Как предотвратить рост сорняков между брусчаткой: 7 натуральных решений, которые работают

Сорняки между брусчаткой / © Credits

Реклама

Ключ к тому, чтобы сорняки не захватывали ваше патио, — это быть впереди них. К счастью, есть несколько естественных способов сдерживать рост сорняков. The Spruce приводит шесть естественных решений для сорняков, растущих между брусчаткой.

Вырывание сорняков

Вырывание сорняков между брусчаткой вручную, прежде чем они вырастут и дадут семена, вероятно, лучший ответ для естественного контроля сорняков на патио. Это бюджетно, поскольку все, что вам нужно, это острый инструмент для копания, например, вилы.

Цель состоит в том, чтобы выкопать каждый сорняк с корнем. Не оставляйте ни одного корня, иначе многолетние сорняки вырастут снова. Сорняки легче вырывать, если сначала увлажнить почву.

Реклама

Меньшее расстояние между брусчаткой

Если внутренний дворик построен с плотным расстоянием между брусчаткой, места для накопления органических веществ будет меньше. Если такое патио тщательно подметать, у вас не должно возникнуть проблем с сорняками.

Опрыскивание уксусом

Уксус — еще одно натуральное решение для удаления сорняков до того, как они смогут дать семена. Он работает, удаляя влагу из сорняков; без влаги растения погибают. Это лучше всего работает на молодых сорняках.

Кулинарный уксус здесь не подойдет: процент уксусной кислоты в нем недостаточно высок. Садовые уксусы имеют достаточно высокое содержание уксусной кислоты (от 20% до 30%), чтобы выполнить свою работу.

Заливание кипятком

Заливание кипятком молодых сорняков, растущих между брусчаткой, — еще одно замечательное естественное решение для тех, кто следит за экономией. Чайник или графин идеально подходят, поскольку вы хотите направить постоянный поток кипятка прямо на растение.

Реклама

Залейте достаточно, чтобы вода добралась до корней. Окрип действует как контактный гербицид, который наносит термический шок растительным клеткам сорняков. Цель состоит в том, чтобы уничтожить сорняки, прежде чем они смогут дать семена.

Используйте мойку высокого давления

Мойка высокого давления прекрасно подходит для внутренних двориков с относительно плотными расстояниями между брусчаткой, которые годами оставались заброшенными. Это для проектов по рекультивации, а не для стандартного обслуживания.

Ток мойки высокого давления имеет достаточную силу, чтобы выбить сорняки, но вам придется позже собирать все выбитые сорняки, чтобы избавиться от них.

Преимуществом этого метода является то, что вы можете одновременно чистить брусчатку. Используйте низкий режим, чтобы не повредить брусчатку.

Реклама

Пламя пропановой горелки

Как и в случае с заливанием кипятком сорняков, этот метод работает, повреждая клеточную структуру сорняка. Проводите пламенем над сорняком, пока листья не потемнеют.

Поскольку это связано с огнем, это самый рискованный из ваших вариантов. Не используйте пропановую горелку в ветреный день и будьте осторожны, чтобы не обжечься ни себе, ни любым предметам, прилегающим к сорнякам.

Кукурузный глютен

Идеальным решением проблемы является предотвращение появления сорняков между брусчаткой. Вы можете достичь этого с помощью довсходового гербицида, а кукурузный глютен является естественным довсходовым гербицидом.

Недостатком этого метода является то, что вам нужно знать примерно, когда прорастают семена сорняков. Преемергенты не предотвращают прорастание семян, они препятствуют их пусканию корней после прорастания. Без корней растения не могут формироваться.

Реклама

Чтобы этот метод был эффективным, обратитесь к прогнозу погоды. В течение нескольких дней после прорастания и внесения не должно быть дождя. Если пойдет дождь, сорняки все еще могут образовать корни и выжить.

Новости партнеров