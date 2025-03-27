ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
169
Время на прочтение
3 мин

Как правильно выращивать свеклу: рассказывает садовница

Свекла — один из самых полезных и одновременно простых в выращивании овощей, прекрасно выращиваемый даже в небольших контейнерах.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Свекла

Свекла / © Credits

Свекла богата витаминами, минералами и антиоксидантами, у нее сладковатый вкус и ее можно использоваться в различных блюдах: от традиционного украинского борща до свежих салатов и смузи. Кроме того, съедобны не только корнеплоды, но и листья свеклы, которые по содержанию полезных веществ не уступают шпинату.

Если вы хотите вырастить сочную, сладкую свеклу на своем огороде или балконе, важно соблюдать несколько ключевых правил, о которых рассказали на странице sandra.urbangarden.

Когда сажать свеклу

Свекла — это растение, которое любит прохладную погоду, поэтому лучшими периодами для его посадки является ранняя весна или конец лета. Весной семена высевают в открытый грунт, как только температура стабилизируется на уровне +7…+10°C, а на осенний урожай — во второй половине лета (июль-август). Это позволяет корнеплодам развиться до наступления холодов.

Место и подготовка почвы

Свекла лучше всего растет в рыхлом, хорошо дренированном грунте с нейтральным или слабокислым pH (6,0–7,0). Перед посадкой участок нужно тщательно перекопать, удалить сорняки и внести перегной или компост. Однако не стоит увлекаться азотными удобрениями, поскольку они стимулируют рост листьев в ущерб корнеплодам.

Важно выбрать солнечное место — свекла любит много света, хотя может расти и в легкой полутени.

Как правильно сеять семена

Перед посадкой семена свеклы рекомендуется замочить в теплой воде на 12–24 часа, чтобы они быстрее проросли. Посев проводят в бороздки глубиной примерно 1,5 см. Семена высевают на расстоянии 1–2 см друг от друга, а после появления всходов прореживают и оставляют между растениями 3–4 см. Для больших корнеплодов можно оставлять 7-10 см.

Полив и уход

Свекла нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Недостаточное количество влаги приводит к жесткости корнеплодов, а чрезмерный полив может вызвать гниение. Лучше всего поддерживать равномерную влажность почвы, особенно при прорастании семян и формировании корнеплода.

Чтобы удержать воду, рекомендуется мульчировать грядки соломой или торфом. Это не только помогает поддерживать оптимальный уровень влаги, но и препятствует росту сорняков.

Подкормка

Хотя свекла не слишком требовательна к подкормке, для получения сладких и ровных корнеплодов желательно дважды за сезон вносить фосфорно-калийные удобрения. Органические подкормки, такие как настой золы или травяные настои, также подходят. А вот свежий навоз вносить не стоит — это может привести к образованию волокнистой мякоти.

Когда собирать урожай

В зависимости от сорта свекла созревает через 50–70 дней после посадки. Оптимальный размер корнеплодов для сбора — от 4 до 8 см в диаметре. Переросшие плоды становятся жесткими и теряют вкусовые качества.

Листья свеклы можно срезать для использования в салатах и супах. Однако не стоит обрывать все листья с одного растения, чтобы оно не ослабло.

Советы

  • Чтобы избежать появления болезней, не сажайте свеклу несколько лет подряд на одном месте.

  • Он хорошо растет после картофеля, лука, огурцов, моркови, кабачков, капусты.

  • Не рекомендуется сажать после шпината и мангольда, поскольку у них есть общие вредители.

  • Для более длительного хранения свеклу выкапывают в сухую погоду, обрезают ботву, оставляют 1-2 см и хранят в прохладном темном месте.

Свекла — это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный вариант для выращивания как в открытом грунте, так и в контейнерах. Соблюдайте простые правила ухода и вы получите богатый урожай сочных корнеплодов, которые будут радовать вас всю зиму. И главное — выращенная собственноручно свекла всегда вкуснее магазинной.

Дата публикации
Количество просмотров
169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie