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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Как правильно выращивать и размножать лаванду: советы опытной садовницы

Лаванда — это не только ароматное украшение сада, но и настоящее украшение любого участка. Ее фиолетовые кустики дарят неповторимый аромат, успокаивают нервную систему и привлекают полезных пчел.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно выращивать и размножать лаванду

Как правильно выращивать и размножать лаванду / © Associated Press

Самое приятное, что вырастить и размножить лаванду можно самостоятельно, даже не тратя денег на покупку новых саженцев. Садовод с многолетним опытом Anya Lautenbach поделилась своими секретами по выращиванию лаванды.

Когда лучше размножать лаванду

  • Весна и лето — это лучшие периоды для черенкования лаванды. Именно в это время растение активно растет и быстро пускает корни.

  • В теплое время года черенки укореняются примерно за 3–4 недели, после чего их можно пересаживать в индивидуальные горшки для дальнейшего доращивания.

Преимущества самостоятельного выращивания лаванды

  • Экономия средств — не нужно покупать дорогую рассаду.

  • Легкость размножения — по силам даже новичкам.

  • Быстрый результат — первые крепкие саженцы можно получить уже через 4–6 недель.

  • Эстетика сада — равномерно взорванная лаванда создает красивые бордюры, живые изгороди или отдельные акценты на участке.

Как правильно размножить лаванду черенками

Подготовка материала

  • Выберите здоровое, крепкое растение без признаков болезней.

  • Срежьте молодые побеги длиной 8-10 см. Лучше всего подходят полудревесневшие побеги, которые еще не зацвели.

Обрезка и подготовка черенка

  • Удалите нижние листья примерно на треть длины побега.

  • Если листья большие — немного укоротите верхние листики, чтобы уменьшить испарение влаги.

  • Для ускорения укоренения можно смочить срез в стимулятор роста.

Подготовка почвы

  • Используйте легкий, хорошо дренированный субстрат: смесь торфа, песка и перлита в пропорции 1:1:1.

  • Заполните горшки или лотки субстратом и хорошо увлажните.

Укоренение

  • Вставьте черенки в грунт на глубину 2–3 см.

  • Слегка уплотните землю вокруг черенка.

  • Поставьте в светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место.

  • Обеспечьте постоянную умеренную влажность почвы, но не переливайте.

Уход за укоренившимися черенками

  • Через 3–4 недели черенки начнут пускать корешки.

  • Через 6-8 недель молодые растения можно пересаживать в отдельные горшки.

  • Постепенно приучайте растения к открытому воздуху перед посадкой в почву.

Как правильно высадить лаванду в саду

  • Расстояние между кустами — оставляйте 40-50 см между растениями, чтобы каждый имел пространство для роста и вентиляции.

  • Место — выбирайте солнечные, открытые участки. Лаванда любит много света и не переносит тени.

  • Почва — легкая, песчаная, хорошо дренированная, с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH 6,5–7,5).

  • Полив — поливайте умеренно. Лаванда устойчива к засухе, но не переносит застоя воды.

Уход за взрослыми кустарниками лаванды

  • Обрезка — проводите ежегодное формирование кустов после цветения. Удалите отцветшие соцветия и подрезайте побеги для компактной формы.

  • Подкормка — раз в сезон можно внести небольшое количество комплексного удобрения.

  • Зимовка — в северных регионах зимой желательно легкое мульчирование или укрытие лапником.

Как собрать урожай лаванды

Собирать цветы лучше в начале цветения — когда большинство бутонов открылись, однако цветы еще полностью не распустились. Срезанные соцветия можно сушить, использовать для ароматических саше, в кулинарии или для домашней косметики.

Лаванда — идеальное растение для каждого сада. Она не нуждается в слишком сложном уходе, легко размножается и дарит приятный аромат, красоту и пользу. Стоит только однажды попробовать и лаванда станет вашей любимицей на многие годы.

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