») подходит для большинства вещей:

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футболки,

хлопковое белье,

полотенца,

пижамы,

постель.

Если в стиральной машине есть отдельные программы для постельного белья или хлопка — смело используйте их, они рассчитаны на большие, прочные вещи.

Предварительное замачивание для сильного загрязнения

Иногда вещи нуждаются в дополнительном внимании. Для вещей после тренировок, садовых работ или «аварий» с домашними питомцами идеально подойдет опция предварительного замачивания («Pre-Wash»). Она помогает размягчить пятна и подготовить ткань к основному циклу.

Для тяжелых случаев используйте интенсивный цикл — он продолжительнее и эффективнее удаляет грязь.

Холодная вода — безопасный выбор

Стирка в холодной воде почти всегда беспроигрышна. Она:

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уменьшает риск усадки и выцветания,

щадит деликатные ткани,

экономит электроэнергию.

Идеально для:

шерсти,

шелка,

кашемира,

кружева,

синтетики, которая подвержена деформации.

Глажка для синтетики и деловой одежды

Режим «Permanent Press» разработан для легко мнущихся тканей. Стирки в теплой воде, а затем полоскания в прохладной предотвращают образование складок.

Этот цикл подходит для:

рубашек,

блузка,

вещей из полиэстера, вискозы, нейлона.

Не рекомендуется для белья или деликатных тканей.

Деликатный режим — для нежнейших вещей

Когда вы сомневаетесь, лучше выбирайте щекотливый цикл. Это самый безопасный вариант для одежды, требующий особой заботы:

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белье,

бюстгальтеры,

шифон,

вышивка,

одежда с аппликациями.

Совет: дополните бережную стирку сушкой на низких температурах или естественным высушиванием на воздухе.

Советы

Сортируйте вещи не только по цвету, но и по типу ткани.

Используйте мешочки для стирки белья и трикотажа.

Не перегружайте барабан — это снижает качество стирки.

Не игнорируйте пятна — предварительно обрабатывайте их перед стиркой.

Правильный цикл стирки — это не только о чистоте. Это способ сохранить вашу любимую блузу без катышек, любимые джинсы без потери формы и роскошный плед без свалки.