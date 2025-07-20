Как правильно жарить кабачки: интересный лайфхак

Как правильно жарить кабачки / © Credits

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Однако согласитесь, самый простой и вкусный способ — это пожарить кабачки на сковороде с хрустящей золотистой корочкой. Однако здесь часто возникает одна и та же проблема, ведь мука горит на сковороде, остается черным осадком, а затем и сами овощи имеют неаппетитный вид. Но недавно блогер tsekova_tonya рассказала о простом и действенном лайфхаке, который уже покорил социальные сети.

Блогер признается, что этот способ стал для нее настоящим открытием сезона.

Что нужно сделать

Нарезанные кружочками кабачки обваляйте сначала в муке. Затем окуните их в воду, буквально на секунду, просто смочите. И сразу выкладывайте на разогретую сковородку с маслом.

Как это работает

Секрет этого метода в реакции муки с водой. Когда смоченный в воде слой муки попадает на горячую сковородку, он моментально «запечатывается» и создает тонкую ровную корочку, которая:

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не осыпается,

не пригорает на сковороде,

не оставляет черных пятен и дыма,

идеально держится на овощах.

А главное — кабачки остаются сочными внутри и хрустящими снаружи, как в лучших летних кафе Украины.

Рецепт

Ингредиенты

Молодые кабачки 2-3 шт.

Мука 4-5 ст. л

Вода

Соль

Подсолнечное масло

Приготовление

Нарежьте кабачки кружочками толщиной 0,5 см. Посолите (можно слегка отжать лишний сок, если много). Обваляйте каждый кусочек в муке. Быстро окуните в миску с водой на 1-2 сек. Выложите на хорошо разогретую сковородку с маслом. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон по 2-3 мин. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Поэтому когда в следующий раз вам захочется чего-то домашнего, приготовьте кабачки по этому рецепту.