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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Как правильно выбрать цикл стирки вещей

Каждый из нас хотя бы раз оказывался перед стиральной машиной, с легким недоумением, рассматривая все эти кнопки: «Деликатное», «Интенсивное», «Утюжка». Что означает каждый из этих режимов и как узнать, что именно нужно любимой вещи, попробуем разобраться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно выбрать цикл стирки вещей

Как правильно выбрать цикл стирки вещей / © Credits

Правильный цикл стирки — это не просто сохранение цвета или формы. Это забота о своем гардеробе, продлении срока службы вещей и, в конце концов, экономия денег. Издание Real Simple поделилось советами, которые помогут всегда выбирать правильный режим стирки — без угадываний и вреда для вещей.

Все начинается с этикетки

Первое, на что следует обратить внимание, это этикетка производителя. Она как инструкция к вашим вещам. На ней указан рекомендуемый температурный режим, тип цикла стирки и способы сушки. Если этикеточные символы кажутся вам загадочными — воспользуйтесь мобильным приложением или руководством по уходу за тканью, доступным онлайн. Если вещь новая — подробную информацию можно найти на сайте бренда.

Нормальный цикл — универсальное решение

Режим «Normal» (или «Cotton», «Повседневная стирка») подходит для большинства вещей:

  • футболки,

  • хлопковое белье,

  • полотенца,

  • пижамы,

  • постель.

Если в стиральной машине есть отдельные программы для постельного белья или хлопка — смело используйте их, они рассчитаны на большие, прочные вещи.

Предварительное замачивание для сильного загрязнения

Иногда вещи нуждаются в дополнительном внимании. Для вещей после тренировок, садовых работ или «аварий» с домашними питомцами идеально подойдет опция предварительного замачивания («Pre-Wash»). Она помогает размягчить пятна и подготовить ткань к основному циклу.

Для тяжелых случаев используйте интенсивный цикл — он продолжительнее и эффективнее удаляет грязь.

Холодная вода — безопасный выбор

Стирка в холодной воде почти всегда беспроигрышна. Она:

  • уменьшает риск усадки и выцветания,

  • щадит деликатные ткани,

  • экономит электроэнергию.

Идеально для:

  • шерсти,

  • шелка,

  • кашемира,

  • кружева,

  • синтетики, которая подвержена деформации.

Глажка для синтетики и деловой одежды

Режим «Permanent Press» разработан для легко мнущихся тканей. Стирки в теплой воде, а затем полоскания в прохладной предотвращают образование складок.
Этот цикл подходит для:

  • рубашек,

  • блузка,

  • вещей из полиэстера, вискозы, нейлона.

Не рекомендуется для белья или деликатных тканей.

Деликатный режим — для нежнейших вещей

Когда вы сомневаетесь, лучше выбирайте щекотливый цикл. Это самый безопасный вариант для одежды, требующий особой заботы:

  • белье,

  • бюстгальтеры,

  • шифон,

  • вышивка,

  • одежда с аппликациями.

Совет: дополните бережную стирку сушкой на низких температурах или естественным высушиванием на воздухе.

Советы

  • Сортируйте вещи не только по цвету, но и по типу ткани.

  • Используйте мешочки для стирки белья и трикотажа.

  • Не перегружайте барабан — это снижает качество стирки.

  • Не игнорируйте пятна — предварительно обрабатывайте их перед стиркой.

Правильный цикл стирки — это не только о чистоте. Это способ сохранить вашу любимую блузу без катышек, любимые джинсы без потери формы и роскошный плед без свалки.

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