Как правильно выращивать и размножать лаванду: советы опытной садовницы

Как правильно выращивать и размножать лаванду / © Associated Press

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Самое приятное, что вырастить и размножить лаванду можно самостоятельно, даже не тратя денег на покупку новых саженцев. Садовод с многолетним опытом Anya Lautenbach поделилась своими секретами по выращиванию лаванды.

Когда лучше размножать лаванду

Весна и лето — это лучшие периоды для черенкования лаванды. Именно в это время растение активно растет и быстро пускает корни.

В теплое время года черенки укореняются примерно за 3–4 недели, после чего их можно пересаживать в индивидуальные горшки для дальнейшего доращивания.

Преимущества самостоятельного выращивания лаванды

Экономия средств — не нужно покупать дорогую рассаду.

Легкость размножения — по силам даже новичкам.

Быстрый результат — первые крепкие саженцы можно получить уже через 4–6 недель.

Эстетика сада — равномерно взорванная лаванда создает красивые бордюры, живые изгороди или отдельные акценты на участке.

Как правильно размножить лаванду черенками

Подготовка материала

Выберите здоровое, крепкое растение без признаков болезней.

Срежьте молодые побеги длиной 8-10 см. Лучше всего подходят полудревесневшие побеги, которые еще не зацвели.

Обрезка и подготовка черенка

Удалите нижние листья примерно на треть длины побега.

Если листья большие — немного укоротите верхние листики, чтобы уменьшить испарение влаги.

Для ускорения укоренения можно смочить срез в стимулятор роста.

Подготовка почвы

Используйте легкий, хорошо дренированный субстрат: смесь торфа, песка и перлита в пропорции 1:1:1.

Заполните горшки или лотки субстратом и хорошо увлажните.

Укоренение

Вставьте черенки в грунт на глубину 2–3 см.

Слегка уплотните землю вокруг черенка.

Поставьте в светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место.

Обеспечьте постоянную умеренную влажность почвы, но не переливайте.

Уход за укоренившимися черенками

Через 3–4 недели черенки начнут пускать корешки.

Через 6-8 недель молодые растения можно пересаживать в отдельные горшки.

Постепенно приучайте растения к открытому воздуху перед посадкой в почву.

Как правильно высадить лаванду в саду

Расстояние между кустами — оставляйте 40-50 см между растениями, чтобы каждый имел пространство для роста и вентиляции.

Место — выбирайте солнечные, открытые участки. Лаванда любит много света и не переносит тени.

Почва — легкая, песчаная, хорошо дренированная, с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH 6,5–7,5).

Полив — поливайте умеренно. Лаванда устойчива к засухе, но не переносит застоя воды.

Уход за взрослыми кустарниками лаванды

Обрезка — проводите ежегодное формирование кустов после цветения. Удалите отцветшие соцветия и подрезайте побеги для компактной формы.

Подкормка — раз в сезон можно внести небольшое количество комплексного удобрения.

Зимовка — в северных регионах зимой желательно легкое мульчирование или укрытие лапником.

Как собрать урожай лаванды

Собирать цветы лучше в начале цветения — когда большинство бутонов открылись, однако цветы еще полностью не распустились. Срезанные соцветия можно сушить, использовать для ароматических саше, в кулинарии или для домашней косметики.

Лаванда — идеальное растение для каждого сада. Она не нуждается в слишком сложном уходе, легко размножается и дарит приятный аромат, красоту и пользу. Стоит только однажды попробовать и лаванда станет вашей любимицей на многие годы.

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