Как предотвратить появление плесени в спальне: очень простой способ с приятным бонусом

Плесень в доме, а особенно в спальне - это очень плохо и опасно. Если оставить ее свободно распространяться, плесень может производить аллергены, раздражители, а иногда и токсичные вещества, потенциально опасные для дыхательной системы человека.
Австралийский блогер - эксперт по домоводству Анита Биргес - поделилась простым способом предотвращения образования плесени.
Плесень появляется, когда помещение плохо проветривается (ванная комната, кладовка), в нем сыро и холодно (прихожая, гостиная, которая пустует большую часть времени и в которой отопление по этой причине стоит на минимальной отметке), или когда в относительно небольшом помещении длительное время находится несколько человек, как, например, в спальне.
Спальня в зоне риска
В спальне высокий уровень влажности накапливается во время сна, в течение ночи мы не проветриваем помещение и часто забываем это сделать перед или после сна. Кроме того, к спальне часто примыкает ванная комната, а это всегда источник влажности.
Где еще может образоваться плесень
Плесень может начать образовываться не только на стенах спальни, но и в платяных шкафах или даже в ящиках, если для этого есть условия.
Поглощение влаги из воздуха может помочь предотвратить намокание стен и поверхностей и устранить влажную среду, в которой процветает плесень.
Мел и масло гвоздики предотвращает образования плесени
Для того чтобы предотвратить образование плесени, вам нужно разложить в потенциально опасных местах - в ящиках, углах шкафа и на подоконнике - абсорбирующий материал. Для этого прекрасно подходит детский мел для рисования на асфальте. Он отлично впитывает избыточную влагу из воздуха.
Также стоит нанести на мел пару капель гвоздичного масла - мощного антибактериального и антигрибкового средства. Мел впитает влагу, а гвоздичное масло предотвратит повторное появление плесени.
В качестве бонуса гвоздика наполнит вашу спальню приятным ароматом. А если разложить вдоль окна разноцветные мелки, то это создаст интересный декоративный эффект.
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