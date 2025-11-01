Как правильно выбрать зубную щетку: гид для идеальной улыбки / © Associated Press

В мире, где полки магазинов ломятся от вариантов, от «ультрамягких» до «с интеллектуальными сенсорами», важно знать, на что обращать внимание. Издание Pickett Family Dental рассказало, как найти идеальную щетку, которая будет работать на вас, а не просто стоять в стакане.

Мягкая щетина — лучший выбор

Начнем с главного, всегда выбирайте мягкую щетину, она деликатно очищает зубы, не травмирует десны и эмаль.

Мягкие щетинки гнутся и подстраиваются под форму зубов и десен.

Они удаляют налет без чрезмерного давления и не стирают эмаль.

Особенно подходят людям с чувствительными зубами или склонностью к рецессии десен.

Жесткая щетина, наоборот, может привести к микроповреждениям, а со временем даже к оголению шейки зуба. Поэтому лучше избегать «жестких» вариантов, даже если кажется, что они лучше очищают.

Электрическая или обычная

Здесь все зависит от вашего стиля жизни, но если вы хотите «эффект стоматолога дома», электрическая щетка именно для вас.

Ее преимущества:

вращательные или пульсирующие движения щетинок гораздо эффективнее удаляют налет;

встроенный таймер поможет чистить зубы рекомендованные две минуты;

идеальный вариант для тех, кто имеет брекеты или кому сложно правильно контролировать движения во время чистки.

Электрические щетки часто имеют дополнительные режимы, например, для чувствительных зубов или массажа десен.

Совет: если вы только переходите на электрическую модель, выберите насадку с мягкой щетиной и не нажимайте слишком сильно, щетка сделает все за вас.

На что обратить внимание при выборе щетки

Размер головки — должна легко проходить во все участки рта, даже до задних моляров. Оптимальный размер — не более 2 см в длину. Форма ручки — ищите удобную, нескользкую, желательно с резиновыми вставками. Она должна хорошо лежать в руке. Тип щетины — лучше, если она закругленная на кончиках или имеет комбинацию длин. Это помогает проникать между зубами. Дизайн и удобство — не недооценивайте эстетику. Красивая щетка, которую приятно держать, — это еще один стимул не пропускать чистку.

Для разных нужд — своя щетка

Если у вас чувствительные зубы — ищите пометку «extra soft» или модели с режимом «sensitive».

Если носите брекеты — нужна специальная щетка с V-образной щетиной или ортодонтическая насадка.

Если волнуетесь о свежести дыхания — выбирайте щетку со встроенным очистителем языка на обратной стороне.

Уход за зубной щеткой

После каждого использования хорошо промывайте щетину под теплой водой, чтобы смыть остатки пасты.

Храните щетку вертикально, в открытом стакане, она должна высохнуть между чистками.

Не накрывайте постоянно колпачком, ведь влажная среда способствует росту бактерий.

И главное — меняйте щетку каждые 3-4 месяца или раньше, если щетина растрепалась. После болезни, например, ОРВИ или ангины, — обязательно новая щетка.

Идеальная зубная щетка — это та, которая удобно лежит в руке, не вредит эмали и мотивирует вас чистить зубы дважды в день. Мягкие щетинки, правильная техника и регулярность — вот формула здоровой улыбки, которую точно заметят все.

Даже самая лучшая зубная щетка не заменит регулярного осмотра у стоматолога. Врач поможет подобрать средства ухода именно под ваши зубы, особенно если есть склонность к кариесу или кровоточивости десен. Поэтому не пренебрегайте визитами к врачу.