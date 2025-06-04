Как правильно замораживать клубнику: полезные советы / © Associated Press

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Клубника — не только вкусная, но и очень полезная ягода. Она богата витамином C, антиоксидантами, фолиевой кислотой и клетчаткой. Но эти ягоды очень нежны и быстро портятся. Даже в холодильнике они хранятся не больше 5–7 дней. Заморозка поможет сохранить их полезные свойства и вкус на долгие месяцы — до 6–8 месяцев без потери качества, если все сделать правильно, рассказало издание Real Simple.

Когда замораживать клубнику

Идеальный момент для замораживания — когда клубника:

свежая, только что собранная или купленная на рынке;

мясистая и ароматная;

без видимых повреждений или плесени.

Совет: если ягода уже перезрела, из нее лучше сделать варенье или джем, а не замораживать.

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Как правильно заморозить клубнику дома

Переберите клубнику

Отобранные ягоды должны быть:

Цельными, без мягких или заплесневевших участков.

Приятными на запах и без гнили.

Недоброкачественные ягоды могут испортить весь пакет при хранении.

Тщательно промойте

Промойте клубнику под холодной проточной водой в дуршлаге. Избегайте замачивания — это может испортить текстуру ягод.

После мытья:

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Оставьте ягоды стекать;

Аккуратно просушите бумажными полотенцами или чистой кухонной салфеткой.

Чем меньше влаги — тем меньше ледовых кристаллов и лучше качество после размораживания.

Удалите плодоножки и подготовьте

Очистите каждую ягоду от хвостиков. Затем:

Оставьте целым — для декора, выпечки или варенья.

Нарежьте половинками или ломтиками — для смузи, пирогов, каш, запеканок.

Сделайте пюре — для соусов, сорбетов или мороженого.

Если не знаете, как будете использовать — выберите нарезанные ломтики. Это самый универсальный вариант.

Шоковая заморозка (предварительная заморозка)

Выложите ягоды в один слой на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Поставьте в морозилку на 2–4 часа, пока они полностью не затвердеют. Это предотвращает слипание.

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Переложите в контейнеры для длительного хранения

Замороженные ягоды пересыпьте в:

Контейнеры с герметичной крышкой;

Пакеты для замораживания (выдавите излишний воздух);

Вакуумные пакеты (лучше для длительного хранения).

Обязательно подпишите дату замораживания.

Сколько хранится клубника в морозильнике

Клубника может храниться:

До 6 месяцев — с максимальным сохранением вкуса;

До 8–10 месяцев — если использована вакуумная упаковка.

Впоследствии она не испортится, но может стать менее вкусной, измененной текстурой.

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Как правильно размораживать клубнику

Медленное размораживание

Переложите ягоду в холодильник на несколько часов или ночью.

Лучше всего для выпечки или соусов.

Быстрый метод

Поместите клубнику в дуршлаг и обдайте холодной водой.

Подойдет, если нужно срочно размягчить для смузи или варенья.

После размораживания ягода становится более мягкой, поэтому ее лучше использовать в кулинарии, а не в качестве декора или свежей нарезки.

Что приготовить из замороженной клубники

Клубничный чизкейк

Пирожки с клубничной начинкой

Мороженое или сорбет

Домашний йогурт или смузи

Клубничное варенье

Клафути или запеканка с клубникой

Благодаря правильной заморозке вы сможете наслаждаться любимыми летними десертами даже посреди зимы. Клубничные смузи, пироги, соусы и мороженое — все это станет доступным, когда в морозильнике будет ваш личный запас ягодного клада.