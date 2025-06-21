Как правильно выращивать фиолетовый горошек / © Credits

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В мире домашнего огородничества есть растения, которые одновременно и полезны, и декоративные. И именно к таким относится фиолетовый горошек — старинный сорт 'Blauwschokker', который ежегодно украшает грядки британского садовода Джейми Уолтона. Он поделился своим опытом и напомнил, что этот горошек не просто вкусный, но и волшебно красивый.

Уникальность фиолетового горошка

Этот сорт известен еще с XVII века — настоящий наследственный сорт, проверенный поколениями. Его особенности:

Яркие розово-фиолетовые цветы, которые выглядят как декоративный горошек

Фиолетовые стручки, иногда с мраморным рисунком

Ярко-зеленые горошины внутри — сладкие, сочные и очень вкусные

Это не только еда — это эстетика, аромат и удовольствие в одном.

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Как и когда сеять фиолетовый горошек

Фиолетовый горошек, как и большинство бобовых, неприхотлив. Но, чтобы получить хороший урожай, стоит придерживаться нескольких советов:

Семена высевают в открытый грунт весной — с конца марта до начала мая (в зависимости от региона)

Глубина посадки: 3-5 см, расстояние между семенами — 5-7 см, междурядья — 40 см

Выбирайте солнечное место или полутень, с хорошо дренированной почвой

Подготовьте опору или сетку, ведь сорт высокорослый и может достигать до 150 см в высоту

Полив — регулярный, но не чрезмерный, особенно во время формирования стручков

Как и когда собирать урожай

Этот сорт горошка универсален в использовании:

Когда стручки еще молодые, нежные и без горошин — их можно жарить, варить или есть сырыми в салатах

На этапе полного созревания — стручки раздуваются, внутри — сладкие, яркие горошины. Идеально для супов, пюре или просто как здоровый перекус прямо с грядки.

Сбор обычно начинается через 60-80 дней после посева.

Как собрать и сохранить семена

Этот сорт — идеальный для тех, кто хочет из года в год выращивать свои собственные экологические бобовые. Семена легко собрать:

Оставьте несколько стручков на растении до полного высыхания Соберите, когда они станут хрустящими Вытряхните семена, подсушите несколько дней Храните в бумажном пакетике или конверте, в сухом месте

Кстати, семена с каждым годом приспосабливаются к условиям вашего сада и становятся еще более выносливыми.

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Фиолетовый горошек — это не просто огородное растение, это произведение природы, которое дарит эстетическое удовольствие, здоровье и осознанное земледелие.