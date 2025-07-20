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Как правильно жарить кабачки: интересный лайфхак
Лето — это сезон овощей и среди любимцев на каждой кухне неизменно фигурирует кабачок. Его жарят, тушат, запекают, добавляют в салаты, блины и даже торты.
Однако согласитесь, самый простой и вкусный способ — это пожарить кабачки на сковороде с хрустящей золотистой корочкой. Однако здесь часто возникает одна и та же проблема, ведь мука горит на сковороде, остается черным осадком, а затем и сами овощи имеют неаппетитный вид. Но недавно блогер tsekova_tonya рассказала о простом и действенном лайфхаке, который уже покорил социальные сети.
Блогер признается, что этот способ стал для нее настоящим открытием сезона.
Что нужно сделать
Нарезанные кружочками кабачки обваляйте сначала в муке.
Затем окуните их в воду, буквально на секунду, просто смочите.
И сразу выкладывайте на разогретую сковородку с маслом.
Как это работает
Секрет этого метода в реакции муки с водой. Когда смоченный в воде слой муки попадает на горячую сковородку, он моментально «запечатывается» и создает тонкую ровную корочку, которая:
не осыпается,
не пригорает на сковороде,
не оставляет черных пятен и дыма,
идеально держится на овощах.
А главное — кабачки остаются сочными внутри и хрустящими снаружи, как в лучших летних кафе Украины.
Рецепт
Ингредиенты
Молодые кабачки 2-3 шт.
Мука 4-5 ст. л
Вода
Соль
Подсолнечное масло
Приготовление
Нарежьте кабачки кружочками толщиной 0,5 см.
Посолите (можно слегка отжать лишний сок, если много).
Обваляйте каждый кусочек в муке.
Быстро окуните в миску с водой на 1-2 сек.
Выложите на хорошо разогретую сковородку с маслом.
Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон по 2-3 мин.
Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Поэтому когда в следующий раз вам захочется чего-то домашнего, приготовьте кабачки по этому рецепту.