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Как правильно выращивать салат латук: советы опытного садовода
Салат латук — это не просто зелень для бутербродов или легких салатов, а настоящее сокровище на вашем огороде. Он быстро растет, не нуждается в сверхсложном уходе и дарит свежие витамины почти весь год.
Известный садовник Jamie Walton поделился своим опытом выращивания салата, его методика подойдет как опытным огородникам, так и только начинающим свой путь в выращивании собственных продуктов.
Почему стоит выращивать латук
Быстрый рост — первые листья можно собирать уже через 3–4 недели после посева.
Можно выращивать круглый год — весной и летом прямо в почве, зимой — в теплице или даже на подоконнике.
Не требует много места — идеально для минигородов, грядок и даже ящиков на балконе.
Как вырастить латук
1. Выбор сорта. Для непрерывного урожая следует выращивать несколько разных сортов. Jamie рекомендует высевать новую партию каждые 2-3 недели. Это обеспечит вас свежей зеленью в течение всего сезона.
2. Правильный посев
Семена салата очень мелкие. Поэтому:
Не углубляйте его достаточно легко присыпать слоем земли толщиной 0,5 см.
Тщательно полейте, но осторожно, чтобы не смыть семена.
Оптимальная температура проращивания — около 15°C.
Если температура слишком высокая (более 22–24°C), латук может не прорасти.
3. Пересадка. Когда сеянцы прорастут и окрепнут, пересадите их в отдельные горшки или в почву. Jamie рекомендует делать это очень осторожно, не травмируя корневую систему.
4. Регулярный полив. Салат любит влажную, но не застойную воду. Поливайте регулярно, особенно в жару, чтобы предотвратить сгорание листьев.
Как убирать урожай
Jamie не вырывает весь куст, а просто еженедельно срывает 3–5 нижних листьев и оставляет сердце неприкосновенной. Это позволяет одному кусту «жить» до 10 недель и дает гораздо больше урожая!
Совет: собирайте листья утром или вечером — в это время они самые сочные.
Как собрать семена
Оставьте несколько самых крепких кустов созревать до цветения. Когда они пустят стрелку и дадут пушистые головки, соберите семена. Его легко высушить и хранить до следующего сезона.
Что делать зимой
Салат прекрасно растет в холодном климате, если у вас есть:
Теплицу
Полиэтиленовый тоннель
Или даже глубокий подоконник со светом
Зимой Jamie сеет латук под укрытием и регулярно собирает листья для салатов, не покупая их в магазине.
Выращивание салата латук — это простой и приятный способ добавить витаминов в свой рацион и испытать удовольствие от собственной выращенной пищи. Даже несколько кустов на балконе могут обеспечить вас свежей зеленью в течение сезона. А потом просто начните все сначала и этот цикл может принести вам настоящую радость.