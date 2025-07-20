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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
775
Время на прочтение
2 мин

Как правильно жарить кабачки: интересный лайфхак

Лето — это сезон овощей и среди любимцев на каждой кухне неизменно фигурирует кабачок. Его жарят, тушат, запекают, добавляют в салаты, блины и даже торты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно жарить кабачки

Как правильно жарить кабачки / © Credits

Однако согласитесь, самый простой и вкусный способ — это пожарить кабачки на сковороде с хрустящей золотистой корочкой. Однако здесь часто возникает одна и та же проблема, ведь мука горит на сковороде, остается черным осадком, а затем и сами овощи имеют неаппетитный вид. Но недавно блогер tsekova_tonya рассказала о простом и действенном лайфхаке, который уже покорил социальные сети.

Блогер признается, что этот способ стал для нее настоящим открытием сезона.

Что нужно сделать

  1. Нарезанные кружочками кабачки обваляйте сначала в муке.

  2. Затем окуните их в воду, буквально на секунду, просто смочите.

  3. И сразу выкладывайте на разогретую сковородку с маслом.

Как это работает

Секрет этого метода в реакции муки с водой. Когда смоченный в воде слой муки попадает на горячую сковородку, он моментально «запечатывается» и создает тонкую ровную корочку, которая:

  • не осыпается,

  • не пригорает на сковороде,

  • не оставляет черных пятен и дыма,

  • идеально держится на овощах.

А главное — кабачки остаются сочными внутри и хрустящими снаружи, как в лучших летних кафе Украины.

Рецепт

Ингредиенты

  • Молодые кабачки 2-3 шт.

  • Мука 4-5 ст. л

  • Вода

  • Соль

  • Подсолнечное масло

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки кружочками толщиной 0,5 см.

  2. Посолите (можно слегка отжать лишний сок, если много).

  3. Обваляйте каждый кусочек в муке.

  4. Быстро окуните в миску с водой на 1-2 сек.

  5. Выложите на хорошо разогретую сковородку с маслом.

  6. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон по 2-3 мин.

  7. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Поэтому когда в следующий раз вам захочется чего-то домашнего, приготовьте кабачки по этому рецепту.

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