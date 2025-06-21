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Как правильно выращивать фиолетовый горошек
Красиво, вкусно и просто — это идеальное растение для вашего огорода или балкона.
В мире домашнего огородничества есть растения, которые одновременно и полезны, и декоративные. И именно к таким относится фиолетовый горошек — старинный сорт 'Blauwschokker', который ежегодно украшает грядки британского садовода Джейми Уолтона. Он поделился своим опытом и напомнил, что этот горошек не просто вкусный, но и волшебно красивый.
Уникальность фиолетового горошка
Этот сорт известен еще с XVII века — настоящий наследственный сорт, проверенный поколениями. Его особенности:
Яркие розово-фиолетовые цветы, которые выглядят как декоративный горошек
Фиолетовые стручки, иногда с мраморным рисунком
Ярко-зеленые горошины внутри — сладкие, сочные и очень вкусные
Это не только еда — это эстетика, аромат и удовольствие в одном.
Как и когда сеять фиолетовый горошек
Фиолетовый горошек, как и большинство бобовых, неприхотлив. Но, чтобы получить хороший урожай, стоит придерживаться нескольких советов:
Семена высевают в открытый грунт весной — с конца марта до начала мая (в зависимости от региона)
Глубина посадки: 3-5 см, расстояние между семенами — 5-7 см, междурядья — 40 см
Выбирайте солнечное место или полутень, с хорошо дренированной почвой
Подготовьте опору или сетку, ведь сорт высокорослый и может достигать до 150 см в высоту
Полив — регулярный, но не чрезмерный, особенно во время формирования стручков
Как и когда собирать урожай
Этот сорт горошка универсален в использовании:
Когда стручки еще молодые, нежные и без горошин — их можно жарить, варить или есть сырыми в салатах
На этапе полного созревания — стручки раздуваются, внутри — сладкие, яркие горошины. Идеально для супов, пюре или просто как здоровый перекус прямо с грядки.
Сбор обычно начинается через 60-80 дней после посева.
Как собрать и сохранить семена
Этот сорт — идеальный для тех, кто хочет из года в год выращивать свои собственные экологические бобовые. Семена легко собрать:
Оставьте несколько стручков на растении до полного высыхания
Соберите, когда они станут хрустящими
Вытряхните семена, подсушите несколько дней
Храните в бумажном пакетике или конверте, в сухом месте
Кстати, семена с каждым годом приспосабливаются к условиям вашего сада и становятся еще более выносливыми.
Фиолетовый горошек — это не просто огородное растение, это произведение природы, которое дарит эстетическое удовольствие, здоровье и осознанное земледелие.