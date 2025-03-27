Как правильно выращивать свеклу: рассказывает садовница

Свекла / © Credits

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Свекла богата витаминами, минералами и антиоксидантами, у нее сладковатый вкус и ее можно использоваться в различных блюдах: от традиционного украинского борща до свежих салатов и смузи. Кроме того, съедобны не только корнеплоды, но и листья свеклы, которые по содержанию полезных веществ не уступают шпинату.

Если вы хотите вырастить сочную, сладкую свеклу на своем огороде или балконе, важно соблюдать несколько ключевых правил, о которых рассказали на странице sandra.urbangarden.

Когда сажать свеклу

Свекла — это растение, которое любит прохладную погоду, поэтому лучшими периодами для его посадки является ранняя весна или конец лета. Весной семена высевают в открытый грунт, как только температура стабилизируется на уровне +7…+10°C, а на осенний урожай — во второй половине лета (июль-август). Это позволяет корнеплодам развиться до наступления холодов.

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Место и подготовка почвы

Свекла лучше всего растет в рыхлом, хорошо дренированном грунте с нейтральным или слабокислым pH (6,0–7,0). Перед посадкой участок нужно тщательно перекопать, удалить сорняки и внести перегной или компост. Однако не стоит увлекаться азотными удобрениями, поскольку они стимулируют рост листьев в ущерб корнеплодам.

Важно выбрать солнечное место — свекла любит много света, хотя может расти и в легкой полутени.

Как правильно сеять семена

Перед посадкой семена свеклы рекомендуется замочить в теплой воде на 12–24 часа, чтобы они быстрее проросли. Посев проводят в бороздки глубиной примерно 1,5 см. Семена высевают на расстоянии 1–2 см друг от друга, а после появления всходов прореживают и оставляют между растениями 3–4 см. Для больших корнеплодов можно оставлять 7-10 см.

Полив и уход

Свекла нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Недостаточное количество влаги приводит к жесткости корнеплодов, а чрезмерный полив может вызвать гниение. Лучше всего поддерживать равномерную влажность почвы, особенно при прорастании семян и формировании корнеплода.

Чтобы удержать воду, рекомендуется мульчировать грядки соломой или торфом. Это не только помогает поддерживать оптимальный уровень влаги, но и препятствует росту сорняков.

Подкормка

Хотя свекла не слишком требовательна к подкормке, для получения сладких и ровных корнеплодов желательно дважды за сезон вносить фосфорно-калийные удобрения. Органические подкормки, такие как настой золы или травяные настои, также подходят. А вот свежий навоз вносить не стоит — это может привести к образованию волокнистой мякоти.

Когда собирать урожай

В зависимости от сорта свекла созревает через 50–70 дней после посадки. Оптимальный размер корнеплодов для сбора — от 4 до 8 см в диаметре. Переросшие плоды становятся жесткими и теряют вкусовые качества.

Листья свеклы можно срезать для использования в салатах и супах. Однако не стоит обрывать все листья с одного растения, чтобы оно не ослабло.

Советы

Чтобы избежать появления болезней, не сажайте свеклу несколько лет подряд на одном месте.

Он хорошо растет после картофеля, лука, огурцов, моркови, кабачков, капусты.

Не рекомендуется сажать после шпината и мангольда, поскольку у них есть общие вредители.

Для более длительного хранения свеклу выкапывают в сухую погоду, обрезают ботву, оставляют 1-2 см и хранят в прохладном темном месте.

Свекла — это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный вариант для выращивания как в открытом грунте, так и в контейнерах. Соблюдайте простые правила ухода и вы получите богатый урожай сочных корнеплодов, которые будут радовать вас всю зиму. И главное — выращенная собственноручно свекла всегда вкуснее магазинной.